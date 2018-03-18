10:02, 18 марта 2018
Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов
Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему исполнять обязанности президента. Глава государства проголосовал на участке в здании Российской академии наук. Из других кандидатов в президенты, по сведениям информагентств, проголосовал также бизнес-омбудсмен Борис Титов в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Он пришел вместе со всей семьей – это 8 человек.
Комментарии40
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olegleon 18 марта 2018 | 10:05
"Глава государства проголосовал на участке в здании Российской академии наук."
поддержал себя или за "конкурентов" голосовал?
или, не дай бог, написал "надоел"
pro_hanov 18 марта 2018 | 10:09
olegleon: Голоса льстецов сделали своё дело: Путин, похоже, искренне считает себя незаменимым.
prutkov100 18 марта 2018 | 10:14
Похоже крестик надо ставить не в бюллетене , а на стране .
gordy 18 марта 2018 | 10:25
"Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов, который позволит ему исполнять обязанности президента."
О втором туре - ни слова?
oldkettle 18 марта 2018 | 10:28
Кокетничает...
perevozchik62 18 марта 2018 | 11:03
gordy:
А зачем ему второй тур ?
У него уже все завтрашние цифры на столе лежат, в каком регионе сколько процентов.
Завтра просто пара - тройка губеров уйдут в связи с утратой доверия.
lenin3 18 марта 2018 | 10:29
pro_hanov: голосующие за него тоже так считают...
olegleon 18 марта 2018 | 10:31
pro_hanov: он давно себя таким считает. как и считает себя великим экономистом и не замечает, что гробит экономику страны своими "майскими указами", валоризацией и индексацией.
только вот это никак не означает, что люди не пойдут голосовать. пора бы научиться это разделять
evgolius7 18 марта 2018 | 10:09
Вы идете не на выборы, а участвуете в спецоперации по удержанию власти.
olegleon 18 марта 2018 | 10:33
evgolius7: а есть выбор? т.е. есть серьёзный оппонент, которого реально поддержат россияне?
и кстати, я ходил голосовать только за Ельцина и за Прохорова в 2012 году.
но Вы правы, голосуя за Ельцина я помогал ему удерживать власть
vaka257 18 марта 2018 | 10:29
olegleon: Моисею понадобилось сорок лет,
чтобы вывести евреев из пустыни.
А Путину — всего восемнадцать,
чтобы россиян туда завести.
У каждого народа свои пророки.(Т.Роза)
olegleon 18 марта 2018 | 10:50
vaka257: сейчас навигация лучше работает.
кстати, а вас сегодня всех на работу выгнали, судя по количеству лайков?
odobryam_s 18 марта 2018 | 10:06
Кароч, намертво вцепился в трон! При таком настрое он и при трех процентах "будет исполнять обязанности".... На штыках, но въедет в Кремль....
kriemsdik 18 марта 2018 | 10:12
odobryam_s: присосался упырь, не оторвать. Когда же он сдохнет
bekipp 18 марта 2018 | 10:51
kriemsdik: читайте Шварца, он не причем, будет новый дракон. Мы овцы жадующие волка.
vaka257 18 марта 2018 | 10:08
Путин рисуется...Прекрасно надо понимать,что ВЦИОМ уже огласил все цифры...Цифры ВЦИОМ - это как команда к выполнению...За меньшее спросят по всей сторогости...
budweiser23 18 марта 2018 | 10:10
Если человек, взявшись быть пастухом стада коров и убавляя и ухудшая их, не сознаётся, что он плохой пастух; то что ещё более для него странно, если человек, взявшись быть начальником в государстве и убавляя и ухудшая граждан, не стыдится этого и не сознаёт, что он плохой начальник.
Сократ
neyexo 18 марта 2018 | 10:13
Надо отдать ему должное - в кого превратил самый культурный народ в мире
prostovanya 18 марта 2018 | 10:17
neyexo: Ну, видимо, этот народ сам себя считал самым культурным в мире, а на деле являлся полной противоположностью. Дали волю - раскрылся по полной...
b522 18 марта 2018 | 10:28
prostovanya: Как оказалось, далеко не культурный, а просто ....
neyexo 18 марта 2018 | 11:01
prostovanya:
все-таки - ликвидация безграмотности
всем народам создали письменность, даже самым малым.
Даже советским китайцам (дунганцам) - первую в мире китайскую письменность на буквах, кириллице, это первый такой опыт
igor20012 18 марта 2018 | 10:15
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! Каждый блеет на свой лад, но вместе-как весело, шоу ! )». Постановка: кручу, верчу-запутать хочу ! Отгадай-как тебя нае-т ! Не угадаешь ! Совершенно неожиданный результат ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
prutkov100 18 марта 2018 | 10:22
igor20012: Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
Скорее фильм "Омерзительная восьмерка".
igor20012 18 марта 2018 | 10:27
prutkov100: Разумеется-дерьмов-е клоуны, но те, кто верят им-еще больше дерь-а делают.
xrmosom 18 марта 2018 | 10:15
Проведите опрос с голосованием,кто за кого голосовал.Я внесу свою лепту из 10 человек.Из 10 ти ,1 за ВВП,8 Грудинин,1 Собчак.
neyexo 18 марта 2018 | 10:15
Что-то мне подсказывает, что скоро Элла обустроится на участке не хуже, чем у ДАМа, и уточки там будут, но нет, не уточки, а павлины и страусы
putin2018 18 марта 2018 | 10:20
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
v1nc 18 марта 2018 | 10:20
Тому кто поверит патологическому лжецу, вору и убийце срочно психологическая помощь!
sergei03 18 марта 2018 | 10:24
51 против 83
Как считаете, Памфилова, как женщина, что выберет?
farantix 18 марта 2018 | 10:25
Ах какие мастера заголовков в Эхе работают!))) Так толсто, что даже тонко))
b522 18 марта 2018 | 10:26
Мир народам! Свободу чмо галерному!
shlevet 18 марта 2018 | 10:28
Ну собственной, как я и прогнозировал.
Любой перевес, дающий победу в 1 туре - это победа.
Это только для некоторых "журналистов", ну и совсем уж ярых светлолицых важна процентная явка
snips 18 марта 2018 | 10:36
shlevet: не мешало бы ознакомится с конституцией ... явка как раз таки нужна иначе плебесцит считается просраным и назначаются новые кандидаты
gregor 18 марта 2018 | 10:30
Владимир Путин сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов
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Путин намекнул ,не стараться так уж мухлевать .... .мухлевать ,но поаккуратней .
vaka257 18 марта 2018 | 10:33
Иркутск. Там на 705 участке в микрорайоне Первомайский неизвестный разбил телефон наблюдателя, пока тот снимал вброс
nikolaysatin 18 марта 2018 | 10:39
Языком-то чесать он мастак.
spitac 18 марта 2018 | 10:42
Титов тоже, небось, за Путина голосовал. Вместе с семьей.
vedma2017 18 марта 2018 | 10:55
Для него любой "успешный" процент - нарисованный.
bekipp 18 марта 2018 | 10:55
Проголосовал и отдал все свои миллионы голосов. Вопрос " за кого?"
oneoretwo 18 марта 2018 | 11:11
...сказал, что будет считать для себя успешным любой процент голосов
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туфта это, мелочи...
начал этот "перзидент" с банального воровства в особо крупном размере и с использованием криминала - обворовал в составе банды Санкт-Петербург (дело М.Салье), а вот чем закончит - интересно...