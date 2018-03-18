Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок»
Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок». В министерствах иностранных дел этих стран категорически отвергли версию, выдвинутую официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Неприемлемыми и необоснованными утверждения Захаровой назвал МИД Швеции, передаёт ВВС.
Накануне официальный представитель МИДа нашей страны сказала, что вероятными производителями вещества могут быть Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
По мнению британских властей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери веществом из серии «Новичок», произведённым в России.
Комментарии9
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vaka257 18 марта 2018 | 07:39
Такими заявлениями Захарова и Зяму от Путина оттолкнёт...Умеет путинщина себе врагов наживать...
piter_ug 18 марта 2018 | 07:39
Обгадившийся пытается обгадить других, чтобы было не так сильно заметно.
sasass 18 марта 2018 | 07:42
Захарову теперь могут вышвырнуть за провокационное заявление не в пользу Кремля....
ura_123 18 марта 2018 | 07:43
М. Захарова "Версии",в трёх томах с комментариями аффтора))))
Во всех киосках "Союзпечать" !
ha12raz 18 марта 2018 | 07:48
Наркоторговля, ложь, пропаганда основные направления деятельности МИД РФ, а иностранных дел потому, что направлено на другие страны, помимо своей.
prade 18 марта 2018 | 07:49
"Власти Чехии и Словакии возмущены"
Вот что отличает невиновного от виновного. Невиновный возмущается необоснованными обвинениями. А виновный, в этом случае Россия, всячески старается отвести вину от себя, обвиняя других в своих грехах.
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 07:56
prade: у вас мышление ангажированного дебила, даже спорить - себя не уважать...))
tverboul 18 марта 2018 | 07:49
Захарова еще забыла про производителей в Южной Осетии и о. Науру.
ha12raz 18 марта 2018 | 07:51
Эт а гопница уже заслужила орден ......."За дружбу народов"