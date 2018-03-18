11:03, 18 марта 2018
Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, источником токсина, который использовали при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могла быть одна из стран Европы, или даже Америки.
Вся информация о составе газа есть в открытом доступе, но Британия так и не предоставила данных об использовании именно этого вещества в отравлении Сергея Скрипаля, — подчеркнула Мария Захарова. Она также добавила, что попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ.
Комментарии62
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roqswen 18 марта 2018 | 11:04
машка-наркомашка, кто ж вам поверит? изврались уже ниже дна ))
el_borz 18 марта 2018 | 11:08
могла быть одна из стран Европы, или даже Америки....
========
А может быть нще и Африки, Австралии, Гренланди, Шотландии, Лапландии, Мадагаскара, Гондураса, Созвездии Пегаса, Иных миров, и даже собранием Богов..
@ля буду...
evgolius7 18 марта 2018 | 11:17
«Вещество, которым отравили Скрипаля, привезла в Британию его дочь».
«В чемоданах МИДа была мука».
«В боинге летели мертвецы».
Из цикла «Новые кремлевские сказки».
(с)
vasilevich58 18 марта 2018 | 11:17
Кто бы сомневался!
Ведь слово "новичок" - чисто английское!
vasilevich58 18 марта 2018 | 11:20
Самое страшное, что наша "верхушка" настолько отупела от безнаказанности, что считает тупое враньё, которое хавает российская вата, может покатить за границей!
Нами правят злобные идиоты и отморозки!
Поэтому катастрофа неизбежна!
yuriyp 18 марта 2018 | 11:35
vasilevich58: /Нами правят злобные идиоты и отморозки!
Поэтому катастрофа неизбежна!//
Успокаивает одно: если раньше, высосав все ресурсы страны, они могли завершить свое земное существование на теплых островах, то теперь хлебать будут вместе с нами...
hodak47 18 марта 2018 | 11:35
el_borz: Ванауту забыли...
yurasska 18 марта 2018 | 11:52
el_borz: ну мля ваще круто вы пошутил нащщот афреки.гондураса.пегасу,андромеды и иных меров за пределами вселенной....вот просто круто и я-валяюся!!!....просто-Спасибо ,Человек,Ум,Честь,Совесть,Самалёт,Парахот,Верталёт,и Дрыналёт нашей эпохи....Я абезательно запомню и буду с панедельнека выдавать за сваё.Правда-спасибо,Башка и Сердце русскаго человека!!!Умственно отсталый урод,но на пути излечения и ремиссии.
yurasska 18 марта 2018 | 12:09
el_borz: преклоняюсь перед вашей Юморой и умом и башкою Человека,Парохода и Совести нашей эпохи рогозена и ево космаса!С уважением-учащийся вашему юмору и точности с глубиной мысли и чусства-yurasska=дегенерат и умствено неизлечимый урод.
vedma2017 18 марта 2018 | 11:26
roqswen:
Да правду она говорит- придумают очень жесткие меры - опять против Воронежа и прочих россиян.
А кто еще отвечает за все путинские преступления ?
elbmvx1926 18 марта 2018 | 11:05
я перестал уважать Англию !!! если у них такие немног глупые руководители ?? это тупость и маразм
sim202_ 18 марта 2018 | 11:09
elbmvx1926:
Куда вы на Англию лезете, чумазые? Когда мы еще соломой жопу вытирали,
они уже в университетах учились и на х...ю своем чопорном весь мир вертели.
у нас два государства успели в говно развалиться, а у них королева за это время даже не простудилась...
Покайтесь перед Людьми и Миром, пока не поздно!!!
Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской
Германии и ДВА года херачились с ней,
пока Сталин с Адольфом целовались в дёсны и делили Европу.
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:11
sim202_: Похоже, нагло саксы опять обделались)))
Эксперты Минобороны Великобритании так и не смогли подтвердить якобы причастность России к производству газа «Новичок».
Специалисты Министерства обороны Британии не подтвердили, что газ «Новичок», которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, был якобы произведен в Российской Федерации.
Экс-посол Великобритании в Узбекистане, правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей на своем сайте написал, что ученые оборонной лаборатории в Портон-Дауне до сих пор не могут определить источник использованного при отравлении Скрипалей нервно-паралитического отравляющего вещества.
Мюррей утверждает, что экспертам так и не удалось найти какие-либо доказательства, которые позволили бы возложить вину за отравление Скрипалей на Москву. При этом специалисты» «возмущены» давлением, оказываемым на них с целью добиться вывода о том, что яд изготовлен в РФ. По словам Мюррея, об отсутствии доказательств «российского следа» и о давлении на сотрудников лаборатории ему сообщил хорошо информированный источник в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Ученые пока согласились только на формулировку «типа, разработанного (или разрабатываемого) в России». Аналогичная формулировка использовалась и в совместном заявлении Великобритании, США, Франции и Германии по делу об отравлении Скрипалей.
Помимо Мюррея, еще и несколько членов парламента Великобритании сослались в своих сообщениях в Twitter на данные о безуспешности попыток связать РФ с отравлением Скрипалей, уточняет RT...
el_borz 18 марта 2018 | 11:17
shicotus_live: уточняет RT...
=========
Ахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:21
el_borz: А ты больше любишь американские и английские фейк ньюс?)))
monik_7 18 марта 2018 | 11:31
shicotus_live: а ты пользуешься русским компом?
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:40
monik_7: Китайски. как и все)) Пока. Хотя русские компы уже есть.
shoorah 18 марта 2018 | 12:02
shicotus_live: Дурак ты. В Китае он собран. А придуман, и все программы для него написаны - угадай где. Русские компы мне знакомы. Есть фирма Kraftway, и еще несколько. Но они только собирают. На Савёловском рынке в любом ларьке тебе соберут компьютер. Только станет он от этого русским?
shicotus_live 18 марта 2018 | 12:07
shoorah: А придуман, и все программы для него написаны - угадай где....
_______________________________________
Дурачок, в том то и дело. что везде. и в Китае. и в России,и в Индии и даже в Штатах))
Ты что нибудь слышал о транснациональных корпорациях?))
А российские компы, это Эльбрусы.
el_borz 18 марта 2018 | 11:49
shicotus_live: А ты видимо кайфуешь от симонян фак ньюс?)))
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:56
el_borz: Я беру информацию из разных источников, а потом сравниваю и проверяю факты.
snikkersnepper 18 марта 2018 | 11:56
shicotus_live: el_borz:
Блог Мюррея:
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/the-novichok-story-is-indeed-another-iraqi-wmd-scam/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/of-a-type-developed-by-liars/
Упоминаемая Мюрреем статья о том, что в 16-17 году Иран синтезировал "новичков" и передал информацию ОЗХО:
http://www.spectroscopynow.com/details/ezine/1591ca249b2/Iranian-chemists-identify-Russian-chemical-warfare-agents.html?tzcheck=1,1,1,1,1&&tzcheck=1&tzcheck=1
Статья NYT 1999 года о том, как амеры вытаскивали химикаты из Узбекистана (с упоминанием нашего героя):
http://www.nytimes.com/1999/05/25/world/us-and-uzbeks-agree-on-chemical-arms-plant-cleanup.html
Продолжать?
ПС. С Мюрреем прикол - это ведь тот самый дядька, со слов которого (то есть по записи в блоге о том, что "ходят слухи") Навальный обвинил Усманова в изнасиловании. Как прихотлива жизнь...
aleksandr39 18 марта 2018 | 11:21
shicotus_live: Члены английского парламента просят Рашу взять в ее состав Англию на правах губерни
arabmot 18 марта 2018 | 11:31
shicotus_live: А также НТВ, ВГТРК и 1-ый. Только их в Британии не смотрят))
echo_shar 18 марта 2018 | 11:35
shicotus_live:
Вот именно - "типа".
Это вроде вывода о том, что СССР производил бомбы, ТИПА сброшенных на Хиросиму и Нагасаки! И поэтому.... ))))
yurasska 18 марта 2018 | 12:05
shicotus_live: ну да канешна.Знаш пачиму ты гониш фуфло??Патаму што сами англечане у себя на Родине попросту бы ЗАССАЛИ применять боевое отравляющее вещество с риском поражения тыщи других соотечественнекофф.Пожизненное заключение-далеко не полное наказание было бы тогда.Отравили-НЕ АНГЛЕЧАНЕ ПОЭТОМУ!!!!!!И также-не европейцы!!!!Отравили те.кому нас-Рать на отравление полонием половины англеи и самалёта масква-ландан и нас-Рать на отравление тыщи англечан "новечком".
shicotus_live 18 марта 2018 | 12:13
yurasska: Ну ка, расскажи, а где эти тысячи отравленных англичан? Пока есть только предатель, его дочь и якобы полицейский, которого никто не видел.
вывод. Все это фуфло. Траванули перебежчика, которых нах никому не нужен. чтобы устроить скандал. Да и то, а кто его вообще видел?
Короче, нагло саксы гонят полное фуфло, рассчитанное на дебилов.
raffal 18 марта 2018 | 12:36
....рассчитанное на дебилов.
____________________________
Видите ли, сложилась такая ситуация, что, по Вашей версии, не дебилы, это только Россия. Ну, ещё, может быть, Асад с Хизболлой. И всё....
Понимаю Вас. Русофобская Европа, русофобская Америка, русофобская планета, русофобская галактика, русофобская вселенная...
Что-то неладно со вселенной?
kir_pich_101 18 марта 2018 | 11:14
sim202_: Именно отсутствие данной информации, информации вообще, способность мыслить из-за отсутствия чем, и приводит к данной ситуации.
echo_shar 18 марта 2018 | 11:32
sim202_:
С Гитлером как раз бритосы и начали делить Европу, подписав 30 сентября 1938 соглашение, известное как Мюнхенский сговор.
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:44
sim202_: Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской Германии и ДВА года херачились с ней,..
_____________________________________
а что делали до этого?
Правильно, активно продавали Рейху медь,руду. редкоземельные металлы, шерсть, Предоставляли котлы для флота, моторы для авиации и другие технологии. Давали кредиты. И жахались в десна в Мюнхене.
raffal 18 марта 2018 | 12:43
shicotus_live: а что делали до этого?
_________________
Что делал сталинский СССР, когда Британия, истекая кровью, в одиночку дралась с Гитлером....
Только документы!
В.М.Молотов
Про Англию, будущего союзника в войне:
.......................................................................
"Правительство Англии не хочет прекращения войны и восстановления мира, а ищет нового оправдания для продолжения войны против Германии."
.......................................................................
И про Германию:
........................................................................
"Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира"
А вот и его босс тов. И.В.Сталин, 29 сентября 1939 года:
"Советское правительство заинтересовано в существовании сильной Германии и в необходимом случае, ежели Германия окажется в тяжелом положении, готово ей помочь"
.........................................................................
Общая оценка ситуации из Москвы:
"...не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма", прикрываемая фальшивым флагом борьбы за "демократию"
А спустя два года клянчил у Черчилля НЕМЕДЛЕННО второй фронт. Хотя, сама Британия была обессилена протвостоянием в одиночку с Гитлером, которому помогал Сталин.
olegleon 18 марта 2018 | 11:09
elbmvx1926: времена баронессы Тэтчер и сэра Уинстона прошли. теперь осталась только жалкая пародия на них в виде Терезы.
только вот Британия тут не совсем виновата, т.к. уровень поддержки Терезы Мэй низок. даже британцы понимают, что она "не совсем умна"
monik_7 18 марта 2018 | 11:35
olegleon: жалкая пародия это когда за один английский фунт дают кило русских рублей
olegleon 18 марта 2018 | 11:41
monik_7: да, госпожа премьер-министр. Вы правы. но от этого уровень Вашей поддержки не повысится. как и не быть Вам "железной леди"
shoorah 18 марта 2018 | 12:15
monik_7: за один английский фунт дают кило русских рублей
_____________________________________________
"А скоро будут давать по морде". (Салтыков-Щедрин)
aleksandr39 18 марта 2018 | 11:19
elbmvx1926: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в Англии .
echo_shar 18 марта 2018 | 11:25
elbmvx1926: vasilevich58: roqswen:
Класс веществ под названием Новичок как раз производили ученые, перекупленные штатами и Британией у республик разрушенного СССР. Название "Новичек" было дано ими тогда, когда они переехали в таты и британию и начали его там производить. В СССР и в РФ таких названий не было.
vsehporvem 18 марта 2018 | 11:06
Молодец Мария! Вот пусть в 24 часа и отчитаются. Иначе - виноваты!
kriemsdik 18 марта 2018 | 11:36
vsehporvem: Диспетчер Дон Карлос не даст соврать))))
alexey65 18 марта 2018 | 11:07
-Я не один в доме живу. Может это Зинка деньги взяла?
dorin1987 18 марта 2018 | 11:09
/Ни Россия, ни СССР не имеют отношения / - Ранее в сериале: "ихтамнет", "это-все-трактористы-и-шахтеры" и т.д.
/По мнению представителя МИД России Марии Захаровой/ - Очень авторитетное мнение.
nikchimzwet886 18 марта 2018 | 11:09
Вот фосфор, входивший в состав этого отравляющего газа, точно не российский!!
zztop1960 18 марта 2018 | 11:11
Все это уже слышали про то что в Крыму российских солдат нет , а зелёные человечки это крымчане , и про маллазийский Боинг наслушались и насмотрелись фейков , и т.д. и т.п. Волошины , Карлосы , распятые мальчики , километровые украинские самолёты , видео , путинские, с американскими вертолётами вместо российских , фрагменты видео игр .........
laksap 18 марта 2018 | 11:20
zztop1960:
Согласен. И на майдане скакали самостояттельно, без допинга-печенюшек.
equus 18 марта 2018 | 11:42
laksap:
Ну, в общем, да.
"Печеньки Нуланд" это уже эпизод, случившийся ближе к финалу...
andy66 18 марта 2018 | 11:29
следующим номером программы будет заявление, будто СССР и РФ не производили и не хранили химическое и бактериологическое оружие в несусветных количествах ))
prade 18 марта 2018 | 11:19
"Британия так и не предоставила данных"
Потому, что британцы знают в каких целях в Кремле используют эти данные: построят на их основе свои новую ложь и измышления. Помощи от Кремля не будет, а вот навредить там расследованию попытаются в полную силу.
sasass 18 марта 2018 | 11:19
Великобритания обкакала Великороссию ,а Великороссия весь шар земной...))))
ukrainian_katherina 18 марта 2018 | 11:20
настамнеты
yurasska 18 марта 2018 | 12:13
ukrainian_katherina: химтамнеты.пиппеццтуты.новичпокки.
i_c_e 18 марта 2018 | 11:35
Дипломаты, блин. Ты скажи, что «Россия не имеет отношения к попытке убийства», а про вещество — «образцы нам не предоставлены и посочь в расследовании мы не имеем возможности». А уровень «это не я, это ... Швеция, вот! Нет — Словакия!» — даже не подворотня, а детский сад.
oneoretwo 18 марта 2018 | 11:43
- что там за шум Берримор ?
- гопника взяли "на кармане" с поличным...
- и ...?
- отпирается, сэр..
- так с поличным же взяли...
- подворотня, сэр...
puteshestvennik 18 марта 2018 | 11:46
Дак потому и нервничают что не знают какие у англичан доказательства.
yurasska 18 марта 2018 | 11:46
ну дапустим-скрепаля отравили британцы.Или-шыре-европейцы.Для правакации-по умному зюганову-путена.А теперь-прис в студею!!!При отравлении литвиненко-половина англеи была заражена полонием-тыщи человек могли получить опасную,смертельную и просто губящую на корню здоровье человека =ДОЗУ полония.И оправдания путена и путенцев-не мы и мы немы-только утверждают и подтверждают факт отравления именно совком-путеным,из мести и в назидание др и пр перебещщикам за нормальной жызнею в англею.И ГЛАВНОЕ-в моёй скромной аценочной суждении-СТАЛИ ЛИ БЫ АНГЛЕЧАНЕ ТРАВИТЬ СКРЕПАЛЯ И ДОЧЬ С ТЫСЯЧЕЙ АНГЛЕЧАН И ЕВРОПЕЙЦЕВ-ГОСТЕЙ НАШЕГО ЛОНДОНА-ИМЕЯ ФАКТ ВОЗМОЖНОГО РАСКРЫТЕЯ АНГЛИЙСКАГО ОТРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛЕИ АНГЛЕЧАНАМИ ЖЕ????????Ну канешна-англечане ба атравили скрепаля па-тихаму,па-бразильски и не дай бох распространить газ на территории большей,чем квадратный метр в сортире на окраине англеи у навозной кучи рядом с границей шотландеи и ирландеи и исландеи с испаниею и со франциею.Ну шоп в случае раскрытея-попасть в тюрьму не пожызненно.а на лет трицц всево.Выват токкаря-пеккаря-это отравление зделали не англечане и не европейцы.И не за евры.
gregor 18 марта 2018 | 11:48
Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве
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Ну раз Захарова и Песков от имени Кремля ,сказали ,что не имеет ,то так и есть .
Говорят по телевизору ,что в кармане отравившихся ,нашли визитку Яроша , в другом кармане распятого мальчика с испанским диспетчером .
Во что империализимус вытворяет ... ужас . А валят на девственницу Россию , гады такие ... ишь ...понимаш .....
kail34 18 марта 2018 | 11:53
Короче,Машка,спроси у Конашенкова:" В СССР разрабатывался"Новичок" или нет? В России есть хим лаборатории по разработке хим оружия или нет? А затем пригласите любого западного спеца,в любую хим лабораторию,а Мирзоян,который этот "Новичок " разработал ,им подскажет,в какую.И РАЗ И НАВСЕГДА ДОКАЖИТЕ,ЧТО РОССИЯ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ХИМ ОРУЖИЕМ! А то,что "Машка из МИДа" несет всякую ахинею,так на то она и "машка-хабалка" из Мида..За это ее там и держат.
a_111111 18 марта 2018 | 12:04
А к какому имеет?
olgkiev 18 марта 2018 | 12:05
Та та та :- Рафик, польноустю, сафсем, невиноуный...
ohrjr 18 марта 2018 | 12:05
Явно в Замумбии сделали! А это где, в Азии или Африке? В России, сынок!
echo_shar 18 марта 2018 | 12:05
Класс веществ под названием "Новичок" как раз производили ученые, перекупленные штатами и британией у республик разрушенного СССР.
Название "Новичок" было придумано ими тогда, когда они переехали в указанные страны и начали его там производить.
Об этом есть информация, которая опубликована в научных работах этих ученых в период их жизни и работы на Западе (около 200 публикаций).
В СССР и в РФ таких названий просто не было.
inga_92 18 марта 2018 | 12:06
Странные утверждения. А мужик из Америки (перебежчик), на ..."зянов" фамилия заканчивается, который говорит, что он участвовал в разработке этого А232, госпремию получил.... его уже того что ли? Отправили к праотцам?