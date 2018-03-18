07:33, 18 марта 2018
В США аналитическую компанию заподозрили в сборе данных 50 млн пользователей Facebook с целью помочь Трампу на выборах
В США аналитическую компанию заподозрили в сборе данных 50 миллионов пользователей Facebook с целью помочь Дональду Трампу на выборах в 2016 году. Об этом сообщает издание The New York Times. По его данным, компания Cambridge Analytica использовала полученные без разрешения сведения для создания программы, которая определяет предпочтения избирателей и позволяет влиять на их выбор перед голосованием, рассылая персонализированные политические объявления.
Как утверждается, кампания Дональда Трампа наняла Cambridge Analytica и заплатила ей больше 6 миллионов долларов.
Комментарии3
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sasass 18 марта 2018 | 07:48
Так постепенно подкапывают под фундамент Трампа мафиозные кроты Клинтонов...
neburzhui2 18 марта 2018 | 08:16
В капитализме - все шкуры продажные. Плати больше и иди ( по головам ) дальше :-))
estamp 18 марта 2018 | 08:49
Эээ... а агитация пеоед выборами в США пока еще не является наказуемым деянием? А то не удивлюсь, если да.