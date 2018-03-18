09:02, 18 марта 2018
Захарова: Дело Сергея Скрипаля имеет прямую связь с сирийским вопросом
Об этом сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Все страны, тем не менее, понимают, что без участия России никакого разворота в сторону мира в Сирии бы не случилось, — добавила Мария Захарова.
Ранее Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата. В ответ на это Москва решила выслать 23 британских дипломата, прекратить деятельность Британского совета и закрыть консульство в Петербурге.
Комментарии22
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pro_hanov 18 марта 2018 | 09:05
Всё связано: и дело Скрипаля, и сирийский вопрос, и аннексия Крыма и бесконечное сидение Путина в кресле.
Сегодня 4-летняя годовщина присоединения Крыма к России По данным ВЦИОМ её одобряют 70% россиян. Давайте постараемся без эмоций и без поиска виноватых посмотреть изменилась-ли к лучшему жизнь россиян из-за этого действительно эпохального события:
1. Сегодня мы живём в обстановке холодной войны с Западом. Кое-где (Украина, Сирия) российские граждане участвуют и во вполне себе горячей войне, и даже гибнут там. Разве ситуация в мире сегодня более безопасна для России чем в 2013 году? Явно нет.
2. Уровень жизни населения заметно упал. Все четыре года продолжается падение реальных доходов. Изменилось к худшему качество жизни. Многим пришлось отказаться от таких привычных вещей как отдых за границей и т.п.
3. Курс рубля упал почти вдвое. Внутренний рынок стагнирует. Экономика ещё глубже села на сырьевую иглу, так как экспорт стал единственно рентабельным видом деятельности. При этом экспорт сырья остаётся главным наполнителем кошелька страны.
4. Увеличилась доля отечественных продуктов на рынке, но это произошло за счёт значительного роста цены и снижения качества.
5. Российская власть испортила отношения со всеми развитыми странами. Из-за этого там негативно воспринимают российский бизнес и простых граждан России.
6. Инвестиции падают. Все четыре года идёт отток капитала из страны. Временный приток спекулятивного капитала (рынок акций, государственные бумаги) не компенсирует общий отток.
И в чём тогда практическая польза от аннексии Крыма? Надо снять шоры с глаз, и признать, что это был чёрный день календаря для России.
gs1112 18 марта 2018 | 09:10
После комментария Захаровой, стало понятно кто является основным потребителем кокса в России.
vezdehod 18 марта 2018 | 09:28
Захарова: Дело Сергея Скрипаля имеет прямую связь с сирийским вопросом
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Дальше в лес - больше "опилок"...Так долго думать может только Жираф, которому видней.
arye_11 18 марта 2018 | 09:06
О как!!!
̶О̶с̶т̶а̶п̶а̶ Марусю несло.
ur_sus 18 марта 2018 | 09:10
arye_11:
//Все страны, тем не менее, понимают, что без участия России никакого разворота в сторону мира в Сирии бы не случилось, — добавила Мария Захарова//
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midnightblues 18 марта 2018 | 09:06
Нее-скорее с аргентинским
ura_123 18 марта 2018 | 09:06
Сирия... "И тут Остапа понесло"(с)
pravdoiskatel 18 марта 2018 | 09:07
Сама-то поняла, о чем сказала?
rihard 18 марта 2018 | 09:07
Ей про Ивана, а она про болвана.
ha12raz 18 марта 2018 | 09:09
Крутится машка как сало на сковородке......а вытапливается одно дерьмо..
andre_klimov 18 марта 2018 | 09:12
Так надеялись, что за соучастие в Сирии все спишется? Ну и зря. Ведь было заранее обьявлено - торговли принципами не будет. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Тем более, что и воюет Россия в Сирии против тех, от которых требует, чтобы ее признали хоть чем-то....
furuncul1 18 марта 2018 | 09:13
Маня права, связь прямая. В Сирии, как и в деле Скрипаля, Россия и ее подельники использовали боевые отравляющие вещества для убийства людей. И там и здесь преступников надо остановить и наказать.
gregor 18 марта 2018 | 09:20
Захарова: Дело Сергея Скрипаля имеет прямую связь с сирийским вопросом
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Это как же надо не уважать российскую аудиторию , что бы такой бред брякнуть ?
Странно , что Украину не напомнила с визиткой Яроша .
Хотя .... судя по тому ,как 86 % летают вместе с летающими крокодилами .... и это высказывание Захаровой схавают ,как миленькие .
Ну и страна ..., ни дорог ,ни друзей ... позор какой -то .
liego 18 марта 2018 | 09:22
Да, скорее всего это переключение внимания - такой древний метод ложного удара.
compare 18 марта 2018 | 09:25
не понятно,куда "заглядывает" маша-калинка? какой такой "разворот" она увидела?
igor20012 18 марта 2018 | 09:26
"Остап не ел уже 2 дня и его понесло !".
ostapbey 18 марта 2018 | 09:28
Сколько мирных сирийцев принял под крыло российского народа Машкин МИД?
А ведь от бойни и резни из Сирии сбежал не один миллион этих самых мирных сирийцев и детей!!
Даже..
sbk 18 марта 2018 | 09:30
Долго соображаете, Мария.
ostapbey 18 марта 2018 | 09:38
sbk: из Испании, после сталинской помощи своему партнеру, сбежало больше 34 000 детей.
Но вурдалак Сталин был милосерднее Путина. И дал приют аж 2845 испанскому ребенку.
Даже..
velbkeirf1 18 марта 2018 | 09:30
Ранее Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата\\\\\\\\\\\\\\
А жаль что так мало, надо было выслать туда же и представителей нашей пятой колонны на исправление, неустанно занимающейся дефикакцией на свою страну втч и на Эхе
ostapbey 18 марта 2018 | 09:32
velbkeirf1: дефИкацией занимается МИД с Машкой.
Благо бы только от кокса...
Если б.
Даже.
puteshestvennik 18 марта 2018 | 09:31
Ну вот как её всерьёз воспринять -сначала говорит что нет доказательства причастия России к отравлению. Ну что совсем нет неправда а что исполнителей найти надо это верно. Но чего же ты тогда тут же начинаешь про Сирию вообще не то что без докащательств а даже без внятных доводов.