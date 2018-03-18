11:32, 18 марта 2018
Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн
По его словам, большинство террористов сбежало. Ранее пресс-секретарь турецкого лидера заявил, что Анкара не собирается передавать Дамаску территорию Африна. Турция проводит военную операцию против курдов в этом регионе с конца января.
Комментарии9
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her 18 марта 2018 | 11:37
Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн
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Ребята-"патриоты", а где же вы были со своими С-300, сопли жевали?
Помощнички Асада, липовые. :-)
kottigr1 18 марта 2018 | 11:39
her: Если так пойдет и дальше, то страна Асада сможет целиком уместится на российской военной базе в Сирии...
nikitin43 18 марта 2018 | 11:50
kottigr1: ещё место есть рядом с януковичем и плотницким , да и моторолла ждёт...
aleksandr39 18 марта 2018 | 11:39
Ополченцы Африна быстренько провели референдум о выходе из состава Сирии ,ну как в Крыму .
zurrog_ 18 марта 2018 | 11:53
В Сирии теперь "побеждают" все, кому не лень. Не страна, а полигон. Ну и привет Путину.
ugas 18 марта 2018 | 12:16
Очередной нож в спину другу-Путину?
ha12raz 18 марта 2018 | 12:33
Кто сбежал ?
Асадовцы и Вагнеровцы ?.
cheburembo 18 марта 2018 | 12:42
а ведь володька обещал, что если случится чяго с союзниками, он будет расценивать это так, как будто это с россией случилось и будут заведены гиперсуперпупермегагалактическиесверхточныеракеты и нанесен ответный удар.
п.с. хотя чего он только не обещал.
cheburembo 18 марта 2018 | 12:45
в день росвыборов, это выглядит, как очередной нож в спину (чуть ниже поясницы) от друга эрдогана.