Трамп: Расследование о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией было основано на мошенничестве

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией было основано на мошенничестве и ложных материалах, утверждает президент США. Об этом он написал в Твиттере. Трамп добавил, что заказчиком стала его соперник на выборах Хиллари Клинтон.