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10:31, 18 марта 2018

Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать

Она пришла в избирательный участок в Москве в здании Центрального телеграфа.

Памфилова не смогла ответить на вопрос «Эха Москвы», почему на этом участке было много людей в форме. Она считает, что здесь голосуют кремлевские курсанты. Информагентствам глава ЦИКа сказала, что очередь связана с тем, что много людей голосуют по месту пребывания, а не регистрации.

Комментарии

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kriemsdik 18 марта 2018 | 10:32

Старая проститутка устраивает клоунаду опять.

brandfa 18 марта 2018 | 10:39

Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди
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Пару новостей назад, это "20 минут", сейчас уже "полчаса" ... это сколько очередей она отстояла и сколько раз проголосовала?

patrik03 18 марта 2018 | 10:41

Памфилова не смогла ответить на вопрос «Эха Москвы», почему на этом участке было много людей в форме. Она считает, что здесь голосуют кремлевские курсанты...

Так не смогла ответить или сказала что здесь голосуют кремлёвские курсанты? Какое-то противоречивое, мелочное и демагогическое сообщение, словно его писал ААВ, тот ещё демагог.

gordy 18 марта 2018 | 10:49

"Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать"

Не ей ли Навальный советовал оставаться дома?

koma 18 марта 2018 | 10:33

"Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе". Не замерзла болезная?!

kir_pich_101 18 марта 2018 | 10:41

koma: Боярышник в грелке - старинный способ...

klukvik 18 марта 2018 | 10:33

в одиночку каруселит))

ivanov356 18 марта 2018 | 10:35

Ей не до проверок нарушений, отогреваться будет.

vaka257 18 марта 2018 | 10:35

Республика Саха. Поселок Депутатский.
Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.
Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика.

kir_pich_101 18 марта 2018 | 11:02

vaka257: Заботится о светлом будущем.
А нам и невдомёк...
Подозреваем...

gregor 18 марта 2018 | 10:35

Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать.
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Суслов ,на приёме у Брежнева ,сказал ,что два раза уже прочитал книгу Брежнева " Малая земля " и когда выйдет из кабинета , тут же начнёт читать в третий раз .
Менталитет , однако .... Что Барин желаютьььььь ,вот и весь менталитет .


vaka257 18 марта 2018 | 10:40

В России 5 млн. кв. км пригодных для сельского хозяйства земель, а весь Израиль занимает чуть больше 22 000 кв.. км. практически пустыни. Вопрос. Почему в российских магазинах торгуют израильскими овощами?
Ответ. Потому что в Израиле нет путина, а в России есть...

zztop1960 18 марта 2018 | 10:48

vaka257: Путин ещё не додумался написать свою " Малую землю" или " Рухнаму" ? Ещё впереди , будут россияни зачитывать до дыр.

(комментарий скрыт)

i_c_e 18 марта 2018 | 10:41

Вообще-то очередь связана с плохой организацией «выборов» на участке.

ruderpost 18 марта 2018 | 10:42

"бедная" элла.

sbk 18 марта 2018 | 10:47

Жаль старушку...
То пашет 12-ть лет при СССР, при этих - на морозе мерзнет...

serg05 18 марта 2018 | 10:48

"Наш Дурдом голосует за путина,
Наш дурдом будет путину рад."

РабFUCK

krestianin_067rus Михаил Никитин 18 марта 2018 | 11:01

Показуха рулит! :))

svetlanas41 18 марта 2018 | 11:02

Она же Анна Федоренко... Она же Элла Кацнельбоген... Она же Людмила Огуренкова... Она же... Она же Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят.

sklar39 18 марта 2018 | 11:04

Надеюсь пальто ей в давке не порвали...

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