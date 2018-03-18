08:30, 18 марта 2018
Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании
Это связано со случаями угроз в адрес работников СМИ, сказал в интервью НТВ посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что в адрес дипломатов тоже поступают угрозы, но их, по словам посла, меньше, чем слов поддержки.
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон решил выслать 23 российских дипломата.
Москва в ответ объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге.
Комментарии23
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vezdehod 18 марта 2018 | 08:34
А, что угрожает российским журналистам в Великобритании?
patrik03 18 марта 2018 | 08:36
Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании...
А зачем нам журналисты в Британии, пусть едут домой. Лично я насрал на Британию, на британский народ и на то что у них там происходит.
andygo__ru 18 марта 2018 | 08:44
patrik03: "А зачем нам журналисты в Британии, пусть едут домой." -----
--- вот в этом, педричелло, ты прав на 146%! Да и не только журналисты - пусть домой едут ффсе настоящие педриоты, ошивающиеся в Великобритании: ну, Барханыч, например, Шувалов... да и собачки его, поди, по родине соскучились...
"Лично я насрал на Британию, на британский народ и на то что у них там происходит." ---
--- вчера то ли ты, то ли кто-то из твоих коллег рассказывал тут, что весь персонал Букингемского дворца пал жертвой... диареи (???). Хм... в следующий раз, когда будешь распылять вокруг себя всякую хрень - не дыши, бобер, только не дыши! ;)
dm2 18 марта 2018 | 08:52
patrik03: это все, что ты можешь? срать. срать и срать :)
eugene_netchaev 18 марта 2018 | 09:04
patrik03: А зачем нам журналисты в Британии, пусть едут домой. Лично я насрал на Британию, на британский народ и на то что у них там происходит.
И эти люди еще смеют называть кого-то "пятой колонной"! :-)+"
sergej17 18 марта 2018 | 09:11
patrik03: Слушай, ты когда-нибудь в сортир ходишь? Ну дело твоё, ладно; но нам-то зачем знать - где, куда, на кого ты вываливаешь своё дерьмо. Постоянно уведомляешь.
vse_tam_budem 18 марта 2018 | 08:56
vezdehod: Тлетворное влияние Запада...Ахахахаххаха
punyoshohlai 18 марта 2018 | 08:34
Гопническая клоунада
vaka257 18 марта 2018 | 08:34
Довольно странное поведение Москвы просить защиты у тех ,кого не признаёшь...
daos15 18 марта 2018 | 08:34
Нашли кого просить! Два дня назад две мыши у моей кошки на даче, тоже чего то просили, в результате , она зараза, их ко мне в постель принесла, как всегда впрочем (((
andygo__ru 18 марта 2018 | 08:46
daos15: "две мыши у моей кошки на даче, тоже чего то просили, в результате , она зараза, их ко мне в постель принесла, как всегда впрочем" -----
--- мдяяя.... Даже твоя кошка не хочет в тебе признавать сексуального героя... :( Так что: тренируйся даже не на кошках, а - на мышах.... ;)
sergej17 18 марта 2018 | 09:22
daos15: Знать, кошка так определила твои амурные предпочтения.
rash 18 марта 2018 | 08:39
Посол понимает насколько он смешон? Или это только для зрителя нтв?
demokrat62 18 марта 2018 | 08:44
Как газом травить Яковенко так вы смелые,а как справедливый гнев в ответ получил так ты трусы обмочил. С вами вообще надо было дипотношения разорвать и пинком тебя на Родину со всей твоей кодлой "дипломатов". Слишком мягко англы поступили.
bmrt 18 марта 2018 | 08:44
...густопсовая кремлёвская дурь с ароматами аргентинского героина и "новичка"...
venmud 18 марта 2018 | 08:46
"Учитель, воспитай ученика, чтобы было, у кого учиться." Что Лавров и делает, множа классное дерьмо.
eugene_netchaev 18 марта 2018 | 08:54
"Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании"
ОБСЕ осталось повторить то, что обычно говорит российская сторона при Путине в подобных случаях: "А чиво такова?"
sbk 18 марта 2018 | 08:55
Угрожают-то газами?
grishakras 18 марта 2018 | 09:00
Допрыгались. Скоро будут плевать на любого, кто из страны изгоя. Диалектика!
dmi3tum 18 марта 2018 | 09:07
А кто защитит российских журналистов в России?
alle_op 18 марта 2018 | 09:14
В ОБСЕ наверное животики надорвали - кто просит и чего просит.
sklar39 18 марта 2018 | 09:32
Руки прочь от журналажек!
palla 18 марта 2018 | 09:37
Вам опасно работать в Великобритании? Меняйте работу.