В ООН, ОБСЕ и Совете Европы не отреагировали на жалобу о недопуске россиян на выборы в дипучреждения на Украине...

Это сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Полиция блокировала российское посольство в Киеве и консульство в Одессе, Харькове и во Львове. Внутрь пускают только дипломатов. Ранее власти Украины заявили, что будут препятствовать проведению голосования в дипмиссиях, поскольку Россия проводит выборы в Крыму, который Киев считает своей оккупированной территорией.