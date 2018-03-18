Z Архив новостей новости
5 82 6 16256
10:30, 18 марта 2018

Россиян не пускают проголосовать на выборах в диппредставительства на Украине

Полиция перекрыла проходы к посольству в Киеве, а также к консульствам в Одессе и во Львове. Об этом сообщают ТАСС и РИА. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что это грубейшее нарушение норм международного права. Ранее власти Украины сообщили, что в день выборов в диппредставительства будут пускать только дипломатов. В Киеве пояснили, что это связано с тем, что голосование на выборах проходит и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.

Комментарии

82

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

udavimliberala 18 марта 2018 | 11:22

Демократично, по европейски! и перемога и зрада в одном флаконе.

Сегодня в эфире