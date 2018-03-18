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11:32, 18 марта 2018

Паралимпийская команда России по итогам соревнований заняла 2-е место в медальном зачете

На счету россиян 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. 1-е место заняла сборная США, на 3-м – команда Канады. Как и на Олимпиаде, спортсмены из-за допингового скандала выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Комментарии

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politroller 18 марта 2018 | 11:42

второе место далеко не худший результат, молодцы!
если бы не массовые дисквалификации чистых спортсменов, то и обычная наша сборная выступила бы неплохо

shlevet 18 марта 2018 | 11:57

Британская компания BBC опубликовала сенсационное расследование.

В нем рассказывается, как спортсмены-паралимпийцы делают ненужные операции, специально калечат себя, чтобы ухудшить здоровье и попасть в такой класс, где конкуренция меньше

pavelmistery 18 марта 2018 | 12:20

shlevet: Петросян, это вы? ))

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