11:32, 18 марта 2018
Паралимпийская команда России по итогам соревнований заняла 2-е место в медальном зачете
На счету россиян 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. 1-е место заняла сборная США, на 3-м – команда Канады. Как и на Олимпиаде, спортсмены из-за допингового скандала выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Комментарии3
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politroller 18 марта 2018 | 11:42
второе место далеко не худший результат, молодцы!
если бы не массовые дисквалификации чистых спортсменов, то и обычная наша сборная выступила бы неплохо
shlevet 18 марта 2018 | 11:57
Британская компания BBC опубликовала сенсационное расследование.
В нем рассказывается, как спортсмены-паралимпийцы делают ненужные операции, специально калечат себя, чтобы ухудшить здоровье и попасть в такой класс, где конкуренция меньше
pavelmistery 18 марта 2018 | 12:20
shlevet: Петросян, это вы? ))