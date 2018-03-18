Из разных российских регионов приходят сообщения о нарушениях в ходе президентских выборах

Массовый подвоз избирателей, вброс бюллетеней, масштабный недопуск наблюдателей. В Москве на некоторых участках ещё до начала голосования в урнах уже лежали бюллетени, наблюдатели также сообщают о подвозе больших групп бюджетников. На одном из участков сотрудники госучреждения пришли голосовать по дополнительному списку, передаёт МБХ-Медиа. Аналогичные жалобы приходят из других регионов. В столице на одном из участков проголосовавшим раздают скидочные талоны на еду и ювелирные изделия, передают наблюдатели штаба Навального. Много сообщений о вбросах из других регионов.

Так в городе Урай Ханты-Мансийского округа бюллетени в урнах лежали ещё за 40 минут до начала голосования. Массовый вброс бюллетеней зафиксировали в посёлке Депутатский в Якутии и городе Артём Приморского края.

Наблюдатели от Навального, которые работают в Чечне, рассказали, что в Грозном помимо выборов президента на одном из участков идёт так называемое голосование по благоустройству, оно зарегистрировано как официальный референдум. Сотрудник колледжа, где всё происходит, записывает фамилии избирателей в тетрадь.

Во многих регионов активисты движения Открытая Россия жалуются на подставных наблюдателей. Несколько таких инцидентов произошло в Уфе, в Краснодаре и ряде других городов.

В Биробиджане командир ракетной части заставил военных фотографироваться на участке и угрожал лишить их денег. Об этом сообщает сайт движения Голос.