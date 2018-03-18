В десяти селах на Камчатке и Чукотке зафиксирована 100-процентная явка на президентских выборах

На Камчатке к 12 часам по местному времени проголосовали более 30% избирателей, на Чукотке – свыше 47%, передает «Интерфакс».

По информации агентства избирателей активно привлекают на участки. На Сахалине продают продукты по ценам на 15-20% ниже, чем в магазине. В Магаданской области предлагают измерить артериальное давление и уровень сахара.

Наблюдатели сообщают уже о многочисленных нарушениях. В частности, в Биробиджане командир ракетной части заставил военнослужащих фотографироваться на участке в качестве доказательства, что они проголосовали. В противном случае он угрожал лишить их денег, сообщается на сайте движения «Голос».