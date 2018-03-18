Власти Турции объявили о взятии города Африн на северо-запале Сирии
Сейчас военные обезвреживают мины-ловушки, расставленные боевиками.
Город Африн полностью контролируют войска оппозиционной Сирийской свободной армии и турецкие военные. Об этом заявил премьер Турции Реджеп Эрдоган. По его словам центр города — он расположен в 60ти километрах от Алеппо — взяли этим утром. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции. Эрдоган также заверил что город очищен от боевиков и обещал принять меры для восстановления инфраструктуры, чтобы люди могли вернуться в свои дома, сообщает Интерфакс. Операцию Оливковая ветвь против военизированных формирований сирийских курдов, а также боевиков ИГИЛ Анкара начала в районе Африна два месяца назад.
Власти Турции назвали целью операции освобождение региона от террористов. Организацию курдов Силы народной самообороны Анкара считает террористической. Дамаск осудил действия турков в Африне, напомнив: эта территория — неотъемлемая часть Сирии. Ситуация в Африне в последние дни резко обострилась. Курдское агентство Фирад сообщало об обстреле турецкими самолётами городской больницы Африна. И гибели 30ти женщин и детей. Генштаб Турции это опроверг.
За последние несколько дней зону боёв в Африне, а также Восточной Гуте на юге Сирии покинули около 50ти тысяч человек, сообщает Би-би-си.
Комментарии16
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aleksandr39 18 марта 2018 | 12:07
Еще одна АНР ( Афринская Народная Республика ) .
olegleon 18 марта 2018 | 12:07
и Европа с США даже пискнуть не смеют. российские войска на востоке Украины видят, а турецкие в Сирии в упор не замечают
aleksandr39 18 марта 2018 | 12:11
olegleon: Это же АНР ( Афринская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
shicotus_live 18 марта 2018 | 12:23
aleksandr39: ТО есть турки нагнули курдов, союзников США. А Штаты трусливо молчат)))
Как оказалось немецкие Леопарды горят, как свечки)))
sergyncik196007 18 марта 2018 | 12:31
shicotus_live: Любые танки горят как свечки.
aleksandr39 18 марта 2018 | 12:13
olegleon: А почему не пищит " великий вождь " или пищалка засорилась ?
olegleon 18 марта 2018 | 12:24
aleksandr39: так Эрдоган же теперь опять друг. да и что ты ожидал от авторитарной власти. это же не защитники демократии и прав человека, каковыми себя называют США и ЕС
her 18 марта 2018 | 12:14
olegleon: и Европа с США даже пискнуть не смеют. российские войска на востоке Украины видят, а турецкие в Сирии в упор не замечают
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гыыы, чувак, что же ты так палишь своего хозяина Путина, какой говорит - нас там нет. :-)
Так кто же из вас врет, ты или твой хозяин? :-)
tks 18 марта 2018 | 12:15
olegleon: Российские войска уже предавали курдов. Первый раз - когда отошли из района, второй - 07.02. Правда, и по зубом получили прилично. А ведь на курдах - основная нагрузка борьбы с исламистами.
Кстати, а куда делись визги, что Эдя исламских радикалов поддерживает?
olegleon 18 марта 2018 | 12:32
tks: предать можно союзника. а курды, метнувшись под США, таковыми быть не могут. это был их выбор и его надо уважать, а не навязываться
snikkersnepper 18 марта 2018 | 12:25
olegleon:
Особенно прикольно, учитывая, что турки в Африне замочили американского наемника ("Трамп, почему ты посылаешь туда наших детей?!"), а туркоманы (союзники армии члена Нато) на камеру потоптались по американскому флагу. Ну так то оно...
Курды посыпались еще две недели назад. Сегодня это только было окончательно оформлено. При этом они до последнего отказывались передать территорию Дамаску, изо всех сил надеясь, что "Америка с ними". То есть по сути про-американская власть в регионе поменялась на про-турецкую - Асаду он и так не светил.
Хотя пару важных городов сирийцы, под шумок, все-таки заняли. Плюс султан согнал под Африн всех своих шестерок и позволил сирийцам работать в Гуте (а там тоже уже все однозначно). Так что тут размен.
В начале мая будет встреча РФ-Турция-Иран, где должны на стол положить очищенную Гуту и очищенный Африн. И что дальше - фиг его знает. Эрди-то всерьез на Манбидж собрался. Фактически - воевать с американцами.
Но эхомячки будут и дальше с ума сходить...
tks 18 марта 2018 | 12:08
Курды дадут Эде по зубам так, что у него сначала рожа треснет, а потом черепушечка.
sergyncik196007 18 марта 2018 | 12:26
tks: Значит и мы по зубам получим? Мы поддерживаем турок изо всех сил. Прикрываем их своим ПВО. Турки уже сожрали около 20% территории Сирии и никуда не уйдут. Асад пару раз вякнул, но мы приказали заткнуться и он засунул язык в задницу. Это к вопросу о единой и неделимой Сирии! И к чему был весь "сыр-бор".
olegleon 18 марта 2018 | 12:35
tks: ага. а США их поддержат в давании по зубам Турции. хорошая шутка.
spec71205 18 марта 2018 | 12:35
...какой удар в спину в сопровождения с бутылкой шанпанского в онале!
sergyncik196007 18 марта 2018 | 12:39
spec71205: Кому в спину-то? Да, и простите, но все-таки "Анал".