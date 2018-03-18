"Центризбирком ночью отразил кибератаку на свой сайт"

Ее источники были в 15 странах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, хакерская атака была с двух до пяти часов. Памфилова отметила, что злоумышленники пытались затруднить работу и сайтов ряда СМИ. Каких именно, она не сказала, передает «Интерфакс».