Великобритания собирается обсудить с партнёрами дальнейшие шаги в отношении России

С таким заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй, комментируя ситуацию вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Между тем посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью The Daily Mail сказал, что Тереза Мэй пытается воспользоваться ситуацией в собственных интересах. По мнению дипломата с помощью дела об отравлении она хочет набрать популярность в стране. Яковенко добавил, что призывает Лондон к сдержанности и рассудительности.