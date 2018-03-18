Наблюдатели штаба Навального прибыли в Чечню, несмотря на отзыв направлений, которые им ранее предоставила партия «Яблоко». Это не стало неожиданностью, рассказал «Эху» юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов.

Иван Жданов добавил, что чеченские участковые избирательные комиссии приняли направления от наблюдателей.