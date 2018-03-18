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11:31, 18 марта 2018

Центризбирком ночью отразил кибератаку на свой сайт

Ее источники были в 15 странах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, хакерская атака была с двух до пяти часов. Памфилова отметила, что злоумышленники пытались затруднить работу и сайтов ряда СМИ. Каких именно, она не сказала, передает «Интерфакс».

Комментарии

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kriemsdik 18 марта 2018 | 11:34

Памфилова лобком волосатым прикрыла родной интернет.

kottigr1 18 марта 2018 | 11:35

kriemsdik:

Русские хаккеры взломали мозг Путину, но не нашли там ничего кроме тараканов...

ohotnik58 18 марта 2018 | 11:38

kottigr1: Не отразил, а изобразил.

kotbajune 18 марта 2018 | 11:39

"Центризбирком ночью отразил кибератаку на свой сайт"

Сама Панфилова закрыла его своей .......

как Матровосов грудью

tks 18 марта 2018 | 11:56

kottigr1: А моль кудаж подевалась тогда? Неужто тараканы съели??!

sekretniy_fizik 18 марта 2018 | 12:06

Эхо, ну и как тебе твоя аудитория? У которой кроме лобка Памфиловой никаких мыслей в голове не водится? Мои поздравления ААВу энд компани.

kriemsdik 18 марта 2018 | 12:34

sekretniy_fizik: а с вами, скотами пригожинскими, о высоких материях рассуждать смысла нет

compare 18 марта 2018 | 12:39

sekretniy_fizik: не прав ты,"секретный асссенизатор"...упоминание сего места,"к месту" и один раз,а ваше племя тараканье,постоянно,и с упоением обсасывает "ж...пную" тематику,буквально через коммент...скажи просто,что решил сыграть на схожести 2образа",да вот она беда,умишко скудный и "игра" вышла,как из ж...ы,"икра"...

irjiproebl 18 марта 2018 | 11:43

А может это была отвлекающая атака , а сами по тихой запустили вирус , не удивлюсь если в итоге главный компьютер объявит победителем Трампа

benga_medok 18 марта 2018 | 11:43

С двух ночи до пяти утра ? Еще до выборов атака ? А что там было атаковать ?
Разве что эти самые выборы они уже ночью провели.

dirizhabli 18 марта 2018 | 11:45

Первый вал кибератаки пришелся ровно на 24.00. Его Э.Памфилова отражала исключительно со сковородой в руке и находясь в неудобной позиции....

oneoretwo 18 марта 2018 | 11:46

Центризбирком НОЧЬЮ отразил кибератаку на свой сайт
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заметно... закусывали будербродами с черной икрой ?

mardian 18 марта 2018 | 11:46

Выдать желаемое за действительное-кому мы нахер нужны?

ugas 18 марта 2018 | 12:09

mardian: Особенно - такие "выборы".

norgemann 18 марта 2018 | 11:46

Это такую причину придумали чтобы объяснить почему веб трасляция выборов не работает?

anemon 18 марта 2018 | 11:50

Выдумывают, как всегда. Чтобы изобразить героическое отражение и тяжелые условия "работы". Кому он, на хрен, нужен?

sasass 18 марта 2018 | 11:51

Глупые , что ли внерабочее время атаковать ....

nadin57 18 марта 2018 | 11:57

sasass: Ну да, глупые.... Ведь , разницу во времени в 9 час. не надо учитывать , правда?))

punyoshohlai 18 марта 2018 | 12:03

nadin57: разницу во времени в 9 час. не надо учитывать , правда?

Так разница-то с запозданием. Гринвич +. Или дезинформировали "партнеров", что выборы 17.03?

nadin57 18 марта 2018 | 12:28

punyoshohlai: Какой нафиг Гринвич?
Вчера в 23.00 , 17. 03. в Питере ,на Камчатке было 8.00. 18.03. и в 23.10 по Питеру показали уже - люди пришли голосовать...

nadin57 18 марта 2018 | 12:30

punyoshohlai: На востоке новые сутки начинаются, а не на Гринвиче))))))

tks 18 марта 2018 | 11:54

Сами придумали - сами отразили. Теперь видимо, думают, кому же это всё приписать )))

nadin57 18 марта 2018 | 11:59

tks: Это вы про пиндосов, которые второй год ищут хакеров?))))) никак найти не могут)))

tks 18 марта 2018 | 12:05

nadin57: Это я про киберармию тех, имя кого известно и "подвиги" их воняют.

vilingrad 18 марта 2018 | 12:02

tks: кому же это всё приписать"
Ясень пень- пиндосам, тогда типа 1:1 и давайте уже, снимайте на хрен санкции,. И президент российский готов давно к переговорам на высшем уровне- ботокс вкачан, пиджачок как влитой, глаза искренние:)

anji70 18 марта 2018 | 12:02

Уборщица провод зацепила шваброй.

irjiproebl 18 марта 2018 | 12:17

Сейчас начнут устранять батанов по всему миру , наши такого не прощают

aleksic 18 марта 2018 | 12:22

пиндосы используют малейшую возможность или оплошность чтобы куснуть,ну а пропиндосьячие комментарии просто связаны с солнечной магнитной активностью и трансвепидоргским мышлением,

kochar 18 марта 2018 | 12:30

Мечтать не вредно.
Интрига прям зашкаливает и враги не дремлют.

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