Защитник «Рубина» Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо Александра Кокорина

Футболист казанского клуба в конце марта примет участие в товарищеских матчах против команд Бразилии и Франции, сообщает пресс-служба РФС. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена. Спортсмена прооперировали в Италии. Реабилитация, как ожидается, займёт около пяти месяцев.