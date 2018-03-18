В Кемеровской области на некоторые избирательные участки не пускают наблюдателей от кандидатов Явлинского и Собчак

Об этом сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

Отметим, что явка в Кемеровской области, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 15%. Самую низкую активность к этому моменту демонстрируют избиратели в Томской области. По данным агентства «Интерфакс», в первые два часа в выборах президента приняли участие около 7% жителей региона.