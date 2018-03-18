10:32, 18 марта 2018
Компания «Тесла», которая терпит убытки, просит акционеров выплатить крупное вознаграждение своему гендиректору Маску
Голосование по этому вопросу должно состояться в ближайшие дни. Как передает ВВС, если производитель электромобилей будет развиваться по плану, то его основатель в течение 10 лет получит в акциях более 2,5 миллиардов долларов. Это одно из самых больших вознаграждений главе компании в истории США.
Комментарии23
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vpu2011 18 марта 2018 | 10:36
классные убытки такие, всем бы так
m_doc 18 марта 2018 | 10:41
vpu2011: За 2017 г. "Чистый убыток составил $2,2 млрд против $773 млн в 2016 году, следует из отчётности компании."
Мало, штоле?
ukov 18 марта 2018 | 10:46
m_doc:
капитализм с не детским лицом!
kripto2018 18 марта 2018 | 11:11
ukov: Это Сечину скажи...он же получает ПЯТЬ миллионов рублей в день при долгах компании Роснефть в 30 миллиардов долларов, а ты пенсию получаешь ВОСЕМЬ тысяч в месяц
kripto2018 18 марта 2018 | 11:14
m_doc: «Роснефть»: почему долг стремительно вырос в 2017 году?
Начиная с 2000 года он увеличился в 35 раз. В августе 2017 года чистый долг уже составлял 2,2 трлн рублей, а общая задолженность 3,5 трлн рублей. Многие не понимают, кому должна «Роснефть» и почему её долги продолжают расти.
А Сечин получает как ни в чем не бывало ПЯТЬ миллионов рублей в день
daos15 18 марта 2018 | 10:36
Вот не когда бы не поверил, что пиндосы поведутся на Маска! Всё таки бизнес-монстры, а на такое фуфло.... странно)
shicotus_live 18 марта 2018 | 10:51
daos15: Америкосы - бизнес монстры?))
Так они сами по уши в долгах))
Так что Тесла - это типичный образчик американской экономики. Пиара много, толку мало))
kripto2018 18 марта 2018 | 11:19
shicotus_live: Это ты про Роснефть которая всем должна 2 триллиона рублей? )) Ты лучше сравни свою пенсию в 8000 рублей с зарплатой Сечина в ПЯТЬ миллионов в день АХАХАХАХ)))
kripto2018 18 марта 2018 | 11:17
daos15: Лучше вестись на Маска который производит ракеты и электромобили ,чем вестись на Сечина который получает ПЯТЬ миллионов день и всего то только качает нефть из НАРОДНЫХ недр а Роснефть имеет долги на 2 триллиона рублей БУГАГА))
daos15 18 марта 2018 | 10:40
Ракеты, которые были разработаны 10 летия назад, но потом закрыты по нерентабельности, электромобили, которые были разработаны 10 летия назад, но потом закрыты по нерентабельности, но правда есть огнемёт и телешоу ))))))
prorab1 18 марта 2018 | 10:47
daos15: Убытки у Теслы ? Не может быть? Нам Латынина и другие постоянно талдычат о гении Маска.
У Теслы надутая капитализация -55 млрд долл. Это больше чем у Форда. Хотя Тесла выпускает всего 1 проц , от производства Форда.Осенью , появится в продаже настоящий конкурент Теслы - электрокроссовер Ягуар I-Pace . Вот тогда и будет видно , кто и чего стоит.
daos15 18 марта 2018 | 10:50
prorab1: Тоже не получится! Проблема в нынешних аккумуляторах , нету пока ничего интересного. Вот над чем работать учёным надо (именно УЧЁНЫМ) , а не шоуменам)
kripto2018 18 марта 2018 | 11:21
daos15: Какие ракеты и электромобли были закрыты за нерентабельностью? Галлюцинациями страдаешь?
Даже мерседес начал производит электромобили, проснись пенсионер))
ilja13 18 марта 2018 | 10:48
Закономерный итог, который также ожидает "поклонников" криптовалюты. Читать и знать надо классику, например великого предпринимателя всех времен и народов Генри Форда. Ему вроде бы принадлежит высказывание : "Я делаю автомобили, мои рабочие делают автомобили, но при чём здесь Рокфеллер.". Мудро сказано, для тех, кто понял смысл сказанного. Кстати совсем первые автомобили стоили 400 долларов США. Лупоглазые - понятно на чём надо строить реальный бизнес?
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 10:48
Как так?
А вернуть машинку с орбиты?
А сверхзвуковые поезда?
А полёт на Марс?
Не будет?
Нежданчик, русские на атомных двигателях опередили?..)))
klukvik 18 марта 2018 | 10:50
нищеброды!!!! Вова эти деньги по одному щечку в свою виолончель-копилку кидает
perevozchik62 18 марта 2018 | 10:50
Премия в 2,5 млрд баксов директору за то что компания Тесла терпит убытки ...
Похоже этот Маск раньше в Газпроме или в Роснефти работал, раз повторяет привычки наших топ-манагеров.
Еще и золотой парашют ему выплатите !
andreygo 18 марта 2018 | 10:51
Я правильно понял, что Маск получит вознаграждение не деньгами, а акциями, не сразу, а в течение лет, и получит только если компания будет успешно развиваться. Предлагаю этот опыт распространить в отношении Миллера. Сечена и руководителей других госмонополий.
gluhoy2250 18 марта 2018 | 10:53
В стране мошенников, только мошенники и процветают, а якобы крепкая экономика живет за счет транзакций! В России тоже начинали мошенники, добывая вместо нефти... жидкость, но им крылышки подрезали, а в Америке это сделать нельзя. Мошенник мошеннику глаз не выклюет! 1500000000$ убытка принесла Тесла в2017 году, а Маску премия... Очень просто- надо умело отмывать деньги НАСА, то бишь американских налогоплатильщиков!
kripto2018 18 марта 2018 | 11:08
У Роснефти гигантские убытки и долги ,но Сечин получает зарплату ПЯТЬ миллионов рублей в день
chichanik 18 марта 2018 | 11:20
kripto2018: в 2015 г. SolarCity сократила на 20% число работников.
Зарплата 2-м руководителям - основателям была снижена с 275 тыс долларов до 1-го доллара ... их зовут Линдон и Питер Райв ... и они двоюродные братья Илона - их матери близнецы.
Через год Илон купил SolarCity за 2.4 млрд долларов.
ems1 18 марта 2018 | 11:08
Маск - такой же аферист и плагиатор, как и их "новый Моисей" Эйнштейн.
alex_da327 18 марта 2018 | 11:09
система бух учета.строят заводы кап затраты идут на убытки.акции ростут