В России сегодня отметят четвертую годовщину присоединения Крыма
На полуострове торжества начались еще в середине недели. Сегодня жителей ждут танцевальные шоу, мастер-классы и концерты. В Сыктывкаре гости соберутся, несмотря на двадцатиградусный мороз. Для них развернут полевую кухню. В Петрозаводске по случаю праздника состоится фестиваль фейерверков. В Калининграде на митинг по оценкам организаторов придут до 5 тысяч человек.
Одной из самых массовых может стать акция в Грозном, где власти Чечни рассчитывают собрать до 50 тысяч человек. Народные гуляния с угощениями запланированы во многих республиках Северного Кавказа. В Рязани и некоторых других городах проезд на общественном транспорте будет бесплатным.
В Москве праздничная акция пройдет на Манежной площади. Мероприятие начнется после закрытия избирательных участков.
Комментарии17
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huyt 18 марта 2018 | 07:08
Цены выше московских, а зарплаты и пенсии в разы ниже. Как жить в таких условиях , господин путин ?
eternity88 18 марта 2018 | 07:12
huyt:
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны..."
"— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил чёрный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…
— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?
— Нас, — ответил Швондер.
—Боже, пропал калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками."
zolingen 18 марта 2018 | 07:37
huyt: Щас не об этом. Праздник!
sg75g 18 марта 2018 | 07:54
huyt:
Не писти, дурак. Пенсии такие же..
ha12raz 18 марта 2018 | 07:13
Пир чумных зомби
begly_ 18 марта 2018 | 07:17
А мне интересно, сколько бы Кадыров собрал народу на гуляния по поводу депортации чеченцев Сталиным?
demokrat62 18 марта 2018 | 07:18
Крымчане сейчас по кухням воют. Дали развести себя как лохов." Присоединились" к стране воров и сами такими же стали.
arye_11 18 марта 2018 | 07:21
demokrat62:
В России сегодня отметят четвертую годовщину присоединения Крыма
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Все же не "присоединения", а аннексии Крыма.
Ну, плебс поначалу всегда радуется военным успехам своих правителей.
Потом начинает прозревать, потом начинает проклинать, потом платить цену за присоединение.
А уж как называется аннексированная территория, что Судеты, что Крым, особой разницы не имеет. Сценарий "присоединения" один и на все времена.
neburzhui2 18 марта 2018 | 07:56
arye_11:
А уж как называется аннексированная территория, что Судеты, что Крым, особой разницы не имеет.
Что Израиль :-))
b522 18 марта 2018 | 07:35
demokrat62: Крымчане не ходили на псевдо референдум. Ходили крымсята. Кстати, при оккупантах, референдум можно провести?
aromatnay 18 марта 2018 | 07:25
Рада за Крым, рада за Россию!
ostapbey 18 марта 2018 | 07:51
aromatnay: ваше политическое кредо ВСЕГДА??
Даже??.
sergei03 18 марта 2018 | 07:26
В России сегодня отметят четвертую годовщину присоединения Крыма
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Не желай дома ближнего твоего - это заповедь Бога. Исключительно верующим присоединителям, серьезно думаете, что сойдет на халяву?
mlt1986m3 18 марта 2018 | 07:37
sergei03: // Не желай дома ближнего твоего - это заповедь Бога.//
...
Вот ! и повесьте этот проникновенный лозунг... напротив окон украинской Рады ( бывшего Верховного Совета УССР ) Ибо , в их ...адрес - абсолютно точно .
ostapbey 18 марта 2018 | 07:54
mlt1986m3: а на шалаш бывшей Золотой Орды что повесишь вместо "царь-колокола"?
Вантуз сантехника, чтоб все золотари отмечали праздник воссоединения орудия труда с продуктом производства?
Даже?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 18 марта 2018 | 07:40
После блога Горного я в шоке ! Видите ли вы , у нас все хорошо зеленый аэропорт в Симферополе , прокладывают на улицах асфальт . Ведь пошел уже 5-й год как мы в РФ . И Белик как депутат от Севастополя обещает золотые горы(у него оклад 500 тысяч руб), на счет возвращения вкладов Сбербанка СССР(и молчек) . Сколько этот бред будет продолжатся , можно вам в эфире эту тему постоянно повторять ? Может с какого то раза до них дойдет-до крымчан что они не бараны и вернут им вклады или взяли Крым а долги можно уже не отдавать ?!
rash 18 марта 2018 | 07:54
С детства интересовал вопрос - завоеватели, они кто? В чести у нас ушкуйники, типа Стеньки Разина, тогда почему вам не нравятся наезды братков, захват предприятий. По сути операция - Крым наш - тот же рейдерский захват - банда (опг) воспользовавшись сложностями в управлении предприятием, наобещав золотые горы пайщикам, провела незаконное собрание, захватила предприятие. Вывод один - российские граждане в восторге от грабежей и восхищаются бандитами. С властью понятно, опг Озеро захватило сотни предприятий, можно как с ростовскими шахтами - вспомнить их поимённо, с народом не ясно, он что считает себя причастным к наворованным ярдам, "авось и мне обломится" - разины не делятся.