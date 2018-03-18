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07:31, 18 марта 2018

В Кемеровской области на некоторые избирательные участки не пускают наблюдателей от кандидатов Явлинского и Собчак

Об этом сообщает движение в защиту прав избирателей «Голос».

Отметим, что явка в Кемеровской области, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 15%. Самую низкую активность к этому моменту демонстрируют избиратели в Томской области. По данным агентства «Интерфакс», в первые два часа в выборах президента приняли участие около 7% жителей региона.

Комментарии

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sg75g 18 марта 2018 | 07:43

150 тыс наблюдателей, а всего нескольких не пускают. Значит документы неправильно оформили. И, что характерно, это навальный и лошадка... Лузеры, бля..ь
Теперь эхо целый день всякую куйню будет собирать..

bozman_xl 18 марта 2018 | 07:50

sg75g: Модератор, почему Вы держите на сайте этого хама sg75g?
Неужели он Вам жизнь спас?

igor20012 18 марта 2018 | 07:47

Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, явлинский, грудинин, титов, ляскин, собчак ..».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !

klukvik 18 марта 2018 | 07:51

igor20012: холодно, да и лениво. в записи посмотрю.

neyexo 18 марта 2018 | 07:50

правильно, нечего там клоунам делать (или от клоунов)

vaka257 18 марта 2018 | 07:50

Ну так,ведь путинщина...Чего хотели ?Честных выборов?Щаз,размечтались!!!...

sasass 18 марта 2018 | 07:54

Живой труп Тулеев даже в коме правит...

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 07:55

А на фуй эти говнюки нужны там? - их место в сортире!

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