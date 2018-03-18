В шести сёлах на Камчатке и четырёх на Чукотке зафиксировали 100-процентную явку на выборах президента

Такие данные со ссылкой на региональные избиркомы приводит агентство «Интерфакс». По данным официального сайта правительства Камчатского края, для избирателей устроили конкурсы и разные мероприятия. В Петропавловске-Камчатском проголосовавшим женщинам, по данным агентства ТАСС, пообещали цветы.