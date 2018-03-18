08:31, 18 марта 2018
В Москве и других регионах европейской части России началось голосование на выборах президента страны.
На Чукотке, где два часа назад начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди. Об этом свидетельствуют видеотрансляции. Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра. Между тем в ЦИК ничего подозрительного не увидели. Зампред комиссии Николай Булаев, комментируя наплыв желающих проголосовать, выразил уверенность в том, что нарушений нет. Следить за голосованием на большинстве избирательных участков сегодня можно с помощью сайта nashvybor2018.ru.
Комментарии18
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russkie_za_sverjenie 18 марта 2018 | 08:37
Да о чем вы говорите? Никто в выборах участвовать не будет))) Максимум - в голосовании.
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:38
Видно так заведено и боги
Потакают этим мудакам.
Остальным - протягивайте ноги,
Жизнь в обузу - нищим дуракам!
herch 18 марта 2018 | 08:58
https://www.youtube.com/watch?v=dWGwBP7pjwc
glotov 18 марта 2018 | 08:41
Сейчас пойдем всей семьей.
olegleon 18 марта 2018 | 08:52
"Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди "
Навальный прав, т.к. видеотрансляция не показывает автоматчиков, которые пинками загоняют жителей на участок, а кто не хочет идти, то их расстреливают за пределами участка
timber_head 18 марта 2018 | 08:59
olegleon: Зачем расстреливать и загонять? Достаточно продавать тушенку по 20р. банка. И весь наш "великий и могучий", как последнее хавно вроде тебя, побежит за подачкой.
bratmitka 18 марта 2018 | 09:01
timber_head: Вам кушать нечего? Вы из глубокой глубинки?))
mark60n 18 марта 2018 | 09:04
timber_head: Это вы про Украину?
timber_head 18 марта 2018 | 09:06
mark60n: А у тебя что, украинский зуд не проходит и гондурас все время чешется? Так в душ сходи, а то воняешь.
mark60n 18 марта 2018 | 09:11
timber_head: Вообще то,сегодня я баньку истопил.
timber_head 18 марта 2018 | 09:19
mark60n: Чтоб завтра с утра надеть носки на чистую голову? Или готовишь задницу в тому, что её будут иметь ещё 6 лет?
ha12raz 18 марта 2018 | 09:02
Поползли зомбаки.........как бандерлоги перед Каа..
timber_head 18 марта 2018 | 09:02
У меня "вид на участок" - прямо с балкона. Очередей не наблюдаю, зато перед входом разбили "шатер", чего не было ни перед одним голосованием. И, видать, торгуют "разными мелкими товарами, нужными для крестьян" по бросовым ценам.
vsehporvem 18 марта 2018 | 09:04
timber_head: "разными мелкими товарами, нужными для крестьян"
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А кто тебе мешает разбить шатёр с "разными мелкими товарами, нужными для хомячков"?
timber_head 18 марта 2018 | 09:31
vsehporvem: Тебе не понять. Даже не старайся. Ты лучше занимайся знакомым для тебя делом -
рви себе задницу за Вову, "всепорвех". Глядишь начальство оценит и выдаст после выборов пермию.
papa38130 18 марта 2018 | 09:03
голосуй не голосуй все равно получишь пуй
furuncul1 18 марта 2018 | 09:04
Уже к полудню явка достигла 100%, а люди все шли и шли.
spec71205 18 марта 2018 | 09:08
...это последние выборы на скотном дворе! На следующий срок Барина будет выбирать годума или совет фидерации!