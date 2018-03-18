Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок»

Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок». В министерствах иностранных дел этих стран категорически отвергли версию, выдвинутую официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Неприемлемыми и необоснованными утверждения Захаровой назвал МИД Швеции, передаёт ВВС.

Накануне официальный представитель МИДа нашей страны сказала, что вероятными производителями вещества могут быть Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

По мнению британских властей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери веществом из серии «Новичок», произведённым в России.