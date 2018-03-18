Жители Москвы и Петербурге голосуют почти в два раза активнее чем на прошлых выборах...

Явка в столице на 10 утра составила около 6%, тогда как в 2012 была 3,7%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В Петербурге явка за первые два часа работы участков составила 4,6%, а шесть лет назад 2,5%, передает ТАСС со ссылкой на данные избиркома. В Центризбиркоме отметили, что и в регионах явка выше, чем на прошлых выборах. «Ничего аномального мы в этом не видим,» — сказал замглавы ЦИКа Николай Булаев, передает «Интерфакс». В то же время наблюдатели сообщают о том, что в ряде регионов избирателей завлекают бесплатной едой и различными призами на конкурсах.