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08:32, 18 марта 2018

С этого дня российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты

Такое же требование теперь действует в условиях плохой видимости. Вступили в силу соответствующие изменения в правила дорожного движения. Наказание пока не прописано, эксперты считают, что за подобные нарушения водителей, вышедших из машины, будут штрафовать как пешеходов, — отмечает агентство ТАСС. Для пешеходов за появление ночью в одежде без светоотражающих элементов предусмотрен штраф 500 рублей.

Комментарии

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ddolly 18 марта 2018 | 08:35

Скоро ожидается обязательное ношение цаков и намордников.

brandfa 18 марта 2018 | 09:17

ddolly: и Ку с приседаниями!

kypykyky 18 марта 2018 | 08:43

колокольчики ещё на шеях должны быть.

eugene_netchaev 18 марта 2018 | 08:44

И я даже знаю фамилию хозяина единственной фирмы, которая будет эти жилеты производить! :-)

serge3leo 18 марта 2018 | 09:14

eugene_netchaev: Ну-ну, ... не мешки ворочать. Загляните в магазин, как-нибудь.

eugene_netchaev 18 марта 2018 | 09:33

serge3leo: Ну-ну, ... не мешки ворочать

Вам виднее

razval74 18 марта 2018 | 08:47

А гаишники начнут проверять уровень светоотражения.

kochar 18 марта 2018 | 08:57

Для гаишников хорошая новость.
Остановит это животное ночью машину и надо будет сразу в жилете выйти.

world_nail 18 марта 2018 | 09:01

"российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты" - пошел пришивать 100 катафотов на тулуп

spec71205 18 марта 2018 | 09:05

...во темнота))! -про это знает вес мир ...на скотном дворе узнали шас! -а я думал раньше чего это они на меня так пристально смотрят когда я по привычке обозначал себя на дороге ...чтобы было видно...

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