Члены наблюдательной комиссии обратили внимание на ажиотаж на одном из столичных участков для голосования на выборах президента.

Тем временем МБХ-Медиа сообщает о массовом подвозе бюджетников на некоторые участки в Москве. Так на один из их через 20 минут после открытия пришли почти 100 человек в форме работников коммунальных служб, на другом сотрудники некоего госучреждения пришли проголосовать по дополнительному списку.