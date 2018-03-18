Власти Чехии, Словакии и Швеции отвергли утверждения России, что их страны могут быть производителями «Новичка»

Власти Чехии, Словакии и Швеции отвергли утверждения России, что их страны могут быть производителями отравляющего вещества «Новичок». Накануне представитель МИД Мария Захарова заявила, что именно эти страны — наиболее вероятный источник происхождения химиката.

В скандальную историю вокруг отравления Скрипаля втягиваются все новые страны. По версии Марии Захаровой Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». МИД Словакии в категорической форме отверг, что Братислава каким-либо образом может быть связана с химоружием. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой «спекулятивными» и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные «манипуляции информацией в общественном пространстве и заявления без каких-либо доказательств».

Глава дипломатии Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении «Новичка» неприемлемыми и посоветовала Москве ответить на вопросы Лондона. Кроме того, на Смоленской площади по сути заявили, что СССР и Россия к «Новичку» отношения не имеют. Между тем известны имена тех в прошлом советских граждан, которые в 90-м году работали над этим проектом и подтверждают свое участие в нем.

Спецслужбы Великобритании уверены, что вещество «Новичок» использовалось для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.