Сегодня пройдут последние гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону

В программе соревнований мужская эстафета и женская гонка преследования.

Сезон близок к завершению. Мужская эстафета в Хольменколлене – последняя в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Следующая будет только осенью, но это уже новый сезон. У российской четверки прекрасные шансы на успех. Мужская эстафета – это вообще та дисициплина, где россияне на равных бьются с сильнейшими и частенько их побеждают. Так было, например, на прошлогоднем чемпионате мира и Олимпиаде в Сочи. В Пхенчхане россияне мужскую эстафету не бежали, после фильтрации от МОК, на нее просто не набралось спортсменов.

Тем злее стали недопущенные, во главе с лидером сборной Антоном Шипулиным. А в женской гонке преследования за места на подиуме могут побороться Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен, которые успешно справились со спринтом, хотя до медалей там не добрались.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Тюмени. Его будут бойкотировать сборные Канады, США, Украины и Чехии, а также швед Себастьян Самуэльссон.