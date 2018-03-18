07:04, 18 марта 2018
Великобритания собирается обсудить с партнёрами дальнейшие шаги в отношении России
С таким заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй, комментируя ситуацию вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Между тем посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью The Daily Mail сказал, что Тереза Мэй пытается воспользоваться ситуацией в собственных интересах. По мнению дипломата с помощью дела об отравлении она хочет набрать популярность в стране. Яковенко добавил, что призывает Лондон к сдержанности и рассудительности.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putin2018 18 марта 2018 | 07:20
ДоСТОЙный ОТВЕТ в ответ !!!
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 18 марта 2018 | 07:22
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 & Putin 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
cereo 18 марта 2018 | 07:26
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vlasta64 18 марта 2018 | 07:33
Мелкобритания не может не гадить, в этом ее суть, колониальная страна , хоть и лишилась своих колоний а привычки не ушли.
prade 18 марта 2018 | 07:38
vlasta64: Замените слово "мелкобритания" в Вашем комменте на "Россия" и Ваши слова будут правильными. Вы даже не в состоянии даже что-то нибудь собственное придумывать, а используете слова ваших оппонентов против вас, заменяя там только слово "Россия".
ostapbey 18 марта 2018 | 07:39
vlasta64: а вот федерастия хоть не лишилась своих привычек, но колонии пока остались. С Ханты-Мансевска по Колыму.
Даже.
ostapbey 18 марта 2018 | 07:37
Ответ будет держать специалист по иностранным делам либерасто-дерьмократ СЛУЦКИЙ??