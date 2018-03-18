12:04, 18 марта 2018
Водители при выходе из автомобиля ночью на трассу должны надевать светоотражающие жилеты
Новые правила вступили в силу с этого дня. Поддержал ранее такую меру в интервью ТАСС глава федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Как отмечает ТАСС ответственность за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Но по словам экспертов, водитель, если выходит из машины, то становится пешеходом, а они должны быть на обочине дороги в темное время суток в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.
Комментарии16
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aleksandr39 18 марта 2018 | 12:09
Пора каждому жителю России на шею повесить БИРКУ и колокольчик .
antiboh 18 марта 2018 | 12:21
aleksandr39: Вопрос: кто получил столь замечательный заказ на жилетки?
tks 18 марта 2018 | 12:10
Теперь заказиков ещё больше в колониях разместить можно будет, мусоркам приварочек...
elbmvx1926 18 марта 2018 | 12:10
надевать нужно !!! ночью плохо видно и по опыту знаю !! но ???? когда надевать ?? и можно не успеть !! собьют !! и учитывая наше ГИБДД !! МОГУТ БЫТЬ РАЗВОДЫ И ПРОБЛЕМЫ У ДОБРОСОВЕСТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
popov_m 18 марта 2018 | 12:11
Интересно, кто тендер на пошив жилетов выиграл?
putin_itogy 18 марта 2018 | 12:14
Подарок путина родной полиции.
Кормитесь сами сынки..
Будут теперь с нас доить, при любом случае, нас ведь миллионы.
По любому поводу, любого на трассе можно будет брать без жилетки,
без еды не останутся.
ringmenn 18 марта 2018 | 12:17
А во время проезда мимо машины с мигалками - ПРИСЕДАТЬ И ДЕЛАТЬ КУУУУУ!!!!
sproter 18 марта 2018 | 12:20
Что за светоотражающий жилет? Может быть, жилет со светоотражающими полосами? А куртка со светоотражающими полосами пойдет? А комбез с этими полосами? А сколько и где должно быть полос?
estamp 18 марта 2018 | 12:27
sproter: Сказано же "в одежде со светоотражающими элементами.". Т.е. жилет не обязателен.
shlevet 18 марта 2018 | 12:29
sproter: К оппам это правило не относится.
Им разрешено просто не снимать колпак из фольги
masha_ 18 марта 2018 | 12:23
Не важно будешь ли ты выходить или нет, главное что у тебя должен быть в наличии жилет - как аптечка. За нарушение - штраф.
supergidius 18 марта 2018 | 12:26
Нормальное европейское требование. Не пишите бред про тендеры на жилеты.Их будут шить все кому не лень и реализовывать через магазины и авторынки.
odobryam_s 18 марта 2018 | 12:30
supergidius: И цена-то им 150-200 рублей, зато скольких проблем можно избежать! Но это же "йеховская" аудитория, им лишь бы побрюзжать да "кровавый прижЫм" похаять.... Хомячье, одним словом!
odobryam_s 18 марта 2018 | 12:27
И правильно! А то сколько мудаков ни аварийный знак не ставят, ни "аварийку" не включают.... Некоторые даже на обочину только одной стороной съезжают... Так и ковыряются прямо на проезжей части! Особенно часто так делают водилы фур! Этим вообще никакие законы не писаны!
navy 18 марта 2018 | 12:34
При выходе ночью на трассу не забудь надеть светоотражающие труссы.
zolingen 18 марта 2018 | 12:44
Картина маслом. Бредущие по обочине, а тротуаров в деревнях нет, толпы в желтых жилетах.