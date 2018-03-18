На выборах главы государства к этому часу зафиксированы недопуски наблюдателей, подвозы избирателей и вбросы бюллетеней.

В Комсомольске-на-Амуре в списки попал человек, погибший девять лет назад. На прошлых президентских выборах 6 лет назад в табели избирателей его уже не было, но теперь имя вдруг «воскресло». В Екатеринбурге полицейский составил протокол на избирателя, который пытался забрать свой бюллетень с участка и уйти с ним. Такая же история в Саратове: там члены участковой избирательной комиссии вызвали полицию, после того как избиратель попытался вынести бюллетень. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике на одном из участков половина обзора камеры закрыта шторой.

Много сообщений о том, что бюллетени на некоторых участках лежали в урнах еще до начала голосования. Один из наблюдателей рассказывает историю, что спустя полчаса после голосования на участок вернулся курсант, забывший сфотографировать подпись в списке проголосовавших и умолял разрешить ему это сделать. Фото потребовал командир. Штаб Навального в Ростове-на-Дону сообщает, что на нескольких участках не регистрируют наблюдателей с направлениями от Грудинина.

Координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова в твиттере пишет, что на участке №196 столицы Кузбасса дважды вбросили пачки бюллетеней. Ну а в Перми фиксируют другие нарушения. Члены одной из избирательных комиссий города выдают избирателям талончики на чай и сдобную булочку.

Как передаёт МБХ-Медиа на целом ряде московских участков массово голосуют организованные группы бюджетников с открепительными и по дополнительному списку проекта «Мобильный избиратель».