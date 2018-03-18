В общественном штабе по наблюдению за выборами опровергли сообщения о вбросе бюллетеней на одном из участков в Москве

«В Твиттере штаба Алексея Навального был опубликован фейковый снимок,» — заявил глава штаба Алексей Венедиктов. Он опубликовал снимок настоящего участка, о котором идет речь. В общественном штабе по наблюдению за выборами также отметили, что пытаются связаться с московским штабом Алексея Навального и предложить его сотрудникам вместе отправиться на избирательный участок № 173, но связаться пока не удается.