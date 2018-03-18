11:30, 18 марта 2018
Жители Москвы и Петербурге голосуют почти в два раза активнее чем на прошлых выборах
Явка в столице на 10 утра составила около 6%, тогда как в 2012 была 3,7%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В Петербурге явка за первые два часа работы участков составила 4,6%, а шесть лет назад 2,5%, передает ТАСС со ссылкой на данные избиркома. В Центризбиркоме отметили, что и в регионах явка выше, чем на прошлых выборах. «Ничего аномального мы в этом не видим,» — сказал замглавы ЦИКа Николай Булаев, передает «Интерфакс». В то же время наблюдатели сообщают о том, что в ряде регионов избирателей завлекают бесплатной едой и различными призами на конкурсах.
Комментарии79
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antiputin_antifa 18 марта 2018 | 11:32
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
kottigr1 18 марта 2018 | 11:33
antiputin_antifa:
Все на шоу дедушки Путина.. ! Выбросьте свой голос в урну.. !
doc9_vikt 18 марта 2018 | 11:37
больницу. В отделе полицейские заявили, что у него шизофрения и мания величия, поскольку во время одиночного пикета мужчина был одет в костюм царя.
Карательная психиатрия!
patrik03 18 марта 2018 | 11:39
Жители Москвы и Петербурге голосуют почти в два раза активнее чем на прошлых выборах...
За это, надо сказать отдельное спасибо Е.Альбац, В.Шендеровичу, А.Навальному... это их агитация бойкота, подняла явку на выборах.
zztop1960 18 марта 2018 | 11:52
patrik03: В Киеве открыли памятник Пуйлу , в день недовыборов РФ https://www.youtube.com/watch?v=FTSM26V1DFM
el_borz 18 марта 2018 | 11:56
Жители Москвы и Петербурге голосуют почти в два раза активнее чем на прошлых выборах...
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Ну, так Памфилова обещала же сделать выборы феерическими!
Вот избиратели и ломанулись с утра поотжигать, сбросить свой последний прах и надежды в урны.
srk2658lu 18 марта 2018 | 12:04
patrik03: Это солдатиков голодных без зарядки и завтрака повели на участки.
nadin57 18 марта 2018 | 12:09
patrik03: Да, сходили всей семьей , проголосовали.... наших 4 (четыре) голоса! Народу полно, бесплатно не кормили....
glotov 18 марта 2018 | 12:14
nadin57: То же сходили. Действительно, народу намного больше, чем в прошлый раз в тот же час.
ringmenn 18 марта 2018 | 12:24
glotov: nadin57: Ну и дебилы, что тут еще сказать!! Гордитесь собой!! Думаете пукин вам спасибо скажет??
nadin57 18 марта 2018 | 12:32
ringmenn: Сам ты дебил, клоп вонючий))))
mordechai_blinchikov 18 марта 2018 | 12:16
patrik03: плешивый карлик ВСЕГДА в Питере и Москве в пролете☄
ringmenn 18 марта 2018 | 12:31
patrik03: Нет дегенерат!! За это надо сказать спасибо государственной машине, последний месяц положившей все силы, не на жизнь страны, а на загон электоральных баранов к урнам. Кстати, не зря ящики для голосований назвали урнами. Точное название!! Сам то уже сбегал к урне? Хотя чего бегать, вся твоя жизнь проходит возле урн и мусорных контейнеров!!
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 12:32
patrik03: и еще, либералы-русофобы так плевали и унижали Россию, что побежали голосовать даже те которые до этого не ходили на выборы. За Путина.
doc9_vikt 18 марта 2018 | 11:40
doc9_vikt: В Москве задержанного с плакатом «Путина в императоры!» Ивана Облачного (Геннадия Пирогова) положили в Московскую областную психиатрическую больницу. Об этом сообщила его жена; эту информацию подтвердили в приемном покое и четвертом отделении больницы.
Жена Пирогова передала слова дежурной медсестры, с которой она разговаривала по телефону: «Да, он у нас. Приезжайте в четвертое отделение, завтра поговорите с врачом». Больше никакой информации дежурная не предоставила.
Ранее Пирогов успел сообщить, что его везут в Московскую областную психиатрическую больницу. В отделе полицейские заявили, что у него шизофрения и мания величия, поскольку во время одиночного пикета мужчина был одет в костюм царя.
s_talker002 18 марта 2018 | 11:53
doc9_vikt:
Не каждый оппозит в состоянии пережить выборы Президента России, главное чтобы мест в лечебницах хватило.
cattt 18 марта 2018 | 12:08
doc9_vikt: Вот что телевизор зомботворящий делает!
nik476 18 марта 2018 | 12:30
doc9_vikt: Экстремизм! В костюм царя у нас может рядиться только П.
kottigr1 18 марта 2018 | 12:04
doc9_vikt: Жители.. голосуют почти в два раза активнее чем на прошлых выборах
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Если учесть, что на прошлых выборах процент проголосовавших доходил до 146%, то на нынешних выборах эта цифра удвоилась, пробила озоновую дыру и устремилась на околоземную орбиту..
zkotor 18 марта 2018 | 11:39
antiputin_antifa: генетических дебилов уже ничто не спасёт, разве что горбатого могила исправит
patrik03 18 марта 2018 | 11:44
zkotor:
Тоже самое я говорю про пучеглазых вонючек - запах говна и жареной рыбы, это не от грязи, это у них генетический сбой.
duch_nic 18 марта 2018 | 12:17
zkotor: //...генетических дебилов...//
Не раз уже говорено, что либероиды - почти все являются нациками.
Вот ещё одно подтверждение.
ringmenn 18 марта 2018 | 12:34
duch_nic: Точно, Жириновцы они такие!! Нацики долбаные.
shlevet 18 марта 2018 | 11:41
antiputin_antifa: //....в ответ на мои 17-ть пунктов....//
Да не твои эти пункты.
Вас здесь с этой госдеповской методичкой...
И все норовят сказать "в ответ на мои 17-ть пунктов..."
stakanoff 18 марта 2018 | 11:46
antiputin_antifa: Кастрюля. поздно пить боржоми! Иди убейся!
ringmenn 18 марта 2018 | 12:36
baranoff: Только после тебя!!
vsveter 18 марта 2018 | 11:57
antiputin_antifa: Все на бойкот навальновского бойкота!
Пусть либеральная гнусь увидит своё место.
ringmenn 18 марта 2018 | 12:26
vsveter: Это ты про жирика??
brandfa 18 марта 2018 | 12:11
antiputin_antifa: Достали вы СПАМИТЬ! Убейтесь лучше, боты позорные! (жалоба отправлена)
nadin57 18 марта 2018 | 12:14
antiputin_antifa: //В ответ на мои 17 пунктов//
ТВОИ??? Не обольщайся ты не один тут, с этой простынкой по сайту бегаешь...
вы по разнарядке, по подписку получали эНту простынь от кураторов ?
смешные))))
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:33
воспиталок детсадовских, учительниц, бюджетников, врачей - всех заставили придти на выборы и отчитаться по телефону.
aleksandr39 18 марта 2018 | 11:37
Ах как запугали жителей увольнением и высылкой за 101 километр .
decontes 18 марта 2018 | 11:46
Дебилов стабильное количество, готовых верить пропагандонам "в врагов у границы и угрозу росиюшке".
igor20012 18 марта 2018 | 11:39
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Отгадай-как тебя нае-т ! Не угадаешь ! Совершенно неожиданный результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
norgemann 18 марта 2018 | 11:39
Почему Веб трансляция не работает? Как всегда украли сотню миллиардов а ничего не сделали?
scull 18 марта 2018 | 11:39
Чё, либерастня, все забили на призывы вашего сисястого фюрерка Навального?))))
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:44
scull: Навальный для умных людей, не для скота.
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 11:47
kriemsdik: с каких это пор хомячки, которых сам навальный в минуту раздражения называет ёбаными в рот баранами, стали людьми? Не льстите себе, от хомячка-либераста до человека нужно еще 500 лет эволюции
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:48
liberal_vulgaris: тебя забанят, а ты не матюкайся и не пиши хрень))))
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 11:50
kriemsdik: за дословное цитирование навального у нас не банят :)
ringmenn 18 марта 2018 | 12:39
liberal_vulgaris: Не витай в облаках уе-ще!! Как раз бараны нынче дружными стадами ломанулись к урнам за халявной жрачкой и развлечениями!! Вот вашему бараньему стаду точно до людей далеко!! Ждите дебилы! Скоро вас, тем же стадом на убой погонят, и вы радостно блея ПОБЕЖИТЕ!!!
stakanoff 18 марта 2018 | 11:48
kriemsdik: Это ты-то "умный"? Хахахахаха! Как был твой Навальный блохером - блохером и останется.
scull 18 марта 2018 | 11:48
kriemsdik: Ну судя по тебе, " умные люди"- муд_ки.
sveklotron_7 18 марта 2018 | 12:24
scull: "Дурость - это не отсутствие ума. Это такой ум."(с)
nnnmmm 18 марта 2018 | 11:49
kriemsdik: Навальный для дурачков, которых одной левой разводят на мякине.
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:55
nnnmmm: то ли дело путинские помои нажористые от оплеванных))))
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 11:51
scull: Именно поэтому веб трансляцию отрубили;) Как же легко вас, ватноголовых, обмануть.
scull 18 марта 2018 | 11:58
dr_alfalcon: Слышь, кастрюля, ни один дурак не будет вбрасывать и расписываться за другого человека вначале голосования. Объяснить почему или напрягёшь то, что у тебя по недорозумению называется мозгом и поймёшь сам?)
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 12:22
scull: Я понимаю, подгорело, поэтому перешел на оскорбления, но оставим это за скобками. Интересно другое, а разве я говорил о вбросах или это у тебя оговорка по Фрейду ?
Я говорил о невозможности отследить явку ;)
"Объяснить почему или напрягёшь то, что у тебя по недорозумению называется мозгом и поймёшь сам?) " (с) среднестатистический ватопитек.
P.S. Кастрюля это типо той, которой в фейки беглого преступника-педобира Лошария - казнили сепара ,а он потом воскрес ;) Кек.
ringmenn 18 марта 2018 | 12:43
scull: Так на участках кроме дураков, нынче никого нет!! Так что, ничего удивительного!!
benga_medok 18 марта 2018 | 11:40
Забыли отметить, что на предыдущих выборах так беззастенчиво не загоняли людей на этот балаган.
Если раньше гнали только бюджетников и студентов, то теперь к ним присоединили работников госкорпораций и крупных промышленных предприятий. Гонят Газпром, Газпромнефть в приказном порядке. Разве это выборы ?
moskow2042 18 марта 2018 | 11:41
Бидло идёт на выбора и кричит Му-Му-Му я пришёл МУМу отдать свой голосок за так,за так,....смешно...
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 11:42
На призывы к бойкоту москвичи и петербуржцы ответили смачным плевком кривую харю навальному :)
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 11:55
liberal_vulgaris: Лишь ватный дурак не заметит ,что :
1) Сгоняли бюджетников и студентов в принудительном порядке
2) С учетом ,что даже этого оказалось недостаточно отрубили на множестве участков веб трансляцию, а значит можно говорить все ,что угодно. Ватный охлос поверит
3) Возможно в последствии всплывет инфа, как для картинок в новостях из 3-5 участков оставляли открытым - один. Дабы охлос поверил в % явки.
Вот только вся эта клоунада для внутреннего потребителя. А на внешней арене уже сформирована коалиция против рашки-говняшки(цитата) - экспортера терроризма.
Министр иностранных дел Великобритании Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Скрипаля отдал действующий хозяин кремля Путин.
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 11:59
dr_alfalcon: а отказывающихся голосовать за Путина расстреливали за избирательным участком :) На вашей порашкиной орде так легко засрать мозги туповатым туземцам.
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 12:18
liberal_vulgaris: Нет, достаточно отчислить из универа , устроить проблемы на работе. Ведь ваша власть убивает только подобных Немцову,а среднестатистического россиянина достаточно чуть покошмарить и он прийдет куда нужно и сделает ,что нужно;)
На вашей порашкиной орде так легко засрать мозги туповатым туземцам.
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Ну пропустим те оскорбления которые ты выплескиваешь на украинцев. Все это не более ,чем признак зависти ;)
Мне интересно другое, сможешь в отличии от других пУтриотов привести пример ,только с доказательствами , пропаганды в Украине или сольешься как остальные ватопитеки?
sveklotron_7 18 марта 2018 | 12:31
dr_alfalcon: Посмотри того Шария. Там тебе столько доказательств будет, не унесешь. Из последнего распиаренная дурь, дескать "Украина - "аспирант НАТО".
ringmenn 18 марта 2018 | 12:49
liberal_vulgaris: Нет полудурок! У этого режима и других рычагов хватает, кроме расстрела. А если дойдет до расстрелов, неужели ты думаешь, что тебя пропустят??
nadin57 18 марта 2018 | 12:18
dr_alfalcon: О, даааа немытый , нечесаный, отекший с похмелья бориска всё знает..... как говорится - Привет с большого бодуна)))))
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 12:27
nadin57: И что же вы знаете ,Борис ? Поведайте, нам право интересно ;)
nadin57 18 марта 2018 | 12:36
dr_alfalcon: Обращайтесь к бориске, а не ко мне - он вам расскажет, что ему там "белочка" нашептала))))
ringmenn 18 марта 2018 | 12:46
liberal_vulgaris: На беготню наперегонки, избирателей к урнам, Кремль будет отвечать смачными плевками в ваши тупорылые хари, ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 6 ЛЕТ!!
mifodiy 18 марта 2018 | 11:44
Сплотились , видно...?
dirizhabli 18 марта 2018 | 11:47
«Ничего аномального мы в этом не видим»
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Велика всенародная любовь, не изведаны ее глубинные корни....
abbc 18 марта 2018 | 11:49
Очередная деза
hangman19 18 марта 2018 | 11:50
в два раза больше автобусов заказали)
piter_ug 18 марта 2018 | 11:53
Юго-Запад Москвы.
Электорат идёт волнами. То очередь, то пусто.
nanaryfive 18 марта 2018 | 11:54
Либерасты, и прочие укр. тролли - убейтесь ап стену. Только что из избирательного участка, люди идут голосовать что бы не допустить к власти всяких подпиндосников!
mordechai_blinchikov 18 марта 2018 | 12:23
nata! Ѡ ты в любом образе противна!
ringmenn 18 марта 2018 | 12:51
nanaryfive: Не, жирик не убьется!!
keg 18 марта 2018 | 11:56
смотрю телеканал "Дождь" и не покидает ощущение нахождения в Северной Корее...стадо...
sveklotron_7 18 марта 2018 | 12:33
keg: В Сев. Корее есть телеканал "Дождь"?:))
srk2658lu 18 марта 2018 | 12:00
В 2 раза активнее по всей стране!
Какое достижение!
Вашу мать!
idaforever 18 марта 2018 | 12:07
это потому, как сказали мне две работающие соседки - их на работе начальство обязало отзвониться, когда голоснут
одна училка, вторая налоговый инспектор
cautoff 18 марта 2018 | 12:10
Уважаемые бойкотеры, простые граждане и диванные борцуны с режимом: считаю, есть смысл сходить на ваш избирательный участок за последние полчаса до окончания голосования и убедиться, что от вас, от вашей квартиры не проголосовали ложные "избиратели".
Такие нарушения уже имели место на предыдущих выборах, они часто совмещаются с подвозом лжеизбирателей. В этих преступлениях принимают участие нечистоплотные сотрудницы избирательных комиссий, которых можно и нужно ловить, обнаружив отметку в журнале о якобы уже выданном вам бюллетене.
budweiser23 18 марта 2018 | 12:14
Президенты и презервативы должны меняться регулярно...
kripto2018 18 марта 2018 | 12:16
дебилы голосуют за переназначение Путина у которого нет даже программы.
kochar 18 марта 2018 | 12:33
kripto2018: Программа есть! "Вас е...т, а вы крепчайте"
shoorah 18 марта 2018 | 12:22
При таких запугиваниях - ничего удивительно. Бюджетники должны отзвониться начальству до 10 часов, что проголосовали. Никогда такой истерики у АП не было. Наверное, знают процент реальной поддержки Окурка.