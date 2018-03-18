09:00, 18 марта 2018
Члены наблюдательной комиссии обратили внимание на ажиотаж на одном из столичных участков для голосования на выборах
Члены наблюдательной комиссии обратили внимание на ажиотаж на одном из столичных участков для голосования на выборах президента.
Тем временем МБХ-Медиа сообщает о массовом подвозе бюджетников на некоторые участки в Москве. Так на один из их через 20 минут после открытия пришли почти 100 человек в форме работников коммунальных служб, на другом сотрудники некоего госучреждения пришли проголосовать по дополнительному списку.
Комментарии37
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bereshukrasehaivpesch 18 марта 2018 | 09:03
Этот ипанутый ходор похоже уверовал что он у граждан России некий авторитет, а не вор и убийца.
ura_123 18 марта 2018 | 09:04
bereshukrasehaivpesch: А что он у тебя украл,чего не крадёт Сечин?
Кстати,а кого он убил-страсть как интересно!
brandfa 18 марта 2018 | 09:14
ura_123: эта зарегистрировавшаяся перед выборами портянка похоже уверовала, что она не прокладка и может что-то говорить за граждан России.
patrik03 18 марта 2018 | 09:21
Тем временем МБХ-Медиа сообщает о массовом подвозе бюджетников на некоторые участки в Москве....
МБХ-Медиа - это же говно, их провокационные сообщения ничего не значат, это такое же заинтересованное в срыве голосования говно, как и Алексей Навальный.
serjo1977 18 марта 2018 | 09:17
ura_123: Ну чего Вы пристали к человеку? Откуда он знает? В методичке написано "убийца", значит пусть будет убийцей... Напишут в новой методичке "святой" - будет святым.
vezdehod 18 марта 2018 | 09:23
Ну вот и НАЧАЛОСЬ...А ведь так вопили что всё будет "ОК".
shicotus_live 18 марта 2018 | 09:29
Тем временем МБХ-Медиа сообщает о массовом подвозе бюджетников на некоторые участки в Москве...
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Ну и в чем подвох? Организовали автобус, привезли людей проголосовать, а потом отвезли на рабочее место. Удобно.
s_talker002 18 марта 2018 | 09:16
bereshukrasehaivpesch:
Только что на участке в Тушино расстреляли троих отказавшихся проголосовать за Путина.
Поставили к стенке на солнечной стороне и привели приговор в исполнение.
brandfa 18 марта 2018 | 09:21
s_talker002: и после таких заявлений, кто то ещё будет утверждать, что портянки не идиоты?
gruzin12 18 марта 2018 | 09:29
brandfa: Ну да портянки идиоты, а ты круглый дебил после такого комментария.
brandfa 18 марта 2018 | 09:32
gruzin12: почему? В чём я не прав? В том, что портянки пишущие идиотские комментарии - идиоты? Или для тебя все дебилы, кто не портянки и кто правы?
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 09:05
А что такое МБХ-Медиа?
М-дак, Бл-дь, Х-й Медиа, я правильно понимаю?..
brandfa 18 марта 2018 | 09:26
monterado_ancona_marche: каждый понимает в меру своей испорченности - ты, судя по твоему пониманию, испорчен полностью.
punyoshohlai 18 марта 2018 | 09:38
monterado_ancona_marche:
Это, видимо, самые нежные слова мамы и папы при воспитании портянки
good_dobrai 18 марта 2018 | 09:06
И?!
igor20012 18 марта 2018 | 09:07
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, сурайкин, бабурин, , собчак ( великолепная семерка ! )».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
timber_head 18 марта 2018 | 09:10
igor20012: Ещё и печеньков отсыпят по сниженным ценам. Я с балкона свой участок наблюдаю - перед входом разбит шатер, в котором чем-то торгуют, чего, на моей памяти, с советских времен не бывало.
kiever 18 марта 2018 | 09:09
Миша ходорковский, в свою пламенную комсомольскую юность, небось с бОльшим запалом призывал голосовать за несменяемых кремлевских старцев, и наверняка без всяких "мбх-медия"
buzukin938 18 марта 2018 | 09:10
Члены, говоришь... МБХ-Медиа, говоришь... Ну-ну, мля, а што ты запоешь, когда гениталии дверью прищемят? Или хочешь, штобы это сделали специально разработанной машинкой с нанопокрытием? Колись, гад, сколько тебе Мишка Ходор, вор прощенный, заплатил?
detul 18 марта 2018 | 09:10
МБХ-Медиа работают в стиле советской пропаганды. "кое-кто, кое-где у нас порой, честно жить не хочет .." (с) Разговор ни о чем. Информация будет актуальной только в случае конкретизации участков и времени.
На участок № 5 расположенный в поселке Ходорковка, в 8-40 привезли 120 бюджетников ( работников ФГУП Жилищник Ходорковки) и проследили за правильностью заполнения бюллетеней, контролируя показатели системы голосования. - Это конкретно.
А информация - "на один из участков России (Ходорковки) привезли 120 бюджетников" - вброс и ерунда. Отрабатывание денег заплаченных Ходорковским.
Миша, на плати им деньги за такие вбросы !!!
serjo1977 18 марта 2018 | 09:13
В общем, всё как всегда...
epynda 18 марта 2018 | 09:15
Если я или ВЫ, короче говоря, если ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, работающий в бюджетной сфере, решил принять участие в выборах и определился, за кого он будет голосовать, а его, его организация подвозит на эти выборы на автобусе, то почему не воспользоваться этой услугой ????
В кабинке, он один, и сделает свой выбор самостоятельно....
ts 18 марта 2018 | 09:17
Бедных бюджетников гоняют на митинги и выборы, как баранов...
liberal_vulgaris 18 марта 2018 | 09:20
ts: вперед бараны, ебаные в рот - так навальный пинками гнал своих сторонников под милицейские дубинки :)
timber_head 18 марта 2018 | 09:22
ts: Так потому и сгоняют, что бараны. Они надеются, что их только остригут, а на шашлык пойдет кто-то другой. наивные.
leoch 18 марта 2018 | 09:18
началось.
-танцы с бубном дикарей от "жилищника" привезли на заклание воШдю
mlt1986m3 18 марта 2018 | 09:19
Ой истерика....
100! человек...
Ну организованно подвезли людей.
И что ?
НЕ У ВСЕХ СЕГОДНЯ ВЫХОДНОЙ.
Сделали перерыв и подвезли с работы , чтоб людям дать возможность без лишних проблем без длительного отрыва от производства ЗАКОННО проголосовать.
Не РИСКУЯ получить прогул за отлучку на выборы в рабочее время с рабочего места.
Разве , у нас законом прописан запрет организациям В СВОИХ производственных целях использовать свой транспорт ?
Карусель околовыборной истерики - ВОТ ЭТО воистину - вброс.
timber_head 18 марта 2018 | 09:27
mlt1986m3: "mlt1986m3" из "Новосибирска", "mark60n" из Новосибирска... Да, небогатая у тебя фантазия...
bratec_kot 18 марта 2018 | 09:31
mlt1986m3:
Ага 100 человек зарегистрированных на одном участке из одной фирмы, именно сегодня работают с 8-00 до 22-00)))). Вы сами то верите в то что пишите?))))
denobenen 18 марта 2018 | 09:27
БОЛЬШЕ АДА! Я ТОЖЕ ХОЧУ НА КАРУСЕЛЬКИ.
zifirya77 18 марта 2018 | 09:29
Размещение такой "новости" на Эхе - плевок в журналистику как в профессию.
max3446 18 марта 2018 | 09:31
МБХ-Медиа сообщает.. дальше можно не читать
grigorcar 18 марта 2018 | 09:33
не может быть! не верю. лично Собянин, вот только что обещал, что такого не будет, потому что не может быть.
gruzin12 18 марта 2018 | 09:34
Денюжка Ходорковского коту под хвост, вот он от перезбытка яда и бесится. Что ещё может придумать человек, который не только не пользуется уважением в России, но и его деньги не в состоянии купить уважение россиян.
kvam 18 марта 2018 | 09:37
МБХ-Медиа не сообщает, что 100 человек, в форме работников коммунальных служб, привела зондеркоманда под дулами автоматов?
Зхо, еще дерьма пособирайте, у "Голоса" его много - там ковшом черпайте. Надо по полной отрабатывать распоряжение заокеанского хозяина.
xuato 18 марта 2018 | 09:38
Главное сегодня фабрика троллей даст 300 процентов плана для родного, любимого, мудрого фюрера.
vumba 18 марта 2018 | 09:39
то-то я заметил увеличили интервалы движения наземного транспорта. по яндекс транспорт было 10 мин стало 23!, это они карусельщиков катают!