10:33, 18 марта 2018
Паралимпийская команда России по итогам соревнований заняла 2-е место в медальном зачете
На счету россиян 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. 1-е место заняла сборная США, на 3-м – команда Канады. Как и на Олимпиаде, спортсмены из-за допингового скандала выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
an23 18 марта 2018 | 10:40
Молодцы!
shicotus_live 18 марта 2018 | 10:44
an23: А поехали бы полным составом, порвали бы всех с большим отрывом.
Проплаченная мразь из МОК даже наших инвалидов не смогла остановить.
wojskowy Марек Качоровски 18 марта 2018 | 10:57
shicotus_live: Если бы да кабы , и когда вы идиоты поймёте, что в спорте никто никого не рвёт, в нём соревнуются. Порвём, уничтожим, превратим в ядерный пепел. В дерьме живёте, а на весь мир лаете как шавки шелудивые из-под забора. Ракеты для запуска в Космос ещё Кролёвым в 60-х были созданы, а вы на Марс собрались людей в следующем году послать. Порвали пока что свой народ, который по уровню жизни в конце сотни уже стоит.
olegleon 18 марта 2018 | 11:02
wojskowy: ну ты бы ещё пошутил "честно соревнуются". или "спорт вне политики". тоже хорошая шутка.
wojskowy Марек Качоровски 18 марта 2018 | 11:08
olegleon: Если вы уверены, что соревнуются не честно, то зачем участвовать в этом балагане, а если не уверены и поехали, то зачем поднимать этот вопрос. А если бы заняли первое место вопросы бы были?
shicotus_live 18 марта 2018 | 11:09
wojskowy: Обычная отмазка проигравших, мол, главное не победа, главное участие))
А сам то поди до потолка не скакал, когда футбольная сборная Польши пробилась на ЧМ-2018?)))
Ну а про жизнь в дерьме. это ты смешно пошутил. Расскажи, кстати, как вы долги будете отдавать в 19-20 годах? С немцев репарации потребуете? А если они вас пошлют?)))
И еще, расскажи ка мне о польских ракетах. Очень интересно))
kinnlade 18 марта 2018 | 10:57
Поздравляю !!! Молодцы ребята!!!
ilja13 18 марта 2018 | 11:04
Это всё супер. Только вот во сколько это обошлось налогоплательщику сие участие. Безусловно инвалидам надо содействие, но не такой же ценой - за счет бюджета. Пусть всякие дерипаски и абрамовичи спонсорнут или вексельберг продаст пару десятков имеющихся у него яиц Фаберже...))))