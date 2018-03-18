11:04, 18 марта 2018
В Москве задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина на 50 миллионов рублей
Это два гражданина Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Остальные подозреваемые разыскиваются. Вооруженное ограбление произошло вечером в четверг на Ленинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии2
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monik_7 18 марта 2018 | 11:27
Странно грабить русские ювелирки - там брать нечего
airjeff 18 марта 2018 | 11:34
хорошо, что не граждане Великобритании. а то мадам хазарова пригрозила бы принятием антисимметричных мер