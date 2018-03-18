"Главе ЦИК Элле Памфиловой пришлось полчаса ждать в очереди на морозе, чтобы проголосовать"

Она пришла в избирательный участок в Москве в здании Центрального телеграфа.

Памфилова не смогла ответить на вопрос «Эха Москвы», почему на этом участке было много людей в форме. Она считает, что здесь голосуют кремлевские курсанты. Информагентствам глава ЦИКа сказала, что очередь связана с тем, что много людей голосуют по месту пребывания, а не регистрации.