Паралимпийские игры завершились сегодня в Пхёнчхане

На них разыграли шесть комплектов медалей. Российские атлеты, которые выступают в статусе нейтральных, заняли второе место в медальном зачёте.

В заключительный день Паралимпиады российские атлеты остались без медалей. Неудача постигла наших спортсменов с ограниченными возможостями в женской лыжной эстафете и горнолыжном спорте, где разыграли три комплекта медалей. В активе российских паралимпийцев 8 золотых наград, 10 серебряных и 6 бронзовых. В медальном зачёте мы уступили только США, у которых на 5 наград высшей пробы больше, а всего 36 медалей. Наиболее ощутимый вклад в медальную копилку российской сборной внесли российские биатлонистки и лыжницы.

Екатерина Румянцева, Анна Миленина и Михалина Лысова завоевали в общей сложности 7 золотых медалей. Российская сборная из-за санкций Международного паралимпийского комитета выступала не только под нейтральным флагом, но и в усечённом составе. Российские атлеты продемонстрировали на играх удивительную силу духа, отметил глава комитета Эндрю Парсонс. Из-за допинговых нарушений на играх в Сочи российский Паралимпийский комитет ранее был дисквалифицирован.

Последний комплект наград Паралимпиады в Пхёнчхане был разыгран в следж-хоккее. Золото завоевали американцы, они победили канадцев 2-1. Последние заняли третье место на Паралимпиаде. Церемония закрытия Паралимпийских игр в Пхенчхане начнется в 14 часов по Москве.