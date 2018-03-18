Бывший замглавы ФБР передал следствию записи бесед с Дональдом Трампом

Эндрю Маккейб отдал спецпрокурору Роберту Мюллеру также заметки, которые делал на работе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

На днях Маккейб был уволен. В Минюсте заявили, что он разглашал информацию прессе и не был откровенен под присягой. Тем временем, как передает «Вашингтон пост», два конгрессмена предложили работу Маккейбу, чтобы он смог дотянуть до выхода на пенсию и получить полное пособие.