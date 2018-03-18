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Эксклюзив Эха 07:30, 18 марта 2018

Наблюдатели штаба Навального приступают к работе в Чечне, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления

Наблюдатели штаба Алексея Навального приступают к работе в Чечне на выборах президента, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления. Об этом «Эху Москвы» сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Накануне в партии «Яблоко» заявили, что из «Новой газеты» узнали о поездке наблюдателей в Чечню и приняли решения аннулировать направления, поскольку считают наблюдение в республике небезопасным.

Комментарии

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igor20012 18 марта 2018 | 07:45

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monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 07:47

igor20012: не задолбался одно и тоже постить под каждой новостью, чмошник?..))

akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 07:57

Владимир Владимирович, от лица всего научного сообщества поздравляю с Победой!
Народная сила, народная Власть, освобождение!

daos15 18 марта 2018 | 07:46

Дело хорошее. Лишь бы друг другу ухи не одкусали, что потом в ЕСПЧ бежать ))

ikar002 18 марта 2018 | 07:46

дешёвая отмазка - яблоко протухло на всегда…

neyexo 18 марта 2018 | 07:47

Гриша не склонен к риску (для себя), как сказали, так и сделал

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