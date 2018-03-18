09:32, 18 марта 2018
Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал бесполезными российские дипломатические санкции
По его словам, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы. По мнению министра, из-за своих действий Россия оказалась в одиночестве и изоляции, пишет газета «Сан». Накануне Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также в России будет закрыт Британский совет и генконсульство Петербурга.
Резкое охлаждение отношений произошло из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ. Лондон обвинил в этом Москву. Россия причастность отрицает.
Комментарии52
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gruzin12 18 марта 2018 | 09:36
Больной человек, даже по внешнему облику видать. Мне не какие визы и количество англицких послов не помешали изучать их язык, а моя дочь им владеет как русским и преподаёт в университете.
aleksandr39 18 марта 2018 | 09:44
gruzin12: Зачем российским путриотам знать английский язык , пусть они учат русский ,всех кто знает английский в России уволить и выслать за 101 километр .
komiccap_nkvd 18 марта 2018 | 09:46
aleksandr39: надо знать язык своих врагов.
раньше говорили "вероятного противника", но теперь окончательно ясно. врагов
aleksandr39 18 марта 2018 | 09:50
komiccap_nkvd: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в Англии то есть у " врага " ?
odobryam_s 18 марта 2018 | 10:02
aleksandr39: Ну и что, что у всей российской верхушки там семьи, недвижимость, счета и планы на безбедную старость? Иностранный агент-то все равно Навальный!
barbatos 18 марта 2018 | 10:02
komiccap_nkvd: Вот горе-то, как теперь язык учить ? Всё !!! Англичане уехали и язык кончился ... Боря в тяжелейшем неадеквате !!!
ura_123 18 марта 2018 | 10:30
komiccap_nkvd: То то вице премьер Шувалов в стане врага домовладение в виде замка себе прикупил))))
aleksandr39 18 марта 2018 | 09:54
aleksandr39: А как же дочка Сережки Лаврова ,живущая в США ???
kiever 18 марта 2018 | 10:02
aleksandr39: ну Москва не объявляли войну вашингтону, а вот бизнес киевского Пети стакана в России, и при этом на каждом углу кричащего о войне с Россией , и правда внушает недоумение
aleksandr39 18 марта 2018 | 10:25
kiever: А вот миролюбивая Россия финансирует боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " .
aleksandr39 18 марта 2018 | 10:27
kiever: А вот зять Путина за 30 секунд стал самым молодым МИЛЛИАРДЕРОМ в мире .
ura_123 18 марта 2018 | 10:32
kiever: Подробнее можно про Петин бизнес в России?
Ежели ты про Липецкую фабрику,то около 700 граждан России остались без работы при закрытии этой фабрики года два назад))))
nikvol 18 марта 2018 | 10:06
aleksandr39: А как же дочка Сережки Лаврова ,живущая в США
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Гугл дуракам в помощь.
aleksandr39 18 марта 2018 | 10:29
nikvol: Вас послушаешь так окажется что у путина только пара сапог и две пары галифе .имеется плюс " Победа " без колес и квартира в аварийной хрущевке .
nikvol 18 марта 2018 | 10:51
aleksandr39: А, так Вы соврали про живущую в США дочь Лаврова потому, что послушали меня? :)
vezdehod 18 марта 2018 | 09:54
Всё, что Россия делает для Великобритании - аукается только для самой России.
aleksandr39 18 марта 2018 | 09:47
gruzin12: УРА !!! Опять увеличат тарифы ЖКХ ,повысят цены на бензин и продукты для народа России .УРА !!!!
punyoshohlai 18 марта 2018 | 09:53
gruzin12: преподаёт в университете.
Это у тебя мечты такие? Разочарую. Это вряд ли возможно.
Ну, или университетское образование к тому времени упадет до уровня помойки
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 10:00
gruzin12: Не ври, если ты настоящий пУтриот рашки-говняшки(цитата) , у тебя должна быть особая челюсть мешающая выучить любой язык ,кроме русского.
andre_klimov 18 марта 2018 | 10:08
gruzin12: Если так - не завидую я студентам Вашей дочери. По-настоящему язык можно изучить только в общении с носителями этого языка, либо, как минимум, с теми преподажателями, кто пожил достаточно ж этой языковой среде. Спросите сами у дочери. Если она хороший специалист - она в курсе. Впрочем, вполне возможно (при текущем-то уровне российского образовния) - ее студенту достаточно и "engineeglish". Совсем как в хрущевско-брежневское время.
astrids 18 марта 2018 | 10:12
gruzin12:
Поздравляю со знанием английского. Можно приступать к изучению русского.
olegleon 18 марта 2018 | 09:38
а какую пользу принесла высылка 23 российских дипломатов, Борис?
только повысила немного рейтинг Терезы Мэй, который всё время уменьшался. только ради этого и устроена вся истерика. только министру иностранных дел Британии запрещено об этом говорить.
prade 18 марта 2018 | 09:43
olegleon: "а какую пользу принесла высылка 23 российских дипломатов"
Тут дело не в пользе или вреда от высылки российских дипломатов, а в ответе Британии на действие Кремля в Лондоне. Россия устроила химическую атаку в центре иностранного государства. В Кремле надеялись, что все будет по тихому, но по тихому не получилось.
olegleon 18 марта 2018 | 09:51
prade: а полиция Британии уже назвала подозреваемых и установила тех, кто это сделал? или в Британии теперь подозреваемых и виновных определяет не следствие и суд, а премьер-министр и глава Форин офиса?
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 10:03
olegleon: Дурашка, полиция должна определить конкретных исполнителей,а источник этого теракта уже можно сейчас назвать.
Министр иностранных дел Великобритании Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Скрипаля отдал действующий хозяин кремля Путин.
Хотя ,чего еще ожидать от бессменного, вопреки конституции, тирана страны террориста.
olegleon 18 марта 2018 | 10:47
dr_alfalcon: а я считаю, что Спартак самая сильная футбольная команда. но только по окончании чемпионата России мы узнаем кто самый сильный.
так и тут.
и ещё. сначала были заявления про "сделанный в России" газ, а последние дни перешли на "разработанный в России". с чего бы это? может полиция что-то уже выяснила и власти Британии "поумнели"?
а сегодня на ВВС вообще ничего про "российский след". только интервью с Чижовым. ты поверишь, что независимые журналисты просто так прекратили публиковать такой материал и стали рассказывать про что угодно, но не про отравление?
tour 18 марта 2018 | 09:45
olegleon: -/какую пользу принесла высылка 23 российских дипломатов/
Сколько англичан в т.ч. "бывших", убито в России?!?
То-то....
olegleon 18 марта 2018 | 09:49
tour: да, в России полиция и спецслужбы предотвращают преступления.
tour 18 марта 2018 | 09:51
olegleon: -/в России полиция и спецслужбы предотвращают преступления./
Вы правда в это верите?!?
Следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского хороший адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVI веке".
Занавес! И это, судит деятелей культуры!
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 10:06
olegleon: Россия заняла первое место в Европе по числу убийств. На криминогенную обстановку в РФ абсолютно не влияет ее мировое первенство по численности полиции.
#МимоКрокодил ;)
tarxan 18 марта 2018 | 11:19
tour:
И Сноудена Вашингтон хочет судить за предательство. Но не убивать втихаря.
andremartynenk 18 марта 2018 | 09:46
olegleon: А это вы у жен и деток этих дипломатов спросите,которые вместо учебы в Лондоне будут наслаждаться рассейскими просторами.
nnikolay 18 марта 2018 | 09:54
andremartynenk:
Да, это же какая жалость - не иметь возможности съездить на этот островок! Не поучиться там диалекту кокни! Хотя, можно в Индию какую-нибудь поехать, поучиться у них. Их там больше миллиарда, и у них "Бритиш каунсил" так долго работал, что кое-как говорят.
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 10:09
nnikolay: А еще можно в КНДР съездить,какая разница-то ;) Вот только твои кремлевские хозяева ,почему-то, предпочитают отправлять своих детей и хранить счета в таких странах ,как Великобритания , а не в таких ,как КНДР ;)
"Совпадение ? Не думаю" (с) создатель распятого младенца.
prade 18 марта 2018 | 09:40
В Кремле хотели наказать Британию, но снова ударили по россиянам.
velbkeirf1 18 марта 2018 | 09:40
россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы..........
Для того чтобы одеть галстук БАБа никакой визы не нужно разве что кусок мыла
andre_klimov 18 марта 2018 | 09:53
velbkeirf1:
Для того, что бы на вас одели "галстук БАБа" надо знать столько, сколько знал он. И через английский суд сделать достоянием мировой общественности отношения российской власти и крупного российского бизнеса, создав прецедент.
БАБ - это Остап Бендер нашего времени. Но как же он напугал и разозлил кремлесидельцев...
alle_op 18 марта 2018 | 09:41
Правильно, кремль всегда делает "ответки" за счет российского народа.
nnikolay 18 марта 2018 | 09:57
alle_op:
А разве российский народ того не заслужил?
alle_op 18 марта 2018 | 10:03
nnikolay: Хотелось бы сказать "нет", но сами бегали и бегают голосовать за кгбешника, причем самого занюханого.
aleksandr39 18 марта 2018 | 09:41
А в это время губернатор Калининградсой области остался недоволен знанием английского языка местными врачами на время проведения чемпионата мира по футболу ,если иностранные туристы заболеют то придется везти их домой в страны Евросоюза сказал он .
estamp 18 марта 2018 | 09:45
назвал бесполезными российские дипломатические санкции
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А британские прям невшибенно оригинальны?
dr_alfalcon 18 марта 2018 | 10:12
estamp: Видишь ли дурашка, одно дело когда цивилизованные странны высылают дипломатов одной территории-бензоколонки за то,что она стала экспортером терроризма и совсем другое, когда рашка-говняшка(цитата) высылает дипломатов из всего цивилизованного мира и тем самым превращаясь в КНДР 2.0. И все благодаря твоим кремлевским хозяевам.
spec71205 18 марта 2018 | 09:49
Жид Борис Джонсон как всегда молчит про главную и очень важную проблему ! Англия ...граждан государства 404 рассматривает как генетический материал для для крова смешения чтобы скрыт свои признаки явной деградации! -федерация для них в этом отношении лакомый кусочек!
lion64__2 18 марта 2018 | 09:50
Британские "джентльмены" объелись наркотой, трахнули по несколько раз своих коккер-спаниелей и обвинили во всех бедах Россию.
hangman19 18 марта 2018 | 09:55
Так санкции РФ направлены против своих же граждан, опять что-нибудь кушать запретят, кроме пальмового масла, конечно.
vsehporvem 18 марта 2018 | 10:00
Язык, визы - как страшно то!!!
shlevet 18 марта 2018 | 10:02
Предлагаю 1000 евро тому, кто побреет его налысо
volkov_25 18 марта 2018 | 10:12
А как убийство этого предателя поспособствовало улучшению жизни россиян? А вообще за последние 4-5 лет что сделано для улучшения качества жизни? Ну разве что увеличено количество врагов в сотни раз, но это для русского человека только душевное удовлетворение. А материальное где?
captainobvious 18 марта 2018 | 10:17
МИД РФ назвал бесполезным главу британского МИДа Бориса Джонсона
gostrax 18 марта 2018 | 10:31
captainobvious: Согласен! Он даже доставку кокса организовать не может !
alexgnom 18 марта 2018 | 10:42
страна изгой... какая нахрен Сверх Держава??? просто ИЗГОЙ! По вине вована...