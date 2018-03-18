Наблюдатели штаба Навального приступают к работе в Чечне, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления

Наблюдатели штаба Алексея Навального приступают к работе в Чечне на выборах президента, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления. Об этом «Эху Москвы» сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Накануне в партии «Яблоко» заявили, что из «Новой газеты» узнали о поездке наблюдателей в Чечню и приняли решения аннулировать направления, поскольку считают наблюдение в республике небезопасным.