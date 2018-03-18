Z Архив новостей новости
5 9 6 1698
11:32, 18 марта 2018

Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн

По его словам, большинство террористов сбежало. Ранее пресс-секретарь турецкого лидера заявил, что Анкара не собирается передавать Дамаску территорию Африна. Турция проводит военную операцию против курдов в этом регионе с конца января.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

her 18 марта 2018 | 11:37

Президент Турции объявил о том, что его армия и сирийская оппозиция взяли под контроль сирийский город Африн
-----------------
Ребята-"патриоты", а где же вы были со своими С-300, сопли жевали?
Помощнички Асада, липовые. :-)

kottigr1 18 марта 2018 | 11:39

her: Если так пойдет и дальше, то страна Асада сможет целиком уместится на российской военной базе в Сирии...

nikitin43 18 марта 2018 | 11:50

kottigr1: ещё место есть рядом с януковичем и плотницким , да и моторолла ждёт...

aleksandr39 18 марта 2018 | 11:39

Ополченцы Африна быстренько провели референдум о выходе из состава Сирии ,ну как в Крыму .

zurrog_ 18 марта 2018 | 11:53

В Сирии теперь "побеждают" все, кому не лень. Не страна, а полигон. Ну и привет Путину.

ugas 18 марта 2018 | 12:16

Очередной нож в спину другу-Путину?

ha12raz 18 марта 2018 | 12:33

Кто сбежал ?
Асадовцы и Вагнеровцы ?.

cheburembo 18 марта 2018 | 12:42

а ведь володька обещал, что если случится чяго с союзниками, он будет расценивать это так, как будто это с россией случилось и будут заведены гиперсуперпупермегагалактическиесверхточныеракеты и нанесен ответный удар.

п.с. хотя чего он только не обещал.

cheburembo 18 марта 2018 | 12:45

в день росвыборов, это выглядит, как очередной нож в спину (чуть ниже поясницы) от друга эрдогана.

Сегодня в эфире