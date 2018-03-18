11:31, 18 марта 2018
В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине
Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полиция блокировала российское посольство в Киеве и консульство в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только дипломатов. Ранее власти Украины заявили, что будут препятствовать проведению голосования в дипмиссиях, поскольку Россия проводит выборы в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией.
Комментарии59
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daos15 18 марта 2018 | 11:33
Как я удивлён!!!! Ничего платите взносы дальше в эти солидные организации)))
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:34
Всем насрать на путинскую имитацию выборов))))
her 18 марта 2018 | 11:35
В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине
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Гыыы, граждане СССР тоже не хотели видеть на своей земле фашистских оккупантов, вот и украинцы не хотят видеть на своей земле путинских оккупантов. :-)
danko_fuflo 18 марта 2018 | 11:39
her: гы гы
patrik03 18 марта 2018 | 11:41
В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине...
Как же они отреагируют, если Россия, это враг США, а Украина - американская шлюха? И не мечтайте.
nikitin43 18 марта 2018 | 11:53
patrik03: kottigr1: шлюха нацлидера мусор просит законности ....это расея ))))
zztop1960 18 марта 2018 | 11:58
patrik03: Проведение страной-оккупантом выборов в Крыму - это грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A / RES / 71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН №68 / 262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и дру международно-правовых актов.
nersesov 18 марта 2018 | 12:05
zztop1960: о Хельсинкском заключительном акте надо было думать тогда, когда Югославию раздробили и признали независимость Косово. И Уставом ООН подтерлись, когда оккупировали Ирак и довели до первобытного состояния Ливию. Для этого никакие санкции ООН не потребовались.
gs1112 18 марта 2018 | 12:12
Кроме путинских шавок некому больше жаловаться. По состоянию на 10-00 по Киеву (11-00 по Москве) в Киеве ни одного желающего проголосовать замечено не было.
zztop1960 18 марта 2018 | 12:32
nersesov: Не понял ? Югославию кто-то оккупировал , как Крым , Донбасс, Ю.Осетию, Абхазию, Приднестровье ?
echo_shar 18 марта 2018 | 12:22
patrik03: zztop1960: her:
Бандеровские сепары незаконно отделили Украинскую часть России.
Отделение Украины, Белоруссии, и Армении проходило в нарушении Закона о выходе союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г.
blahovdav 18 марта 2018 | 12:24
patrik03: путлеровская обрезная свинья рада жизни в странишке которую извращенно пользует басмач в трениках?
anji70 18 марта 2018 | 12:46
patrik03: Шлюха эта ты, раз пишешь такое.
shicotus_live 18 марта 2018 | 12:02
danko_fuflo: В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине...
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ну что же, эти ребята еще раз показывают, что все их вопли про "демократические ценности", "права человека". это галимый звездешь))) Эти шлюхи четко понимают, где у них касса)))
blahovdav 18 марта 2018 | 12:27
shicotus_live: сгать они хотели на рашку, пока та сама плюет на законы...
kottigr1 18 марта 2018 | 11:41
her: В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не обязаны реагировать на внутренние дела суверенного государства..
anganor 18 марта 2018 | 12:28
her: Ну конечно, газ то хотят видеть? Вот в Крыму тоже не хотят видеть украинских оккупантов на своей территории, и проводят выборы президента России.
А я бы запретил бы также проводить украинские выборы в России, в ответ. С учетом количества украинских заробитчан в России, хохлы опять делают себе хуже.
daos15 18 марта 2018 | 11:37
kriemsdik: Всем не всем, будем посмотреть )))
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:39
daos15: на что посмотреть? на вранье оплеванных?
arye_11 18 марта 2018 | 11:40
daos15:
В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы...
_____________________________________________________
Вполне здравая и логичная реакция нормальных людей на Россию.
Заветовали Международный Трибунал по сбитому Боингу, трусливо прикрыли свои зады...
Истерично размахиваете своей военной дубиной...
Травите людей боевыми ОВ...
Так сегодня получите и распишитесь.
Как вы к международному сообществу, так и международное сообщество к вам.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 11:47
arye_11: член трехколёсный. Не пиши широко. И не копируй сообщения.
alex110 18 марта 2018 | 11:39
kriemsdik: Всем насрать на права))))Только попиз..ть
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:42
alex110: а какие у россиян права? Граждане России - товар путинских гешефтмейкеров, движимое имущество.
alex110 18 марта 2018 | 11:43
kriemsdik: Да,чебурашка...именно так и рассуждали в свое время граждане третьего рейха))))Только там что то про Сталина вякали.
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:49
alex110: ты и в третьем рейхе побывал, не только в жопе?
prade 18 марта 2018 | 12:37
daos15: Абидна, да?
barssuk 18 марта 2018 | 11:33
Хорошо бы вечером их и сжечь)
shlevet 18 марта 2018 | 11:37
barssuk: //Хорошо бы вечером их и сжечь)//
Ты слишком труслив для этого, балаболка =)):-)
boseal 18 марта 2018 | 11:41
barssuk: Трусливый поступок со стороны украинских властей был поддержан не менее трусливым молчанием со стороны организаций, которые борются за права человека.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 12:10
boseal:
Вот они и борются за права людей против оккупантов.
Всё правильно
boseal 18 марта 2018 | 12:52
punyoshohlai: С совестью собственной они борются и вполне успешно.
testmeter 18 марта 2018 | 12:29
boseal: А в чём трусость?
boseal 18 марта 2018 | 12:48
testmeter: Трусость мой друг заключается в неспособности полностью разорвать отношения с Россией, а пакостить по мелочи, ибо если Россия для Вас оккупант и агрессор, то разрывайте все отношения и высылайте из страны всех граждан страны, с которой Вы воюете. Если же Вы допускаете свободное нахождение и перемещение этих граждан на территории своей страны и позволяете пользоваться им услугами своего посольства, которое тоже о чудо! свободно функционирует на Вашей территории, то дозвольте пользоваться всеми доступными им услугами, а значит и свободно использовать свое избирательное право. Если в этом году Россия сделает тоже самое, то Ваши вопли о правах человека и "кровавой России" можно будет услышать и в Кабо-Верде.
blahovdav 18 марта 2018 | 12:30
boseal: интересно, а гитлеровцы толами бегали по улицам москвы в 42?
boseal 18 марта 2018 | 12:50
blahovdav: Нет, не бегали, ибо получили по шапке так и не дойдя до Москвы. Кстати, причем тут это? Что-то я не припомню, чтобы СССР платил Германии за что-либо и покупал у нее газ и уголь.
shlevet 18 марта 2018 | 11:35
Вот когда убеждаешься в их истинном лице демократии, свободе и др. человеческих ценностях
i_c_e 18 марта 2018 | 11:38
Так они все считают Крым оккупированной территорией. Обращались специально чтоб «реакции не было»?
mardian 18 марта 2018 | 11:42
Пусть не мешают нам строить новый рейх!
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 11:42
Путин побольше пускал этой мрази в Россию, то вообще бы негде россиян недопускали. Пора всю эту либеральную мразоту с энкоошниками выпнуть за пределы России и не пускать, а не сопли жевать перед ними.
sab171 18 марта 2018 | 11:46
ИХТАМНЕТ, и фсе.
glebbalbesov 18 марта 2018 | 11:46
Тю. А кто ждал чего-то другого?
needroid 18 марта 2018 | 11:47
))) ну что взять с управляемых геев?
sg75g 18 марта 2018 | 11:48
Скаклы - трусливые твари. Только и могут что гадить по мелкому..
Ну ничего, пусть потешатся, болезные. Скоро им Надюха устроит новые выборы. Как положено, со скачками, с покрышками, с поджогами.. Чем скорее развалится Бандериана, тем чище станет в мире..
manofoffice 18 марта 2018 | 11:50
Готов поспорить, если завтра, скажем, армия Индии, вторгнется в РФ и начнёт развешивать кишки русских по столбам - никто ничего не заметит.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 12:13
manofoffice: армия Индии, вторгнется в РФ
Ты ещё и с Индией мечтаешь разосрсться?!!!
svenik 18 марта 2018 | 11:52
А зачем ватникамПуцтриотам лазить по о купированным землям ?! пусть возвращаются в москвабадЪ в кремль и лижут пукан царю
manofoffice 18 марта 2018 | 12:07
svenik: а сажи тррролько пригожино - почему украинцы не разорвали дип. отношения с Россией и до сих пор держат посольство?
sneg1111 18 марта 2018 | 11:52
Пора и России не реагировать на эти псевдоорганизации.
sg75g 18 марта 2018 | 11:53
Просто на секунду представьте что в Белграде янкелей не пускают в посольство сша проголосовать на их выборах. ЧТО бы творилось в Ивропке и за океаном!!!
sasass 18 марта 2018 | 11:53
Они тоже знают , как и весь народ , что до выборов уже все предрешено ....
ymnik29 18 марта 2018 | 11:54
Так это , что выходит и ООН , и ОБСЕ , и Совет Европы вместе с Украиной не знают , что россия великая ?
nigelliri56 18 марта 2018 | 11:58
"...уполномоченная по правам человека в России..."
Кем уполномоченная? Путиным? Только принятие его понятий о правах человека, позволяет уполномочиваться. А посему в ООН, ОБСЕ и Совете Европы ложили с прибором на такую уполномоченную.
jblack2 18 марта 2018 | 11:59
Более 70 тысяч российских граждан могут подать иски против Украины в ЕСПЧ. Российский МИД в лице дипучреждений способен помочь им в подготовке требуемых документов о нарушенных правах.
Разговаривать в быдлом бесполезно.
Суды. Позор. Материальные взыскания. Иного они не поймут...
rus095 18 марта 2018 | 12:07
вот лишнее подтверждение тому ,что правильно Россия в 2014 году отобрала у жевто-блокитных недоносков Крым! Щас выборы пройдут Вова и Луганск с Донецком сделает Россией. А укрофашистские ублюдки так и будут ждать помощи от США и бессильно тявкать в сторону России. Путин мой президент!!!
blahovdav 18 марта 2018 | 12:36
rus095: плешивый вор и гофнюк твой президент? Хотя...кто может бытл президентом у тупого гофна?
ugas 18 марта 2018 | 12:13
Правильно! Те россияне, которые рвутся проголосовать, пусть едут в Россию, нечего отсиживаться за границей и оттуда голосить, какие они патриоты.
benga_medok 18 марта 2018 | 12:17
А зачем эти твари с двойными стандартами в ООН и ОБСЕ обращались ? Какого ответа ожидали ? Ведь когда ООН и ОБСЕ к ним обращается, они откровенно плюют на них, дескать - не позволим вмешиваться в дела России, нам никто не указ !
Вот и получите зеркальный, симметричный ответ от ОБСЕ и ООН, любители симметрии !
samkos 18 марта 2018 | 12:34
Езжайте голосовать за своего фюрера на Родину.
testmeter 18 марта 2018 | 12:34
"Это сообщила уполномоченная Москалькова" /// Москаляку - на гiлляку