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11:04, 18 марта 2018

В Москве задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина на 50 миллионов рублей

Это два гражданина Азербайджана, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Остальные подозреваемые разыскиваются. Вооруженное ограбление произошло вечером в четверг на Ленинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии

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monik_7 18 марта 2018 | 11:27

Странно грабить русские ювелирки - там брать нечего

airjeff 18 марта 2018 | 11:34

хорошо, что не граждане Великобритании. а то мадам хазарова пригрозила бы принятием антисимметричных мер

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