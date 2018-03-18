В Пхенчхане сегодня состоится церемония закрытия Паралимпийских игр
В этом году в Паралимпиаде приняли участие спортсмены из 48 стран, всего разыгрывалось 80 комплектов медалей в шести видах спорта.
В этом году игры побили рекорд по числу участников — 567 спортсменов. В последний соревновательный день на Паралимпиаде будет идти борьба за шесть комплектов медалей. Церемония закрытия Игр начнется, когда в Москве будет уже два часа дня. Российские паралимпийцы примут участие в церемонии закрытия соревнований в полном составе. Это 30 спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийский флаг, под которым в нейтральном статусе выступали наши соотечественники, вновь – как и на открытии – понесет волонтер.
Игры в Пхёнчхане стали первыми, в которых принимали участие атлеты из КНДР, Грузии и Таджикистана. Сегодня помимо традиционного парада сборных команд, светового шоу, танцевальных номеров и фейерверков, над специально построенным для церемонии открытия и закрытия стадионом будет погашен паралимпийский огонь, который горел здесь последние две недели.
Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. С 1992 года соревнования проходят в том же городе, где до этого проходили Олимпийские игры.
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