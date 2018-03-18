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12:00, 18 марта 2018

Вбросы бюллетеней, массовые голосования по открепительным, и прочие нарушения зафиксированы на выборах

Вбросы бюллетеней, массовые голосования по открепительным, и прочие нарушения – наблюдатели продолжают следить за президентскими выборами.

Камеры наблюдения зафиксировали сразу несколько вбросов: в городе Артем Приморского края и городе Темрюк в Краснодарском крае, а также в Якустке. Кроме того в твиттере появилось видео со стопкой бюллетеней, подготовленных для вброса. Как утверждает автор ролика, человек не донес бумаги до участка, а просто выбросил их на улице.
Движение «Голос» пишет, что в Тюмени пропал наблюдатель, который зафиксировал многократное голосование. Девушка не выходит на связь. Также из Тюмени приходят многочисленные сообщения о том, что видеонаблюдение практически невозможно – камеры установлены так, что с них не видно урны для голосования.

«Медиазона» пишет, что в Краснодаре избиратели жалуются на принуждение к голосованию на определенном участке. В Нижнем Новгороде людей заставили делать фотоподтверждения из УИКов. В Санкт-Петербурге и Череповце по открепительным массово голосуют работники учреждений, которых подвезли на определенный участок. В московском районе Коньково повально голосуют студенты. На выходе люди со списками отмечают их фамилии и факультеты. Говорят – такой конкурс.

Интернет-издание «Черновик» пишет, что в Дагестане мужчина ударил журналиста, который наблюдает за выборами. Нападавшего вывели, но задерживать не стали.

Комментарии

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stakanoff 18 марта 2018 | 12:42

Специально для завывающих кастрюль и навальнят: на портале nashvybor2018.ru можно подключиться к веб-камере ЛЮБОГО избирательного участка. И увидеть все своими глазами. счастливого плавания!

zik14 18 марта 2018 | 12:45

Наконец то крававый теран разоблачен!)))

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