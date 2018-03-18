07:31, 18 марта 2018
В Кемеровской области на некоторые избирательные участки не пускают наблюдателей от кандидатов Явлинского и Собчак
Об этом сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».
Отметим, что явка в Кемеровской области, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 15%. Самую низкую активность к этому моменту демонстрируют избиратели в Томской области. По данным агентства «Интерфакс», в первые два часа в выборах президента приняли участие около 7% жителей региона.
Комментарии8
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sg75g 18 марта 2018 | 07:43
150 тыс наблюдателей, а всего нескольких не пускают. Значит документы неправильно оформили. И, что характерно, это навальный и лошадка... Лузеры, бля..ь
Теперь эхо целый день всякую куйню будет собирать..
bozman_xl 18 марта 2018 | 07:50
sg75g: Модератор, почему Вы держите на сайте этого хама sg75g?
Неужели он Вам жизнь спас?
igor20012 18 марта 2018 | 07:47
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klukvik 18 марта 2018 | 07:51
igor20012: холодно, да и лениво. в записи посмотрю.
neyexo 18 марта 2018 | 07:50
правильно, нечего там клоунам делать (или от клоунов)
vaka257 18 марта 2018 | 07:50
Ну так,ведь путинщина...Чего хотели ?Честных выборов?Щаз,размечтались!!!...
sasass 18 марта 2018 | 07:54
Живой труп Тулеев даже в коме правит...
tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 07:55
А на фуй эти говнюки нужны там? - их место в сортире!