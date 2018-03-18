Глава ЦИКа Элла Памфилова отстояла утром полчаса в очереди, чтобы проголосовать в центре Москвы

«Меня радует, что люди идут. Немножко огорчает, что мороз большой и очень холодно,» – сказала она. Ее слова передает ТАСС. Очередь Памфилова объяснила тем, что люди активно голосуют не по месту регистрации, а по месту нахождения с помощью новой системы «Мобильный избиратель».



Ранее глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов сообщил, что Элла Памфилова первоначально не попала на участок, где собиралась проголосовать из-за большой очереди. По его словам, группа разбора штаба взяла этот участок на контроль.