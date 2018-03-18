Водители при выходе из автомобиля ночью на трассу должны надевать светоотражающие жилеты

Новые правила вступили в силу с этого дня. Поддержал ранее такую меру в интервью ТАСС глава федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Как отмечает ТАСС ответственность за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. Но по словам экспертов, водитель, если выходит из машины, то становится пешеходом, а они должны быть на обочине дороги в темное время суток в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.