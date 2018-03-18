Захарова: Дело Сергея Скрипаля имеет прямую связь с сирийским вопросом

Об этом сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Все страны, тем не менее, понимают, что без участия России никакого разворота в сторону мира в Сирии бы не случилось, — добавила Мария Захарова.

Ранее Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата. В ответ на это Москва решила выслать 23 британских дипломата, прекратить деятельность Британского совета и закрыть консульство в Петербурге.