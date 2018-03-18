Z Архив новостей новости
5 7 6 1009
07:04, 18 марта 2018

Великобритания собирается обсудить с партнёрами дальнейшие шаги в отношении России

С таким заявлением выступила британский премьер Тереза Мэй, комментируя ситуацию вокруг отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Между тем посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью The Daily Mail сказал, что Тереза Мэй пытается воспользоваться ситуацией в собственных интересах. По мнению дипломата с помощью дела об отравлении она хочет набрать популярность в стране. Яковенко добавил, что призывает Лондон к сдержанности и рассудительности.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

putin2018 18 марта 2018 | 07:20

ДоСТОЙный ОТВЕТ в ответ !!!

http://Facebook.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018

Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 18 марта 2018 | 07:22

http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 & Putin 2018

Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

cereo 18 марта 2018 | 07:26

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vlasta64 18 марта 2018 | 07:33

Мелкобритания не может не гадить, в этом ее суть, колониальная страна , хоть и лишилась своих колоний а привычки не ушли.

prade 18 марта 2018 | 07:38

vlasta64: Замените слово "мелкобритания" в Вашем комменте на "Россия" и Ваши слова будут правильными. Вы даже не в состоянии даже что-то нибудь собственное придумывать, а используете слова ваших оппонентов против вас, заменяя там только слово "Россия".

ostapbey 18 марта 2018 | 07:39

vlasta64: а вот федерастия хоть не лишилась своих привычек, но колонии пока остались. С Ханты-Мансевска по Колыму.
Даже.

ostapbey 18 марта 2018 | 07:37

Ответ будет держать специалист по иностранным делам либерасто-дерьмократ СЛУЦКИЙ??

Сегодня в эфире