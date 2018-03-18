09:32, 18 марта 2018
Водители в России с этого дня обязаны носить светоотражающие жилеты или куртки
Но только в том случае, если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Это правило касается не только ночи, но и дня, если видимость на дороге значительно ограничена.
Комментарии18
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canary 18 марта 2018 | 09:35
фабричка чья про изготовлению?
neyexo 18 марта 2018 | 10:05
canary: можно просто запретить другим продавать такие жилеты, например, требовать их сертификации
canary 18 марта 2018 | 10:13
neyexo: во-во их надо сертифицировать, проверять эффективность и после этого давать лицензию на изготовление, и уж только тогда, требовать , чтобы люди приобретали. а то , ишь ты, деловые -раз и пролоббировали. уж боюсь и предположить, опять роттенберги со своими родственниками подшустрили ?)))
neyexo 18 марта 2018 | 10:17
canary: ну, как у нас говорят, это все отладим потом, главное не стоять, приступать, а там все отрегулируем!
pusto1 18 марта 2018 | 09:46
думаю, надо ещё пронумеровать. большими цЫфрами, тоже светоотражающими.
mwxp 18 марта 2018 | 09:48
pusto1: Чур у меня №17!
ramen 18 марта 2018 | 09:47
А при чём тут водители, если опасны ПЕШЕХОДЫ!
Черные на черной дороге.
А у водителя целая мигающая машина на дороге.
У какого законодательного КРЕТИНА такое полное отсутствие элементарной логики?
А вообще это вопрос не законов, а моды. Тут другое нужно - рекламные мероприятия моделей со светоотражающими вставками. Чтобы людям ПОНРАВИЛИСЬ эти модели, чтобы они САМИ стали их покупать, а не это ИДИОТСКОЕ давление ПСЕВДОЗАКОНОВ.
sd45702845 18 марта 2018 | 09:50
ramen: а водитель, который покинул автомобиль разве не пешеход? Или твоя логика слишком элементарна и на этом заканчивается?
ramen 18 марта 2018 | 09:55
sd45702845: Вот тут уже моя постоянная фишка - я когда ещё предлагал, чтобы ВСЕ сдавали ПДД? Лет десять назад? ЧТобы не давали аттестата зрелости, если нет удостоверения о сдаче ПДД. Для ВСЕХ сдача хотя бы правил - бесплатно. а уж практика вождения - за деньги. Чтобы права водителя получить. Ну какой ты зрелый человек, если ПДД не знаешь? Говно, а не человек. На дорогу выпускать нельзя и такой как раз ВСЕГДА должен объявляться виноватым при аварии на дороге.
А водитель что? Водитель ПДД СДАВАЛ И ИХ ЗНАЕТ. Так что не надо юродствовать и демагогией заниматься. С тем же успехом я могу выйти и этот подперденчик светоотражающий на зеркало повесить. есть в машине? Есть Чего ещё от меня надо?
neyexo 18 марта 2018 | 10:10
ramen:
В советское время - нас в школе учили ПДД, часть из нас была юными инспекторами.
На уроках труда у нас было все - профессиональные слесари и плотники с завода обучили меня всему, как рубить и резать металл, делать заготовку, измерять, подгонять, плотники - как работать стамеской, рубанком, как натачивать ее нож, каким молотком бить, как стоять у станка, а главное - тут же убирать щеткой рабочее место, эта привычка осталась. Это была обычная средняя школа не в Москве.
У девочек было домоводство, но учителя труда рассказывали (70-е). что еще недавно девочки тоже у них учились
grossalexis032018 18 марта 2018 | 10:11
ramen: Опоздал, любезный обосрамшись - лет так на 30 или 50 ;)) При проклятом Совке были еще игры в детских садах про ПДД, книжки-раскраски и куча фильмов показывалось в школе. И что в остатке - 30 000 жмуров на дорогах хоть в передничке, хоть без ;))
И по поовду сдачи - у 2/3 можно с легкостью права изъять пожизненно
malanoff 18 марта 2018 | 09:52
ramen: Вообщем если сломася ночью , то придется сидеть в машине и ждать , когда рассветет. Ну очень умно. Чем выше человек забирается по вертикали , тем становится глупее.
ramen 18 марта 2018 | 10:04
malanoff: А ты будешь всю ночь по проезжей части прыгать? если уж так не хочется сидеть в кабине - закрой тачку, выйди с проезжей части, выйди в поле с конём... Разведи костёрчик... Но ТАМ тебе точно жилетик не нужен. А машина и так мигает. Для того на ней световые приборы и существуют. Так что глупостей говорите. А по плохой погоде ГДЕ ещё быть, кроме как В салоне машины? Светоотражающий знак выставил? Выставил. Мигалку включил? Включил ЧЕГО ещё надо? В ПДД уже давно всё продумано без всякого депутанского идиотизма.
vvs7651 18 марта 2018 | 09:48
Спасибо Путину за заботу!
malanoff 18 марта 2018 | 09:54
vvs7651: "Спасибо Путину за заботу!"
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Зачем нарушили день тишины ?
nile999 18 марта 2018 | 09:55
Повторюшки - дяди хрюшки. Ведь это всё в "прогнившей" Европе действует много лет......а мы ведь так не любим Европу, но всё, даже сраные жилеты высматриваем оттуда и применяем у себя, чтобы через 20-30 лет сказать, что это МЫ придумали.
grossalexis032018 18 марта 2018 | 10:03
Куда-куда Вы любезный пейзанин послали эти нормы ? И что, простите дальше - на буй или к иобенинной матушке ?
skarabey 18 марта 2018 | 10:47
Ещё один сравнительно честный способ изъятия денег у населения. Ося Бендер нервно курит в сторонке...