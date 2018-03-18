11:31, 18 марта 2018
Центризбирком ночью отразил кибератаку на свой сайт
Ее источники были в 15 странах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, хакерская атака была с двух до пяти часов. Памфилова отметила, что злоумышленники пытались затруднить работу и сайтов ряда СМИ. Каких именно, она не сказала, передает «Интерфакс».
Комментарии29
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kriemsdik 18 марта 2018 | 11:34
Памфилова лобком волосатым прикрыла родной интернет.
kottigr1 18 марта 2018 | 11:35
kriemsdik:
Русские хаккеры взломали мозг Путину, но не нашли там ничего кроме тараканов...
ohotnik58 18 марта 2018 | 11:38
kottigr1: Не отразил, а изобразил.
kotbajune 18 марта 2018 | 11:39
"Центризбирком ночью отразил кибератаку на свой сайт"
Сама Панфилова закрыла его своей .......
как Матровосов грудью
tks 18 марта 2018 | 11:56
kottigr1: А моль кудаж подевалась тогда? Неужто тараканы съели??!
sekretniy_fizik 18 марта 2018 | 12:06
Эхо, ну и как тебе твоя аудитория? У которой кроме лобка Памфиловой никаких мыслей в голове не водится? Мои поздравления ААВу энд компани.
kriemsdik 18 марта 2018 | 12:34
sekretniy_fizik: а с вами, скотами пригожинскими, о высоких материях рассуждать смысла нет
compare 18 марта 2018 | 12:39
sekretniy_fizik: не прав ты,"секретный асссенизатор"...упоминание сего места,"к месту" и один раз,а ваше племя тараканье,постоянно,и с упоением обсасывает "ж...пную" тематику,буквально через коммент...скажи просто,что решил сыграть на схожести 2образа",да вот она беда,умишко скудный и "игра" вышла,как из ж...ы,"икра"...
irjiproebl 18 марта 2018 | 11:43
А может это была отвлекающая атака , а сами по тихой запустили вирус , не удивлюсь если в итоге главный компьютер объявит победителем Трампа
benga_medok 18 марта 2018 | 11:43
С двух ночи до пяти утра ? Еще до выборов атака ? А что там было атаковать ?
Разве что эти самые выборы они уже ночью провели.
dirizhabli 18 марта 2018 | 11:45
Первый вал кибератаки пришелся ровно на 24.00. Его Э.Памфилова отражала исключительно со сковородой в руке и находясь в неудобной позиции....
oneoretwo 18 марта 2018 | 11:46
Центризбирком НОЧЬЮ отразил кибератаку на свой сайт
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заметно... закусывали будербродами с черной икрой ?
mardian 18 марта 2018 | 11:46
Выдать желаемое за действительное-кому мы нахер нужны?
ugas 18 марта 2018 | 12:09
mardian: Особенно - такие "выборы".
norgemann 18 марта 2018 | 11:46
Это такую причину придумали чтобы объяснить почему веб трасляция выборов не работает?
anemon 18 марта 2018 | 11:50
Выдумывают, как всегда. Чтобы изобразить героическое отражение и тяжелые условия "работы". Кому он, на хрен, нужен?
sasass 18 марта 2018 | 11:51
Глупые , что ли внерабочее время атаковать ....
nadin57 18 марта 2018 | 11:57
sasass: Ну да, глупые.... Ведь , разницу во времени в 9 час. не надо учитывать , правда?))
punyoshohlai 18 марта 2018 | 12:03
nadin57: разницу во времени в 9 час. не надо учитывать , правда?
Так разница-то с запозданием. Гринвич +. Или дезинформировали "партнеров", что выборы 17.03?
nadin57 18 марта 2018 | 12:28
punyoshohlai: Какой нафиг Гринвич?
Вчера в 23.00 , 17. 03. в Питере ,на Камчатке было 8.00. 18.03. и в 23.10 по Питеру показали уже - люди пришли голосовать...
nadin57 18 марта 2018 | 12:30
punyoshohlai: На востоке новые сутки начинаются, а не на Гринвиче))))))
tks 18 марта 2018 | 11:54
Сами придумали - сами отразили. Теперь видимо, думают, кому же это всё приписать )))
nadin57 18 марта 2018 | 11:59
tks: Это вы про пиндосов, которые второй год ищут хакеров?))))) никак найти не могут)))
tks 18 марта 2018 | 12:05
nadin57: Это я про киберармию тех, имя кого известно и "подвиги" их воняют.
vilingrad 18 марта 2018 | 12:02
tks: кому же это всё приписать"
Ясень пень- пиндосам, тогда типа 1:1 и давайте уже, снимайте на хрен санкции,. И президент российский готов давно к переговорам на высшем уровне- ботокс вкачан, пиджачок как влитой, глаза искренние:)
anji70 18 марта 2018 | 12:02
Уборщица провод зацепила шваброй.
irjiproebl 18 марта 2018 | 12:17
Сейчас начнут устранять батанов по всему миру , наши такого не прощают
aleksic 18 марта 2018 | 12:22
пиндосы используют малейшую возможность или оплошность чтобы куснуть,ну а пропиндосьячие комментарии просто связаны с солнечной магнитной активностью и трансвепидоргским мышлением,
kochar 18 марта 2018 | 12:30
Мечтать не вредно.
Интрига прям зашкаливает и враги не дремлют.