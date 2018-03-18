08:32, 18 марта 2018
С этого дня российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты
Такое же требование теперь действует в условиях плохой видимости. Вступили в силу соответствующие изменения в правила дорожного движения. Наказание пока не прописано, эксперты считают, что за подобные нарушения водителей, вышедших из машины, будут штрафовать как пешеходов, — отмечает агентство ТАСС. Для пешеходов за появление ночью в одежде без светоотражающих элементов предусмотрен штраф 500 рублей.
Комментарии10
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ddolly 18 марта 2018 | 08:35
Скоро ожидается обязательное ношение цаков и намордников.
brandfa 18 марта 2018 | 09:17
ddolly: и Ку с приседаниями!
kypykyky 18 марта 2018 | 08:43
колокольчики ещё на шеях должны быть.
eugene_netchaev 18 марта 2018 | 08:44
И я даже знаю фамилию хозяина единственной фирмы, которая будет эти жилеты производить! :-)
serge3leo 18 марта 2018 | 09:14
eugene_netchaev: Ну-ну, ... не мешки ворочать. Загляните в магазин, как-нибудь.
eugene_netchaev 18 марта 2018 | 09:33
serge3leo: Ну-ну, ... не мешки ворочать
Вам виднее
razval74 18 марта 2018 | 08:47
А гаишники начнут проверять уровень светоотражения.
kochar 18 марта 2018 | 08:57
Для гаишников хорошая новость.
Остановит это животное ночью машину и надо будет сразу в жилете выйти.
world_nail 18 марта 2018 | 09:01
"российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты" - пошел пришивать 100 катафотов на тулуп
spec71205 18 марта 2018 | 09:05
...во темнота))! -про это знает вес мир ...на скотном дворе узнали шас! -а я думал раньше чего это они на меня так пристально смотрят когда я по привычке обозначал себя на дороге ...чтобы было видно...