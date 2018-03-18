08:31, 18 марта 2018
У Минобороны России появились сведения о возможной подготовке США ударов по Сирии
Об этом сообщил главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.
По словам Рудского, компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в зону деэскалации под прикрытием гуманитарного конвоя ряда неправительственных организаций.
Комментарии31
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zmeelov_1 18 марта 2018 | 08:33
Пиндосня без провокаций не может.
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:35
Ударить ассимитрично из всех орудий
:-))))))))))))))))
vezdehod 18 марта 2018 | 08:37
Хотелось бы узнать по КАКОМУ району Сирии?
patrik03 18 марта 2018 | 08:38
У Минобороны России появились сведения о возможной подготовке США ударов по Сирии...
Нанесите удар по скоплениям американских войск и их союзников.
ur_sus 18 марта 2018 | 08:45
patrik03:
//Нанесите удар по скоплениям американских войск и их союзников//
Сто процентов, что российские войска вдарят по американцам. Исчо сильнее, чем "вагнеровцы" месяц назад...
patrik03 18 марта 2018 | 08:53
Вооружите "Новичком" и средствами его доставки Хезболлу, все шиитские и палестинские группировки.
ur_sus 18 марта 2018 | 09:02
patrik03:
Падлик, думаю, что уже вооружили "боярышником" - обдолбанные россияне уже празднуют божественную победу над пиндосами при помощи "летающих чернобылей" и "повелителей цунами".
Кстати, ты за победу ботоксного уже опрокинул, или ждёшь официального "подсчёта голосов"?
evgolius7 18 марта 2018 | 09:28
neburzhui2:
Ударить ассимитрично из всех орудий ...
А жинилка выросла?
Только пукать можешь....повоевать охота?..ну-ну.
Только вонью Америку не достанешь....
Тебе же Путин говорил...что ракеты у нас с непредсказуемой траекторией....
Спрячься за плинтусом и замри!
sergej17 18 марта 2018 | 09:31
patrik03: Каким "Новичком"? Мадама из МИДама сказала, что "егонетиникогданебыловыфсёврёте"
tour 18 марта 2018 | 08:49
patrik03:
Твою яровую!
Кокса из Аргентины привезли всего двенадцать чемоданов: казалось бы, даже Кремлю мало, а унюхались все портянки!
shicotus_live 18 марта 2018 | 09:34
patrik03: Ну вот нагло саксы и допрыгались. Если раньше все вопросы с их провокациями разрешались без предания огласки. и трупы американских и европейских инструкторов боевиков передавались тайно. То теперь это будет сопровождаться сообщениями в СМИ.
russkie_za_sverjenie 18 марта 2018 | 08:39
zmeelov_1: Вы фсефрете!!! Авыдокажите!! Ихтамнет!!
mjau 18 марта 2018 | 08:57
zmeelov_1: А Запад понял, что на провокации Кремля надо отвечать провокациями, на гибридную войну -гибридной, на пропаганду -пропагандой, на убийства убийством, а если дойдет до ядерной кнопки, то нажать первыми. Короче, ваше место у параши!
rus 18 марта 2018 | 09:05
mjau: ...Запад понял, что на провокации Кремля надо отвечать провокациями...
Вывод русских ударных группировок вместе с ядерным оружием из Европы, Запад явно расценил, как провокацию, необходимо срочно вернуть все взад к бабушке Меркель. Так сказать, устранить ощущение провокации.
b522 18 марта 2018 | 09:03
zmeelov_1: Ну что, Пирдосы, испугались? Скоро вашему кенту Асаду кирдык!
ramen 18 марта 2018 | 08:36
Хихи, а американцы изначального этого и не скрывали... См ещё двухнедельной давности их заявления.
До МО РФ, как до жирафа что ли доходит - через две недели...
Как с бросковыми испытаниями МАКЕТА ракеты 13 марта вылезли в попытке испугать ежа голой жопой...
Если за неделю до этого что такое бросковые испытания подробно описывал Павел Фельгенгауэр.
Какие же де(цензурировано) не очень разумные люди там работают..........
vaka257 18 марта 2018 | 08:38
Очередная глупость от МО РФ...США открыто заявляли,что нанесут удар ,если не прекратятся бомбёжки мирного населения в Гуте...
rus 18 марта 2018 | 09:10
vaka257: ...США открыто заявляли,что нанесут удар ,если не прекратятся бомбёжки мирного населения в Гуте...
Какое отношение США имеют к мирному населению чужой страны?
А если вот так: если Лондон не прекратит травит российских граждан, то Россия нанесен удар гиперзвуковой ракетой по конторе МИ5 - источника провокаций?
cheburembo 18 марта 2018 | 09:31
rus: с Марса, ведь именно там володька разместил эти ракеты. Но только за ними он собрался лететь только в 19м, так что Лондон может быть спокоен.
ugas 18 марта 2018 | 09:35
rus: А РФ какое отношение имеет к мирным жителям чужой страны? Только как отношение убийцы к убитым?
razval74 18 марта 2018 | 08:40
В суд подавайте.
Это вам не мультиками грозить, лучше туда не соваться, ато будет, как с вагнеровцами. Да, хенерал.
prade 18 марта 2018 | 08:41
Надо называть вещи своими именами: удары США будут не по Сирии, а по Асаду. Не станет Асада, не будет и войны в Сирии.
condor00 18 марта 2018 | 09:06
prade: Не имеет значения место, где идёт война. Имеют значения условия, главным из которых является проведение политики двойных стандартов, которым грешат все без исключения страны.
rus 18 марта 2018 | 09:36
prade: ...Не станет Асада, не будет и войны в Сирии.
Где рождаются столь наивные отроки?
ivanov356 18 марта 2018 | 08:44
Это называется отвлекающая информация.
eugene_netchaev 18 марта 2018 | 08:49
Вот тут мы и увидим обоснованность путинских мультипликационных П-А-Н-Т-О-Ф-Ф-Ф!
niko1268 18 марта 2018 | 08:52
как то пох
dr_nemos 18 марта 2018 | 08:53
путает он россию и штаты.... ну запутался...химоружие наверняка уже на военно-путинских базах.
ugolnikov 18 марта 2018 | 09:04
Скорей бы нанесли да по кремлю , посмотрели на что способны наследники Чингисхана .
rus 18 марта 2018 | 09:33
ugolnikov: ...Скорей бы нанесли да по кремлю , посмотрели на что способны наследники Чингисхана ...
Первые проверят на себя ответку наследства Чингисхана жители Оттавы, договорились?
spec71205 18 марта 2018 | 09:15
...сериал разгром воиск государства 404 продолжается. В следующей серии мы увидим как будут душит скопления Шариковых в Сирии! -мы их ...д у ш и л и ...д-у-ш-и-л-и....!!!!!