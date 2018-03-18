Движение в защиту прав избирателей «Голос» получило первые жалобы, связанные с проведением выборов президента

Так в Хабаровском крае возникли проблемы с допуском наблюдателей. На Камчатке, по меньшей мере, на одном участке зафиксировали подозрительную активность – через полчаса после начала голосования туда внезапно и одновременно пришли десятки избирателей.

Сразу несколько наблюдателей и членов избирательных комиссий на Камчатке и Чукотке сообщили, что на их участках урны для голосования расположены так, что невозможно зафиксировать возможные вбросы. Кроме того, в «Голосе» обеспокоены привлечением административного ресурса – в разных регионах для повышения устраивают розыгрыши подарков и раздачу еды.

Избирательные участки стали открываться в России 8 часов назад.

Избирательные участки уже открылись в самых восточных регионах страны. Проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Официально выборы завершатся в девять вечера по Москве — когда участки закроются в Калининградской области на западе страны. Глава государства, как следует из конституции, уже во второй раз будет избран на шестилетний срок. В бюллетене для голосования — восемь имен. Это Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз», беспартийный кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Кроме этого в списке кандидатов Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, председатель «Партии роста» Борис Титов и руководитель «Яблока» Григорий Явлинский. Избирательные участки открыты не только в России, но и в других странах мира. Больше всего граждан нашей страны, по данным ЦИК, постоянно живут в Германии, Израиле, Эстонии и США.

Всего правом голоса в России обладают почти 111 миллионов человек. Именно столько имён внесено в списки Центральной избирательной комиссии.