Из разных российских регионов приходят сообщения о нарушениях в ходе президентских выборах
Массовый подвоз избирателей, вброс бюллетеней, масштабный недопуск наблюдателей. В Москве на некоторых участках ещё до начала голосования в урнах уже лежали бюллетени, наблюдатели также сообщают о подвозе больших групп бюджетников. На одном из участков сотрудники госучреждения пришли голосовать по дополнительному списку, передаёт МБХ-Медиа. Аналогичные жалобы приходят из других регионов. В столице на одном из участков проголосовавшим раздают скидочные талоны на еду и ювелирные изделия, передают наблюдатели штаба Навального. Много сообщений о вбросах из других регионов.
Так в городе Урай Ханты-Мансийского округа бюллетени в урнах лежали ещё за 40 минут до начала голосования. Массовый вброс бюллетеней зафиксировали в посёлке Депутатский в Якутии и городе Артём Приморского края.
Наблюдатели от Навального, которые работают в Чечне, рассказали, что в Грозном помимо выборов президента на одном из участков идёт так называемое голосование по благоустройству, оно зарегистрировано как официальный референдум. Сотрудник колледжа, где всё происходит, записывает фамилии избирателей в тетрадь.
Во многих регионов активисты движения Открытая Россия жалуются на подставных наблюдателей. Несколько таких инцидентов произошло в Уфе, в Краснодаре и ряде других городов.
В Биробиджане командир ракетной части заставил военных фотографироваться на участке и угрожал лишить их денег. Об этом сообщает сайт движения Голос.
Комментарии82
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amigurumi1966 18 марта 2018 | 10:32
ну вот 10 утра по Москве и пошли заготовочки..
dmi3tum 18 марта 2018 | 10:43
amigurumi1966: "Заготовочку" нам алкаш Ельцин в 99-м подкинул. В виде вороватого приблатненного недомерка из КГБ.
stalk25 18 марта 2018 | 10:32
Массовый подвоз избирателей, вброс бюллетеней, масштабный недопуск наблюдателей.
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Знаем мы эту путинскую поддержку.... Впрочем, как и всегда....
nikchimzwet886 18 марта 2018 | 10:41
Сегодня определяется стратегия развития страны на 6 лет вперёд!! Важен каждый вброшенный бюллетень!!! Важен каждый подвезённый бюджетник!!!
sergei03 18 марта 2018 | 10:45
Из разных российских регионов приходят сообщения о нарушениях в ходе президентских выборах
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Это не нарушения. Это наша идентичная ментальная суверенность.
an23 18 марта 2018 | 10:53
Сходил. Проголосовал. Нормальная атмосфера. Даже праздничная. Никто никого не принуждает и не напрягает. Была очередь к "своему" столику, но небольшая. Был паренёк-наблюдатель от ОБСЕ с девушкой переводчиком. Никто ему препятствий не чинил. Глава избирательного участка (женщина лет 60-ти может быть) спокойно и обстоятельно ответила ему на все вопросы. При выходе из кабинета, где голосовал за нового президента, предложили (а не заставили!!!) проголосовать за благоустройство города. Проголосовал и там. А оппозиция наверное за месяц готовила список нарушений, потом согласовывала (уж не в USA?), и теперь выдает очень желаемое за действительное. Только зря всё это. За этой оппозицией, за этими пауками в банке не пойдет никто. А кто и пойдет, то скоро поймет, что это за хрень и куда она ведёт. Вот как-то так....
ed10075 18 марта 2018 | 10:56
Все эти факты являются уголовным преступлением. Ну и где полиция? Где прокуратура? Где наблюдатели ЦИК? На вопрос "где?" ответ в традиционную российскую рифму.
stakanoff 18 марта 2018 | 10:56
Выборы еще толком не начались, а уже вопли. Берегите силы, кастрюли, вам вопить еще как минимум двое суток! )))
zorro89 18 марта 2018 | 11:00
Все враньё, происки навальнят. А в Урае 2 участка специально были открыты раньше, чтобы вахтовики смогли проголосовать до начала рабочего дня. Об этом за неделю до выборов было объявлено.
piter_ug 18 марта 2018 | 11:04
Народу больше, чем на муниципальных выборах.
Идут, как за бесплатной колбасой.
Но молодежи мало, видно «колбасой» не питаются.
babich174 18 марта 2018 | 11:04
Где иски, Эллочка-людоедка?