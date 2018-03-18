Власти Турции объявили о взятии города Африн на северо-запале Сирии

Сейчас военные обезвреживают мины-ловушки, расставленные боевиками.

Город Африн полностью контролируют войска оппозиционной Сирийской свободной армии и турецкие военные. Об этом заявил премьер Турции Реджеп Эрдоган. По его словам центр города — он расположен в 60ти километрах от Алеппо — взяли этим утром. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции. Эрдоган также заверил что город очищен от боевиков и обещал принять меры для восстановления инфраструктуры, чтобы люди могли вернуться в свои дома, сообщает Интерфакс. Операцию Оливковая ветвь против военизированных формирований сирийских курдов, а также боевиков ИГИЛ Анкара начала в районе Африна два месяца назад.

Власти Турции назвали целью операции освобождение региона от террористов. Организацию курдов Силы народной самообороны Анкара считает террористической. Дамаск осудил действия турков в Африне, напомнив: эта территория — неотъемлемая часть Сирии. Ситуация в Африне в последние дни резко обострилась. Курдское агентство Фирад сообщало об обстреле турецкими самолётами городской больницы Африна. И гибели 30ти женщин и детей. Генштаб Турции это опроверг.

За последние несколько дней зону боёв в Африне, а также Восточной Гуте на юге Сирии покинули около 50ти тысяч человек, сообщает Би-би-си.