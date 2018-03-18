Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему исполнять обязанности президента. Глава государства проголосовал на участке в здании Российской академии наук. Из других кандидатов в президенты, по сведениям информагентств, проголосовал также бизнес-омбудсмен Борис Титов в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Он пришел вместе со всей семьей – это 8 человек.