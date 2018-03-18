Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, источником токсина, который использовали при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могла быть одна из стран Европы, или даже Америки.

Вся информация о составе газа есть в открытом доступе, но Британия так и не предоставила данных об использовании именно этого вещества в отравлении Сергея Скрипаля, — подчеркнула Мария Захарова. Она также добавила, что попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ.