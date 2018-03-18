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07:32, 18 марта 2018

В шести сёлах на Камчатке и четырёх на Чукотке зафиксировали 100-процентную явку на выборах президента

Такие данные со ссылкой на региональные избиркомы приводит агентство «Интерфакс». По данным официального сайта правительства Камчатского края, для избирателей устроили конкурсы и разные мероприятия. В Петропавловске-Камчатском проголосовавшим женщинам, по данным агентства ТАСС, пообещали цветы.

Комментарии

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roqswen 18 марта 2018 | 07:36

Бля, кто поверит в этот цирк? Даёшь 146%!!! бугага

ura_123 18 марта 2018 | 07:45

roqswen: Ещё не вечер! 12 часовых поясов...

etofeasko 18 марта 2018 | 07:47

Все на выборы!!!
Избрали президента США, изберем и президента России!

(комментарий скрыт)

neburzhui2 18 марта 2018 | 07:47

Чукчей по пальцам сейчас можно пересчитать :-))

naina_stavrulevna 18 марта 2018 | 07:40

В Петропавловске-Камчатском проголосовавшим женщинам, по данным агентства ТАСС, пообещали цветы.

Обещать не значит жениться. Когда же до вас это дойдет, бабоньки?

tverboul 18 марта 2018 | 07:46

Я верю в 100% явки в селах Камчатки и Чукотки. В каждом селе по 20 чукчей, и все они, включая оленей, пришли на избучасток в центральном чуме.

ostapbey 18 марта 2018 | 07:49

tverboul: тем более что Панфилова знала еще с профкома все нужды избирателей по боярке.
Даже.

wuwer 18 марта 2018 | 07:46

))) Так там и школа, и магазин, и клуб, и избирательный участок в одном флаконе...одно более менее приличное здание среди развалюх и чумов

ostapbey 18 марта 2018 | 07:47

Лишние проценты открепились Москву?
А то и на дальнем востоке процент тоже пора урезать!
Чтоб меньше смеху было.
Даже.

sasass 18 марта 2018 | 07:52

Один чум это тоже село , а хозяин чума - это глава села....)))

klukvik 18 марта 2018 | 07:53

6 человек в селе - из них 6 - члены комиссии.
вот вам и 100 процентов.

ha12raz 18 марта 2018 | 07:54

Обсуждать балаган пуйла не имеет смысла......я в нем не участвую.

lapsha 18 марта 2018 | 07:55

В Казани ожидается привычно высокая явка. Объявления на подъездах сулят продукты по акции, рекламные листочки, налепленные в трамваях, обещают бесплатный концерт звезд эстрады (пропуск по браслетам, которые тоже выдают на избирательных участках)

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