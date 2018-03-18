В Москве и других регионах европейской части России только что началось голосование на выборах президента страны
Граждане России, которые живут на территории Украины, могут столкнуться сегодня с трудностями при голосовании на выборах президента. Официальный Киев на днях заявил, что россиян попросту не будут пускать на территорию дипломатических представительств.
Доступ в российское посольство в Киеве, а также диппредставительства в других городах Украины сегодня будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом, — дал понять министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Он объяснил это ограничение тем, что Россия, несмотря на требование украинского МИДа, не отказалась от проведения голосования в аннексированном Крыму.
Учитывая публичные акции протеста, пренебрежение со стороны Москвы, во избежание провокаций и других последствий, подразделения полиции и нацгвардии обеспечат охрану российских диппредставительств, — написал Аваков. В российском Центризбиркоме заявление МВД Украины расценили как нарушение международных конвенций и двустороннего соглашения между Москвой и Киевом. Член ЦИК Василий Лихачёв не исключил, что у России могут появиться основания для обращения в ЕСПЧ и Организацию объединённых наций.
На Украине для россиян организованы четыре избирательных участка — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
Комментарии23
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ostapbey 18 марта 2018 | 08:06
Вот жеж власовцы эти, под хвостом у жидобандеровцов сидят, а на Колыму не хочут подымать процент к 146%!!! ЗА!!
Даже..
akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 08:09
Победа катится по стране.
Всегда в России добро побеждало и будет побеждать.
Даже не надейтесь, негодяи.
patrik03 18 марта 2018 | 08:11
Официальный Киев на днях заявил, что россиян попросту не будут пускать на территорию дипломатических представительств...
Не допуск россиян на избирательные участки на территории Украины - это вторая величайшая победа украинской нации, после Волынской резни.
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:19
Голосуем за народного, а не за олигархового ( о как :-))
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:22
Олигарховый сговор
Владимир Афанасьевич
Разных крыш псевдо-схроны
И коррупции луг.
Эра грязных рученок
И моральных потуг.
Олигагховый гонор.
Разных выскочек спесь.
И предвыборных гонок
Безрассудная лесть.
Обветшали обноски
Проигравшей страны,
Смены нет отголоскам
Согнанной седины
Слаб заклеенный стержень,
Нет силы в руках,
По живому разрежет
Лишь ОМОН в сапогах
Мы устали бояться
И устали терпеть
Где народное братство,
Где призывная медь?!
Олигарховый сговор,
И распилы всего
И страна словно донор
И вокруг - никого!
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:26
Олигархово житие
Нестеров А.Н.
Царь Давид писал в заветах:
- Мы всего лишь тени на земле!
Олигарху N. плевать на это -
Все грехи замолены в Кремле.
Замки, яхты и картины
Словно снежным комом приросли.
Нувориш почётным властелином
Примерял табличку: Пуп Земли.
Босиком по денежным потокам
Он ходил с утра и до утра.
Под хозяйским алчным оком
Не кончалась хитрая игра.
Всё могу за краденые бабки,
Для души купил цыганский хор.
Олигарху, видимо, не сладко
Думал в кабинете прокурор.
Закажу пилюли вечной жизни -
Олигарх он тоже человек.
Стало самомнение капризней
Подавай сюда тридцатый век!
Видно так заведено и боги
Потакают этим чудакам.
Остальным - протягивайте ноги,
Жизнь в обузу - нищим дуракам!
vezdehod 18 марта 2018 | 08:40
Все правила соблюдены - открыты,целых Четыре участка. - будьте любезны голосовать.
ostapbey 18 марта 2018 | 08:39
patrik03: не всех рооссиян от НКВД в Волыни дорезали?
Еще прут?
Остатки путриотов?
Даже?
ostapbey 18 марта 2018 | 08:37
akademik_ugarov_56: русское добро? Импортозамещает зло?Или побеждают?
Типа как "жигули" побеждают "теслу" На внутреннем потребителе.
России!!
Даже.;
daos15 18 марта 2018 | 08:07
Сегодня впервые схожу из интереса) Голосовать имел право с 89 года, но ни разу не ходил. Сегодня свободен, схожу гляну чего я потерял )
lenin3 18 марта 2018 | 08:13
daos15: а я вот, наоборот, впервые с 88-го не пойду.Можете тоже не ходить, ничего опять не потеряете)))
vezdehod 18 марта 2018 | 08:43
daos15:
Сегодня впервые схожу из интереса) Голосовать имел право с 89 года, но ни разу не ходил. Сегодня свободен, схожу гляну чего я потерял )
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Имеете полное право - может что-нибудь там для себя и найдёте..
igor20012 18 марта 2018 | 08:07
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kypykyky 18 марта 2018 | 08:12
igor20012: кого козлят..
haldey 18 марта 2018 | 08:08
Украинские нацисты и наши доморощенные либералодемократы это один замес американского дерьма, их всех коробит успехи России! Потому и мешают нам, хозяин приказал! Сплотимся братья и сестры! Чем выше будет явка, тем сильнее удар нанесем по планам этих холуев американской элиты)))
ostapbey 18 марта 2018 | 08:42
haldey: а ну ка пидрахуй успехи Росии в коробке которые.
В коробчонке.
Если они тебя коробят, даже.
semper_fidelis 18 марта 2018 | 08:08
Всё очень просто: открываем главу 4 Конституции РФ, внимательно читаем и думаем, кто из претендентов на престол способен выполнять перечисленные обязанности в полном объёме.
vsehporvem 18 марта 2018 | 08:16
semper_fidelis: Вот и я говорю - из тех придурков, что на дебатах дебатили - никто!
piter_ug 18 марта 2018 | 08:17
Москва. Юго-Запад.
Прошла первая небольшая волна избирателей и наступила тишина.
vezdehod 18 марта 2018 | 08:45
piter_ug:
Москва. Юго-Запад.
Прошла первая небольшая волна избирателей и наступила тишина.
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Дальний Восток и Чукотка, на данный момент - Провал.
vaka257 18 марта 2018 | 08:32
В Торонто ночь. Но у консульства РФ уже собираются толпы людей - сегодня они смогут приобрести в консульском избирательном участке гречку по цене $0.99 за килограмм!...
ngilmutdinov 18 марта 2018 | 08:43
Какого президента?! Хабаровское УВД сообщает, что "проходил пикет, где инициативная группа граждан раздавала листовки против выборов В,В,Путина".А вы говорите, президента.
captainobvious 18 марта 2018 | 09:26
голосуй, или Украина! (С)