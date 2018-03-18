Паралимпийская команда России по итогам соревнований заняла 2-е место в медальном зачете

На счету россиян 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. 1-е место заняла сборная США, на 3-м – команда Канады. Как и на Олимпиаде, спортсмены из-за допингового скандала выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом.