10:30, 18 марта 2018
Россиян не пускают проголосовать на выборах в диппредставительства на Украине
Полиция перекрыла проходы к посольству в Киеве, а также к консульствам в Одессе и во Львове. Об этом сообщают ТАСС и РИА. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что это грубейшее нарушение норм международного права. Ранее власти Украины сообщили, что в день выборов в диппредставительства будут пускать только дипломатов. В Киеве пояснили, что это связано с тем, что голосование на выборах проходит и в Крыму, который Украина считает своей оккупированной территорией.
Комментарии82
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
udavimliberala 18 марта 2018 | 11:22
Демократично, по европейски! и перемога и зрада в одном флаконе.