Компания «Тесла», которая терпит убытки, просит акционеров выплатить крупное вознаграждение своему гендиректору Маску

Голосование по этому вопросу должно состояться в ближайшие дни. Как передает ВВС, если производитель электромобилей будет развиваться по плану, то его основатель в течение 10 лет получит в акциях более 2,5 миллиардов долларов. Это одно из самых больших вознаграждений главе компании в истории США.