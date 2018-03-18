Движение в защиту прав избирателей «Голос» получило первые жалобы, связанные с проведением выборов президента
Так в Хабаровском крае возникли проблемы с допуском наблюдателей. На Камчатке, по меньшей мере, на одном участке зафиксировали подозрительную активность – через полчаса после начала голосования туда внезапно и одновременно пришли десятки избирателей.
Сразу несколько наблюдателей и членов избирательных комиссий на Камчатке и Чукотке сообщили, что на их участках урны для голосования расположены так, что невозможно зафиксировать возможные вбросы. Кроме того, в «Голосе» обеспокоены привлечением административного ресурса – в разных регионах для повышения устраивают розыгрыши подарков и раздачу еды.
Избирательные участки стали открываться в России 8 часов назад.
Избирательные участки уже открылись в самых восточных регионах страны. Проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Официально выборы завершатся в девять вечера по Москве — когда участки закроются в Калининградской области на западе страны. Глава государства, как следует из конституции, уже во второй раз будет избран на шестилетний срок. В бюллетене для голосования — восемь имен. Это Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз», беспартийный кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, он участвует в выборах как самовыдвиженец. Кроме этого в списке кандидатов Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, председатель «Партии роста» Борис Титов и руководитель «Яблока» Григорий Явлинский. Избирательные участки открыты не только в России, но и в других странах мира. Больше всего граждан нашей страны, по данным ЦИК, постоянно живут в Германии, Израиле, Эстонии и США.
Всего правом голоса в России обладают почти 111 миллионов человек. Именно столько имён внесено в списки Центральной избирательной комиссии.
Комментарии12
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huyt 18 марта 2018 | 07:06
Питерский гопник честно и победить-то не способен.
sg75g 18 марта 2018 | 07:12
huyt:
Чо ты сдесь сидишь и воняешь? Иди в наблюдатели, плесень..
lenin3 18 марта 2018 | 07:27
sg75g: а зачем наблюдать за тем, чего нет?
aromatnay 18 марта 2018 | 07:29
lenin3: lenin3: Даже проигрывать достойно не умеете.
igor20012 18 марта 2018 | 07:09
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max3446 18 марта 2018 | 07:11
все что написано нарушениями не является. А голос вообще иностранный агент, поэтому на него всем цивилизованным вменяемым людям плевать. тем более эти госдеповцы уже были ранее замечены в фальсификациях якобы нарушений
snagging 18 марта 2018 | 07:13
Да, теперь и так ясно, что на 6 млн. человек придёт больше на выборы и на 6 млн. человек больше проголосует за действующего правителя, чем в 2012 году. Для этого и было придумано открепление. Уже сейчас по всем регионам прибавляют около 7% рост по явке с прошлыми выборами президента, как раз 6 млн. из 107 млн. избирателей. Ну, кто поверит, что 6 млн. открепилось за две недели, если никто не спешил оформлять бесплатную приватизацию, дачную амнистию, дальневосточный гектар только 75 тыс. заявок за много лет, никто не спешит получать патент на работу, а здесь прям побежали и массово открепилось 6 млн. человек. Опять враньё и жульничество.
rash 18 марта 2018 | 07:17
Цитируя бесчестного чмурова - Что же их теперь в тюрьму что ли. - Да , именно в тюрьму, согласно закону. Пока менты не соблюдают закон, а лижут жопу власти так и будет.
vlasta64 18 марта 2018 | 07:20
Голос уже не может считаться обьектмвным, после вчерашнего общения их куратора, с пранкерами.
zolingen 18 марта 2018 | 07:34
Началось вдеревне лето))) кто бы сомневался
tverboul 18 марта 2018 | 07:54
Почти 111 млн избирателей, включая 6 млн открепившихся и пациентов дурдомов.
vladimir1917 18 марта 2018 | 07:55
у них нарушения были еще до начала выборов, при чем высосанные из пальца