11:05, 18 марта 2018
Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции полностью взяла под контроль Африн — Эрдоган
Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции полностью взяла под контроль Африн. Это заявил Эрдоган.
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Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции полностью взяла под контроль Африн. Это заявил Эрдоган.
Комментарии13
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kriemsdik 18 марта 2018 | 11:14
За кого же там Путин проливал кровь своих орков?
sadda 18 марта 2018 | 11:17
Что-то уже и не пойму против кого и с кем в Сирии воюют Путин и Эрдаган.
wojskowy Марек Качоровски 18 марта 2018 | 11:18
Опять помидоры запретят ввозить и туристов в Турцию не пустят. А Турция гнёт свою линию: Несколько дней назад чётко Заявила, что считает и никогда не изменит своего мнения о принадлежности Крыма Украине, пару месяцев назад прекратила сотрудничество с Россией в строительстве Атомной станции, не даёт разрешение продолжать строительство газопровода из России для врезки его в Турецкий поток, не собирается прекращать военные действия в Сирии до тех пор пока Асад не уйдёт. Резко выступает против присутствия на территории Сирии военных подразделений Ирана. Лопнул тройственный Союз, что было известно в самом начале, слишком разные интересы у этих стран. А учитывая, что Иран и Турция это страны того же региона, что и Сирия, они имеют шансы решить свои проблемы и на данном этапе Россия там явно "третий лишний".
terens 18 марта 2018 | 11:19
Получается Турция открыто совершает вторжение на территорию суверенного государства и это нормально? Что там ООН по этому поводу бормочет? А то может демократичный отъем Крыма на этом фоне не так уж и плохо выглядит? Или еще можно вспомнить о. Гренада который тупо захватили и поменяли там власть на нужную. В такой истории наверное никто копаться не хочет?
el_borz 18 марта 2018 | 11:26
terens: Как же крупно повезло гренадчанам в жизни!
jacknichols 18 марта 2018 | 11:27
terens: неубедительно, портянка пригожинская.
Максимум на 6.90р.
aleksandr39 18 марта 2018 | 11:35
terens: Ополченцы Африна провели референдум где однозначно высказались за выход из состава кровавой хунты Асада ,восторжествовала историческая справедливость ,ну как в Крыму ...
yakov18 18 марта 2018 | 12:01
terens: Турция сделала Россию посмешищем, потому как та "сирийская оппозиция" что взяла Африн-это мусульманские братья которых поддерживает Турция и кот.террористы в России из которыми 2года воевали ВКС и бывшие боевики ИГИЛ , которые теперь за Эрдогана..А РА из Африна бежала по требованию Эрдогана и эти же боевики сбили Су25...
igor20012 18 марта 2018 | 11:23
Сирию дербанят все, кому не лень !
nik213 18 марта 2018 | 11:38
А чего ж тогда плешивый уверял нас о досрочной победе в Сирии и что Эрдоган нам друг и брат.
mifodiy 18 марта 2018 | 11:41
А это как объяснить ? Турки кошмарят Асада ? И какова на это реакция кремлёвских ? Что ждёт "Турецкий поток".... судьба "Северного потока 2" ? Ясно , что без пояснений г-жи Захаровой и г-на Маркова С. не разобраться .
valkuz7 18 марта 2018 | 11:48
Очередной нож в спину от друга Эрдогана.
yakov18 18 марта 2018 | 12:03
valkuz7: Я бы уточнил шо это не в спину, а пониже ..., и не нож...