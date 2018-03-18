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09:30, 18 марта 2018

В десяти селах на Камчатке и Чукотке зафиксирована 100-процентная явка на президентских выборах

На Камчатке к 12 часам по местному времени проголосовали более 30% избирателей, на Чукотке – свыше 47%, передает «Интерфакс».

По информации агентства избирателей активно привлекают на участки. На Сахалине продают продукты по ценам на 15-20% ниже, чем в магазине. В Магаданской области предлагают измерить артериальное давление и уровень сахара.

Наблюдатели сообщают уже о многочисленных нарушениях. В частности, в Биробиджане командир ракетной части заставил военнослужащих фотографироваться на участке в качестве доказательства, что они проголосовали. В противном случае он угрожал лишить их денег, сообщается на сайте движения «Голос».

Комментарии

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janychar 18 марта 2018 | 10:32

Даже страшно представить, как они могли проголосовать.

sergei03 18 марта 2018 | 10:34

Пока ничья. Играть еще долго. Камчада́лы мочи их.

ruderpost 18 марта 2018 | 10:45

а разве эти посёлки существуют? там что медведи голосовали?

ed10075 18 марта 2018 | 10:47

Чукчи дают повод для новой волны анекдотов про них.
Приходит чукча на выборы, а при входе огромное зеркало.
Подходит к нему с радостной улыбкой: "Однако и брат пришёл не выборы!"
Подходит его сваливая жена, смотрит в зеркало "И бл--ь какую-то с собой привёл!".

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