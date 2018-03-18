11:02, 18 марта 2018
В общественном штабе по наблюдению за выборами опровергли сообщения о вбросе бюллетеней на одном из участков в Москве
«В Твиттере штаба Алексея Навального был опубликован фейковый снимок,» — заявил глава штаба Алексей Венедиктов. Он опубликовал снимок настоящего участка, о котором идет речь. В общественном штабе по наблюдению за выборами также отметили, что пытаются связаться с московским штабом Алексея Навального и предложить его сотрудникам вместе отправиться на избирательный участок № 173, но связаться пока не удается.
Комментарии22
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daos15 18 марта 2018 | 11:05
Не может быть!!!! Что бы Навальный ВРАЛ? ))))
rassvet_12 18 марта 2018 | 11:08
daos15: Да и все разоблачения коррупционеров на 80% фейки. Фейкомёт вообщем.
vasilevich58 18 марта 2018 | 11:14
Трудно припомнить, когда в последний раз "информация" от российских официальных органов не была враньём!
polba 18 марта 2018 | 11:40
rassvet_12: Да. Практически все "разоблачения" ФБК - фейки. И не на 80, а на 95%. Для вас это новость?
rness 18 марта 2018 | 12:07
polba: vasilevich58: И не на 80, а на 95%....//
ну что за тявканье болонечное.
Наблюдателей 33000 от навального. Даже если 1% фрики, а их безусловно больше, то уже можно фейков наделать , что 100 мудрецов сразу не разберуться.
Сейчас оперативный поток, 10% пены и преувеличений (может больше). Ничего, пиво отстоится, останется токко напиток.
vsveter 18 марта 2018 | 11:16
daos15: Навальный - самый честный среди "либералов", поэтому не врать не может.
echo_shar 18 марта 2018 | 12:07
daos15:
Ололоша обделался в первые же часы после начала голосования. ))
piter_ug 18 марта 2018 | 11:06
Пачку бюллетеней не вбросишь - КОИБ не примет.
nnnmmm 18 марта 2018 | 11:21
piter_ug: piter_ug: да разве шизанутым это объяснишь, у них уже давно черепушки очистились от всех извилин в борьбе против кровавого путинского режима.
olegleon 18 марта 2018 | 11:07
т.е. Навального поймали на банальной фальшивке. что-то быстро попался. видимо, плохо подготовил фейки. а сколько ещё их сегодня будет "от Навального"?
Лёша, вот поэтому то тебя и не поддерживают.
daos15 18 марта 2018 | 11:09
Я сегодня был на трёх участках, по собственному недоумию, ибо приглашение не читал, а там адреса изменились. Всё там было спокойно, чинно , благородно... Сидели наблюдатели, журналисты. Пришёл , проголосовал, пошёл пиво (боярашник) пить, драк не было, но может, пока ....)))
shlevet 18 марта 2018 | 11:13
Венедиктов против Навального?
Пчелы против меда?
kara 18 марта 2018 | 11:15
так надо лично Навального взять за ухо и отвести на этот участок. а он потом пусть сам решает,что он сделает далее
vsehporvem 18 марта 2018 | 11:15
Мохнатый против Овального! Прикольно.
scull 18 марта 2018 | 11:17
Ничего, сегодня ближе к вечеру от анального пойдут фейки с записями на пердячий телефон, как какая нибудь тётка пихает стопку бюллетеней...
scull 18 марта 2018 | 11:17
Ничего, сегодня ближе к вечеру от анального пойдут фейки с записями на пердячий телефон, как какая нибудь тётка пихает стопку бюллетеней...
igor20012 18 марта 2018 | 11:21
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sasass 18 марта 2018 | 11:22
Навальному веры больше , чем другим штабистам...
socialism 18 марта 2018 | 11:27
Благодаря Венедиктову можно теперь предствить, сколько фейков от Навального и других либералов было на прошлых выборах. Посмели солгать сейчас, значит так же делали и в прошлом. Пойманы за руку и разоблачены.
Венедиктов хороший наблюдатель. Нужно его назначить на место Панфиловой.
gluhoy2250 18 марта 2018 | 11:29
«В Твиттере штаба Алексея Навального был опубликован фейковый снимок,» — заявил глава штаба Алексей Венедиктов.
А, что удивительного?? Навальный всегда подчеркивает, что врать умеет только он и его ФБК ! А когда попадаются на фейках и вранье не извиняются, продолжают нападение!
nnnmmm 18 марта 2018 | 11:29
И что теперь на это скажет бабка Альбац, которая при слове Навальный начинает испытывать оргазм.
sg75g 18 марта 2018 | 11:42
Венедиктыч - мужик справедливый. Неправды не потерпит. И на сайте у него гласность и демократия.. ))