Россиян не пускают проголосовать на выборах в диппредставительства на Украине

Полиция перекрыла проходы к посольству в Киеве, а также к консульствам в Одессе и во Львове. Об этом сообщают ТАСС и РИА. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что это грубейшее нарушение норм международного права. Ранее власти Украины сообщили, что в день выборов в диппредставительства будут пускать только дипломатов. В Киеве пояснили, что это связано с тем, что голосование на выборах проходит и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.