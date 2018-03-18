09:30, 18 марта 2018
Глава ЦИКа Элла Памфилова отстояла утром полчаса в очереди, чтобы проголосовать в центре Москвы
«Меня радует, что люди идут. Немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно,» – сказала она. Ее слова передает ТАСС. Очередь Памфилова объяснила тем, что люди активно голосуют не по месту регистрации, а по месту нахождения с помощью новой системы «Мобильный избиратель».
Ранее глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов сообщил, что Элла Памфилова первоначально не попала на участок, где собиралась проголосовать из-за большой очереди. По его словам, группа разбора штаба взяла этот участок на контроль.
Комментарии40
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ed10075 18 марта 2018 | 10:34
Когда-то ей будет стыдно за участие в этой клоунаде.
Если сама не поймёт - дети подскажут.
sergei03 18 марта 2018 | 10:41
отстояла утром полчаса в очереди, чтобы проголосовать в центре Москвы
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Из объяснительной президенту