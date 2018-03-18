10:31, 18 марта 2018
Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать
Она пришла в избирательный участок в Москве в здании Центрального телеграфа.
Памфилова не смогла ответить на вопрос «Эха Москвы», почему на этом участке было много людей в форме. Она считает, что здесь голосуют кремлевские курсанты. Информагентствам глава ЦИКа сказала, что очередь связана с тем, что много людей голосуют по месту пребывания, а не регистрации.
Комментарии20
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kriemsdik 18 марта 2018 | 10:32
Старая проститутка устраивает клоунаду опять.
brandfa 18 марта 2018 | 10:39
Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди
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Пару новостей назад, это "20 минут", сейчас уже "полчаса" ... это сколько очередей она отстояла и сколько раз проголосовала?
patrik03 18 марта 2018 | 10:41
Памфилова не смогла ответить на вопрос «Эха Москвы», почему на этом участке было много людей в форме. Она считает, что здесь голосуют кремлевские курсанты...
Так не смогла ответить или сказала что здесь голосуют кремлёвские курсанты? Какое-то противоречивое, мелочное и демагогическое сообщение, словно его писал ААВ, тот ещё демагог.
gordy 18 марта 2018 | 10:49
"Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать"
Не ей ли Навальный советовал оставаться дома?
koma 18 марта 2018 | 10:33
"Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе". Не замерзла болезная?!
kir_pich_101 18 марта 2018 | 10:41
koma: Боярышник в грелке - старинный способ...
klukvik 18 марта 2018 | 10:33
в одиночку каруселит))
ivanov356 18 марта 2018 | 10:35
Ей не до проверок нарушений, отогреваться будет.
vaka257 18 марта 2018 | 10:35
Республика Саха. Поселок Депутатский.
Член комиссии вместе с охранником вбрасывают огромное количество бюллетеней.
Люди даже не могут подойти и проголосовать из-за вбрасывальщика.
kir_pich_101 18 марта 2018 | 11:02
vaka257: Заботится о светлом будущем.
А нам и невдомёк...
Подозреваем...
gregor 18 марта 2018 | 10:35
Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать.
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Суслов ,на приёме у Брежнева ,сказал ,что два раза уже прочитал книгу Брежнева " Малая земля " и когда выйдет из кабинета , тут же начнёт читать в третий раз .
Менталитет , однако .... Что Барин желаютьььььь ,вот и весь менталитет .
vaka257 18 марта 2018 | 10:40
В России 5 млн. кв. км пригодных для сельского хозяйства земель, а весь Израиль занимает чуть больше 22 000 кв.. км. практически пустыни. Вопрос. Почему в российских магазинах торгуют израильскими овощами?
Ответ. Потому что в Израиле нет путина, а в России есть...
zztop1960 18 марта 2018 | 10:48
vaka257: Путин ещё не додумался написать свою " Малую землю" или " Рухнаму" ? Ещё впереди , будут россияни зачитывать до дыр.
i_c_e 18 марта 2018 | 10:41
Вообще-то очередь связана с плохой организацией «выборов» на участке.
ruderpost 18 марта 2018 | 10:42
"бедная" элла.
sbk 18 марта 2018 | 10:47
Жаль старушку...
То пашет 12-ть лет при СССР, при этих - на морозе мерзнет...
serg05 18 марта 2018 | 10:48
"Наш Дурдом голосует за путина,
Наш дурдом будет путину рад."
РабFUCK
krestianin_067rus Михаил Никитин 18 марта 2018 | 11:01
Показуха рулит! :))
svetlanas41 18 марта 2018 | 11:02
Она же Анна Федоренко... Она же Элла Кацнельбоген... Она же Людмила Огуренкова... Она же... Она же Изольда Меньшова... она же Валентина Панеят.
sklar39 18 марта 2018 | 11:04
Надеюсь пальто ей в давке не порвали...