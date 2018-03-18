Эксклюзив Эха 07:30, 18 марта 2018
Наблюдатели штаба Навального приступают к работе в Чечне, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления
Наблюдатели штаба Алексея Навального приступают к работе в Чечне на выборах президента, несмотря на то, что партия «Яблоко» отозвала их направления. Об этом «Эху Москвы» сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Накануне в партии «Яблоко» заявили, что из «Новой газеты» узнали о поездке наблюдателей в Чечню и приняли решения аннулировать направления, поскольку считают наблюдение в республике небезопасным.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
igor20012 18 марта 2018 | 07:45
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят на новый лад !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, грудинин, титов, ляскин, собчак ..».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
monterado_ancona_marche 18 марта 2018 | 07:47
igor20012: не задолбался одно и тоже постить под каждой новостью, чмошник?..))
akademik_ugarov_56 18 марта 2018 | 07:57
Владимир Владимирович, от лица всего научного сообщества поздравляю с Победой!
Народная сила, народная Власть, освобождение!
daos15 18 марта 2018 | 07:46
Дело хорошее. Лишь бы друг другу ухи не одкусали, что потом в ЕСПЧ бежать ))
ikar002 18 марта 2018 | 07:46
дешёвая отмазка - яблоко протухло на всегда…
neyexo 18 марта 2018 | 07:47
Гриша не склонен к риску (для себя), как сказали, так и сделал