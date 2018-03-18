Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал бесполезными российские дипломатические санкции

По его словам, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы. По мнению министра, из-за своих действий Россия оказалась в одиночестве и изоляции, пишет газета «Сан». Накануне Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также в России будет закрыт Британский совет и генконсульство Петербурга.

Резкое охлаждение отношений произошло из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ. Лондон обвинил в этом Москву. Россия причастность отрицает.