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09:04, 18 марта 2018

Трамп: Расследование о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией было основано на мошенничестве

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией было основано на мошенничестве и  ложных материалах, утверждает президент США. Об этом он написал в Твиттере. Трамп добавил, что заказчиком стала его соперник на выборах Хиллари Клинтон.

Комментарии

6

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vsehporvem 18 марта 2018 | 09:09

Неужто посадит старушку в турму???

captainobvious 18 марта 2018 | 09:23

vsehporvem: очень на это надеюсь. Это ведь одно из его предвыборных обещаний, он так и сказал: "You'll be in jail!"... так вот, избиратели верят, надеются, ждут.

ha12raz 18 марта 2018 | 09:11

Заказчик Клинтон, а оплатил Путин

igor20012 18 марта 2018 | 09:13

Если уж в такой "супердемократичной" стране происходят такие "заказухи", то что же говорить о "молодой России" ! Да путин перед ними-как первоклашка перед выпускниками, как новичек перед дембелями..!

nektorat 18 марта 2018 | 09:15

ну наконец то он нам всю правду рассказал ! шо мол неуиноватыйя - они все придумали ... теперь то все и прояснилось ! )) интересно - русских корней у него нету ?)

(комментарий скрыт)

epynda 18 марта 2018 | 09:24

Трамп, ещё в своей предвыборной компании, заявлял, что в случае прихода к власти, отдаст Хилари Клинтон под суд...
Став Президентом США, он пощадил старушку....
А сейчас, он разгребёт эту кучу навоза, и подаст на Хилари в суд....

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