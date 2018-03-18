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10:03, 18 марта 2018

Бывший замглавы ФБР передал следствию записи бесед с Дональдом Трампом

Эндрю Маккейб отдал спецпрокурору Роберту Мюллеру также заметки, которые делал на работе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
На днях Маккейб был уволен. В Минюсте заявили, что он разглашал информацию прессе и не был откровенен под присягой. Тем временем, как передает «Вашингтон пост», два конгрессмена предложили работу Маккейбу, чтобы он смог дотянуть до выхода на пенсию и получить полное пособие.

Комментарии

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igor20012 18 марта 2018 | 10:21

"Добрый дядя мюллер !" ( 17 мгновений-шеф берлинского гестапо ).

estamp 18 марта 2018 | 10:52

Не слишкам ли много внимания уделяет редакция внутрисемейным разборкам в далекой стране?

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