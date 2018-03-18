Эксклюзив Эха 09:31, 18 марта 2018
Наблюдатели штаба Навального прибыли в Чечню, несмотря на отзыв направлений
Наблюдатели штаба Навального прибыли в Чечню, несмотря на отзыв направлений, которые им ранее предоставила партия «Яблоко». Это не стало неожиданностью, рассказал «Эху» юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.
Иван Жданов добавил, что чеченские участковые избирательные комиссии приняли направления от наблюдателей.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 18 марта 2018 | 09:36
направления отозваны, т.е. являются недействительными, но УИКи всё равно допустили наблюдателей?
ну это явно ради фальсификаций )))
забавно, что даже без действующих направлений пускают на участки. вот тебе и нарушение
michael_golubchik 18 марта 2018 | 09:40
olegleon: У них были запасные направления от других партий. Наблюдатели Навального заранее приготовились к возможным проблемам.
romashka__ 18 марта 2018 | 09:43
Наблюдатели от Навального - герои. Война гражданская продолжается.
olegleon 18 марта 2018 | 09:53
romashka__: герои в чём? в том, что являются сейчас гостями Кадырова? да их там сейчас даже пчела не ужалит
michael_golubchik 18 марта 2018 | 10:07
olegleon: Разве где-то сообщалось, что их пригласил Кадыров?
ivfn 18 марта 2018 | 09:50
olegleon:
//Наблюдатели штаба Навального //
Сколько не пытаюсь выяснить ,никто не говорит или не хотят ,что за хрень такая ШТАБ НАВАЛЬНОГО,
Что это за организация такая. ?
olegleon 18 марта 2018 | 09:56
ivfn: - Через 5 минут собираемся на совещание в штабе.
- Саш, где?
- Ну, у меня в каюте.
- Ааа, Саш, у тебя там штаб... Мы-то, дураки, думаем, там просто каюта, а там же штаб. Товарищ начальник штаба! Разрешите обратиться!
telaviv001 18 марта 2018 | 10:05
olegleon: Это хорошо. :)
michael_golubchik 18 марта 2018 | 10:05
ivfn: что за хрень такая ШТАБ НАВАЛЬНОГО, Что это за организация такая. ?
---------
Штаб - это никогда никакая не организация.
Когда например, создают штаб по ликвидации стихийный бедствий - это не значит что создают какую-то организацию. Так просто журналисты и сами власти называют место откуда происходит руководство действиями.
Кроме того, Если скажем у Путина есть избирательный штаб, это не значит что это понятие как-то формализовано в законе. В избирательном или партийном законодательстве нет вообще такого понятия как "штаб".
michael_golubchik 18 марта 2018 | 10:15
ivfn: Сколько не пытаюсь выяснить ,никто не говорит или не хотят
-----------
Вам просто нужно читать больше книг, заниматься самообразованием. Тогда вы узнаете что в языке у слова есть много смыслов. В том числе и о том, что штаб в современном русском языке это не только орган управления армии, но и (по словарю): "управляющий орган чего либо". И именно в этом значении он используется в том числе и властями чаще всего в настоящее время. Собственно штабы армии по частоте упоминания будут доли процента.
michael_golubchik 18 марта 2018 | 10:18
ivfn: Что это за организация такая. ?
----------
Вот вам пример даже и официоза: В Волгограде создан штаб движения «Бессмертный полк», Так вот "движение" это не есть что-то зарегистрированное в министерстве юстиции и не есть никакая не организация вообще. Это просто люди собираются вместе. И, тем не менее как видите используется слово "штаб".
gruzin12 18 марта 2018 | 09:41
Какая жалость для либералов - все прибывшие в Чечню наблюдатели в полном составе отбудут к себе домой после окончания наблюдений, без травм и повреждений. Ряду либералов после всего требуется нанести себе членовредительство, чтобы предоставить факты об кровавом кадыро-путинском режиме.
hangman19 18 марта 2018 | 09:53
Явлинский засцал на старости лет, боится, что лишат финансирования.
puteshestvennik 18 марта 2018 | 10:02
Вот реально смелые люди. Завидую честно.
soffiya 18 марта 2018 | 10:02
Кадырову невыгодно их обратно отправлять. Своих людей он давно построил в ровные шеренги. Дойдут все 120%.