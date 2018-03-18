Власти Чехии, Словакии и Швеции отвергли утверждения России, что их страны могут быть производителями «Новичка»
Власти Чехии, Словакии и Швеции отвергли утверждения России, что их страны могут быть производителями отравляющего вещества «Новичок». Накануне представитель МИД Мария Захарова заявила, что именно эти страны — наиболее вероятный источник происхождения химиката.
В скандальную историю вокруг отравления Скрипаля втягиваются все новые страны. По версии Марии Захаровой Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». МИД Словакии в категорической форме отверг, что Братислава каким-либо образом может быть связана с химоружием. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий назвал заявления Захаровой «спекулятивными» и сказал, что чешская сторона обязана реагировать на подобные «манипуляции информацией в общественном пространстве и заявления без каких-либо доказательств».
Глава дипломатии Швеции Марго Валльстрем также назвала утверждения Захаровой о шведском происхождении «Новичка» неприемлемыми и посоветовала Москве ответить на вопросы Лондона. Кроме того, на Смоленской площади по сути заявили, что СССР и Россия к «Новичку» отношения не имеют. Между тем известны имена тех в прошлом советских граждан, которые в 90-м году работали над этим проектом и подтверждают свое участие в нем.
Спецслужбы Великобритании уверены, что вещество «Новичок» использовалось для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии28
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accyapa 18 марта 2018 | 10:07
"Возмущены блин!"
Насекомые, которые без доказательств приняли версию Англичан, право голоса не имеют.
evgolius7 18 марта 2018 | 10:11
Оружие массового поражения.
Боевое отравляющее вещество "Старичок".
Поражен мозг миллионов людей.
Мальгин.
perevozchik62 18 марта 2018 | 10:35
evgolius7:
И что они возмущаются ?
У нас этим НОВИЧКОМ занимались три НИИ, и все их сотрудники успешно сбежали в Чехию, Словакию, Швецию и США вместе со всеми документами.
Так что все правильно , Новичек разработали здесь, а скопировали везде, кстати в 90-м году бинарный газ Новичек принят на вооружение в ВС России.
tarxan 18 марта 2018 | 11:08
perevozchik62: И к чему бы чехам, словакам, шведам, если даже есть у них документация, отравлять Скрипаля. Кто он им. Не в их разведках служил Скрипаль.
echo_shar 18 марта 2018 | 10:37
evgolius7: accyapa:
Вопрос в названии. Класс веществ под названием Новичок как раз производили ученые, перекупленные штатами и Британией у разрушенного СССР. И производили на территориях этих стран.
ostapbey 18 марта 2018 | 10:28
Ширятся попытки Путинской коалиции впихнуть невпивих.......
Ну в общем, тщетно..Включая и Наурию!
Даже
tarxan 18 марта 2018 | 11:06
accyapa: А что, чехам и словакам надо было отравлять Скрипаля?
ura_123 18 марта 2018 | 10:08
Особенно Швеция))))
Чё-та сразу вспомнилось убийство в Болгарии,укол зонтиком так сказать!
ura_123 18 марта 2018 | 10:10
ura_123: А ведь могла бы и Швейцария или Андорра!
Да вариантов миллион,нет предела полёту фантазии М. Захаровой)))
olegleon 18 марта 2018 | 10:08
т.е. власти Чехии, Словакии и Швеции признали, что их страны настолько отсталые, что не в состоянии синтезировать химвещество, которое ещё в 70-е годы синтезировали в СССР?
что-то слабо в это верится. может быть они заявили, что власти этих стран непричастны?
grossalexis032018 18 марта 2018 | 10:16
olegleon: У нас в Чехии не могут произвести вещество, которые распыляли при твоем зачатии ;)) Как в прочем и при зачатии большинства удолбков из Рюсси. Такое впечатление что перед тем как засунуть твоей мамашке, папашка сначала туда пшикнул дихлофосом или вместо присыпки использовал дуст от тараканов. Такого в Чехии не производят.
vladimirbelarus 18 марта 2018 | 10:09
Давно же всё выяснили, только россияне опять не "в куррсе", от этого и появляются дикие версии - это не мы. Если Машка в телевизоре не рассказала - значит это неправда.
https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=136628
skyliner_r34 18 марта 2018 | 10:17
А власти США и ВБ ??? Оне што, нас игнорят штоле ??? В День Выборов ???!!!!
grossalexis032018 18 марта 2018 | 10:24
skyliner_r34: От лица Вашингтона и Лондона, а также всех стран НАТО, ОСЕАН и пингвинов повторяю - ТЬФУ НА ВАС ЕЩЕ РАЗ !!!
skyliner_r34 18 марта 2018 | 10:32
grossalexis032018: Ах ты ж вошь ватная ! Жрешь тама своё пивце с кнедликаме ! Погоди ужо, будут и на твоей улице нашы грозные танке !!!
grossalexis032018 18 марта 2018 | 10:39
skyliner_r34: Да и еще со шпикачками !!! И с прицепом ;)) А на ваши танкетки у нас есть и Джевеллины и Арчеры. ТЬФУ НА ВАС ЕЩЕ РАЗ !!!
И запомни пушистик, траченный молью - Velkopopovický Kozel, разлитый в Калуге или Подольске это не пиво !!!
waytothesun 18 марта 2018 | 10:17
Россия, как мужчина из анекдота, который навонял в полном автобусе и громче всех возмущаясь, ищет виновного
mavreh 18 марта 2018 | 10:19
У РФ точно есть какое-то вещество - вся госдума и весь Кремль под ним ходит.
gregor 18 марта 2018 | 10:23
Власти Чехии, Словакии и Швеции отвергли утверждения России, что их страны могут быть производителями «Новичка»
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Все могут страны ,включая Островов Океании ,но .... окромя России .
По крайней мере, так утверждает Захарова и Песков, от имени Кремля .
И я ,как и 86 % нар ....т есть населения верю ..... так и есть ,раз телевизор говорит устами Захаровой и Пескова . Разве они могут врать ? Да не в жизнь .
Это Шведы наверное .... или Эстонцы .... но не Россия же ,в самом -то деле .
sbk 18 марта 2018 | 10:25
А пусть эти страны в басманный суд жалуются!
muuroomaa 18 марта 2018 | 10:29
Видать Машке-наркомашке не только из Аргентины возили. Потоком белиберды эфир засирают
gut55 18 марта 2018 | 10:37
Безвредные по-отдельности составляющие "Новичка", по словам его изобретателя, можно "купить в хозяйственном магазине". Если это так, то огульно обвинять можно кого угодно, у кого развит химпром. А вот кто превращает их в оружие и использует в таком качестве, показывает факт - из какой страны приехало подготовленное к применению оружие - а его привезла в своём чемодане сама жертва из Москвы.
Сама манера ведения захаровых от МИДа о многом говорит - игра, ни к черту!
alexey65 18 марта 2018 | 10:43
Шариков сразу вспомнился.
-Я не один в доме живу. Может это Зинка деньги взяла?
i_c_e 18 марта 2018 | 10:44
«Это всё придумал Черчилль
В 18-м году»
bratec_kot 18 марта 2018 | 10:44
Я где то слышал, что этот газ разрабатывали в Нарнии и Хоббитании, Швамбрании и кажется Динотопии. Не вру, это точно они!!!
drtomsky 18 марта 2018 | 10:45
Чего уж там мелочиться. Швеция, чехи, словаки. Мария Захарова могла бы брать пример с вождя. «Это шахтеры и трактористы в военторге купили».
forward 18 марта 2018 | 11:00
Названы дружественные нынешнему режиму в России страны. Мозгов совсем нет у Мида? Сейчас и эти страны нашим послам по пистона вставят. Смешно...
grossalexis032018 18 марта 2018 | 11:13
forward: Это Чехия и Словакия дружественные Рюсси страны ?:)) Вот только с какого рожна чехи подняли красные трусы вместо президентского штандарта и это самая мягкая реакция чехов на действия и высказывания президента. В этих странах скорее прагматично-нейтральное отношение, иногда переходящее в полное не понимание и неприятие.