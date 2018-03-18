В Москве и других регионах европейской части России только что началось голосование на выборах президента страны

Граждане России, которые живут на территории Украины, могут столкнуться сегодня с трудностями при голосовании на выборах президента. Официальный Киев на днях заявил, что россиян попросту не будут пускать на территорию дипломатических представительств.

Доступ в российское посольство в Киеве, а также диппредставительства в других городах Украины сегодня будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом, — дал понять министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Он объяснил это ограничение тем, что Россия, несмотря на требование украинского МИДа, не отказалась от проведения голосования в аннексированном Крыму.

Учитывая публичные акции протеста, пренебрежение со стороны Москвы, во избежание провокаций и других последствий, подразделения полиции и нацгвардии обеспечат охрану российских диппредставительств, — написал Аваков. В российском Центризбиркоме заявление МВД Украины расценили как нарушение международных конвенций и двустороннего соглашения между Москвой и Киевом. Член ЦИК Василий Лихачёв не исключил, что у России могут появиться основания для обращения в ЕСПЧ и Организацию объединённых наций.

На Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.