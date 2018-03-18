Ни Россия, ни СССР не имеют отношения к отравляющему веществу «Новичок», настаивают в Москве
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, источником токсина, который использовали при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, могла быть одна из стран Европы, или даже Америки.
Вся информация о составе газа есть в открытом доступе, но Британия так и не предоставила данных об использовании именно этого вещества в отравлении Сергея Скрипаля, — подчеркнула Мария Захарова. Она также добавила, что попытки Великобритании принять дополнительные меры против России повлекут еще более жесткий ответ.
Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок». В министерствах иностранных дел этих стран категорически отвергли версию, выдвинутую официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Неприемлемыми и необоснованными утверждения Захаровой назвал МИД Швеции, передаёт ВВС.
Комментарии33
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kypykyky 18 марта 2018 | 08:07
походу рфия не вытягивает ЧМ 2018.
как то откровенно лягает всех окружающих.
patrik03 18 марта 2018 | 08:16
Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок»...
Чехия, Словакия, Швеция и США (?) должны отойти в сторону и заткнуться.
vaka257 18 марта 2018 | 08:30
patrik03: Лавров с Захаровой прозевали момент, когда им перестали верить. Им даже уже перестали отвечать. А это ведь обидно. Столько пара на свисток расходуется, а никто и не обернется.(А.Мальгин)
patrik03 18 марта 2018 | 08:32
vaka257:
Да верят они, верят, просто у США и их союзников своя правда, она называется - ложь.
tour 18 марта 2018 | 08:40
patrik03:
Ну-ну
В “совке”- его не только разрабатывали, но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и “в частном порядке”. Наиболее широко получивший известность случай – убийство “на коммерческой основе” российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого “collateral damage”) в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы “Новичок”.
alalrom 18 марта 2018 | 08:57
patrik03:
У тебя своя правда: холуйство и дебилизм на почве соловьиного помёта
vezdehod 18 марта 2018 | 08:48
Чем больше Россия оправдывается - тем меньше ей становится веры.
vilingrad 18 марта 2018 | 08:58
patrik03: "я не такая, я жду трамвая"(песня)
vaka257 18 марта 2018 | 08:10
Паникует Москва...Весь цивилизованный мир от неё отварачивается ...Делает путинскую РФ изгоем...Цивилизованный мир будет от РФ шарахаться как от чумных...
patrik03 18 марта 2018 | 08:20
vaka257:
Если ради провокации они считают возможным отравить старика, его дочку и свалить всё на Россию, то на хер нам нужна такая цивилизация?
ostapbey 18 марта 2018 | 08:24
patrik03: тебе не нравится русская цивилизация в русском мирке?
И ты во власовцы записался, после третей попытки в патриоты России внедриться?
Небось за 11.80 $
Не рублей.
Даже.
nf5096004 18 марта 2018 | 08:46
patrik03: у вас лично есть доказательства это утверждать, или вы только от других их требуете. Во-первых, если б в Чехословакии в то время разрабатывали нечто подобное, то только с ведома СССР, во-вторых, уже доказано, что это вещество прибыло с дочерью Снимался из России.
rassvet_12 18 марта 2018 | 08:21
vaka257: Мир цивилизованный, а вот действия у мира варварские.
scull 18 марта 2018 | 08:12
Газ, который можно перевозить в чемодане, может изобрести только Россия.
Шах и мат, вата!
waytothesun 18 марта 2018 | 08:20
scull: в чемодане нельзя провезти советский компьютер, с газом проблем нет
midnightblues 18 марта 2018 | 08:15
Да уж,чешского алкаша первого сдали
а он ведь такой был пушистик
haldey 18 марта 2018 | 08:15
Мария, молодец, умыла всех прессекретарей (разных псак) своим интелектом! Она сделала грамотное и вывереное заявление. Верят нам, не верят, это уже их вопрос... Кто честен, тот поверит, а кто от Колина Пауэла и иже с ним лгуны, а нам их доверие до лампочки)))
punyoshohlai 18 марта 2018 | 08:38
haldey:
Чем - чем умыла?
alexakimfaa 18 марта 2018 | 08:40
haldey: Ничего она не "умыла".. Её заявление - это тупость помноженная на невоспитанность..Была террористическая атака на граждан Великобритании с использованием ОВ нервно-паралитического действия,вызвавшая много пострадавших. В т.ч. полицейского..Где соболезнования от МИДа,посольства?..Это вас не настораживает?..
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 08:54
alexakimfaa: соболезнования кому? Борису Джонсону, что он даун или мудак? Скрипалю, что он предатель? Так они ещё живы вроде, нет?..
ex_ex 18 марта 2018 | 08:16
Покуда в головах чиновных людей из РФ не исчезнет заблуждение, что на политической карте мира есть лишь РФ и США, а европейские страны - лишь мелкая прослойка между ними - толку не будет. Да его и вообще не может быть при агрессивной политике, не подкрепленной реальной силой - ни военной, ни политической.
ostapbey 18 марта 2018 | 08:18
ex_ex: к чему тут зрителей европейских стран приплетать к твоей басне про моськву и Слона.?
ostapbey 18 марта 2018 | 08:16
Нет клейма "сделано в россии"?
Значит не Россия.
Вот клеймо Тульсаой скобяной артели на ледорубе Маркадера не нашли?
Не нашли!!!
Гуляйте лесом Питкертоны..
Нет у вас управы на Путрыкина.
Не Костю Затулина.
Даже.
perevozchik62 18 марта 2018 | 08:17
Машка постоянно бухая что ли ?
Кто ее на работе держит ? Пусть идет в гей-клубы танцует.
«Новички» (англ. Newcomer, Novichok agent) — класс фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. «Новички» были впервые синтезированы в СССР в середине 1980-х годов прошлого века П. П. Кирпичевым и на сегодняшний день по комплексу боевых характеристик превосходят все известные боевые отравляющие вещества.»
Программа по разработке новых видов химического оружия «Фолиант» стартовала в 1973 году. Одной из задач этой программы было создание новых отравляющих веществ нервно-паралитического действия третьего поколения, которые должны были обладать токсичностью выше, чем у известных зарубежных и отечественных V-газов.
После проведения в 1988—1989 годах полевых испытаний на одном из полигонов в Узбекистане, вещество A-230 в 1990 году был принят на вооружение Советской армии. Вещество А-230 разработано П. П. Кирпичевым (ГНИИОХТ, Шиханы).
выпускался только опытными партиями, но по мнению зарубежных экспертов, в случае необходимости, на заводе в Новочебоксарске можно было быстро наладить выпуск 2—2,5 тыс. тонн А-232 ежегодно. Физико-химические характеристики А-232 позволяют применять его в зимних условиях. Позднее на основе А-232 и его этилового аналога А-234
были разработаны бинарные системы «Новичков». Работы над агентами А-232 и А-234 также велись под руководством П. П. Кирпичева.
Бинарные химические агенты «Новички»
«Новичок--#» — бинарная форма советского V-газа (Substance 33). Этому «Новичку» порядковый номер не был присвоен. Промышленное производство (десятки тонн) в начале 1980-х было налажено в Новочебоксарске. Принят на вооружение Советской армии в 1990 году.
waytothesun 18 марта 2018 | 08:52
perevozchik62: учёные, трудившиеся на военку, коими так гордился ссср, а теперь россия, разделяют ответственность за все военные преступления коммунистов. И тогда и теперь.
zkotor 18 марта 2018 | 08:18
ихтамнеты привычно затянули этнемы
patrik03 18 марта 2018 | 08:23
zkotor:
Жопашник пучеглазый, ты уже не проголосовал?
ostapbey 18 марта 2018 | 08:26
patrik03: а ты, как Путриот, успел уже до завтрака под тремя участками отметиться?
И даже?
sbk 18 марта 2018 | 08:28
Интересно, а Мирзаянов по своей личной инициативе работал?
Пока не уехал?
ramen 18 марта 2018 | 08:31
В Крыму тоже настаивали, что ихтамнетов там нет... Потом тот же Путин заявил совершенно обратное. Вы верите этой гебильно-мидовской кодле?
bmrt 18 марта 2018 | 08:50
Несомненно, надо встряхнуть Боливию, Малави а то и Науру по газовому вопросу.
Кремлёвцы - флаг вам в руки, барабан на шею !
piter_ug 18 марта 2018 | 08:53
Да пусть хоть в созвездии Большой Медведицы его сделали.
Главное, что применили выходцы из подворотни.
duni 18 марта 2018 | 09:07
Мария Захарова торопится и бежит впереди следствия. Не торопитесь быстро бежать, ибо видна голая попа.