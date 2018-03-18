06:34, 18 марта 2018
Защитник «Рубина» Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо Александра Кокорина
Футболист казанского клуба в конце марта примет участие в товарищеских матчах против команд Бразилии и Франции, сообщает пресс-служба РФС. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена. Спортсмена прооперировали в Италии. Реабилитация, как ожидается, займёт около пяти месяцев.
Комментарии3
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bazilgu 18 марта 2018 | 06:44
Ну наконец-то!!!! Хоть одна достойная новость. А то все про какие- то там выбоы, про Британию и Штаты, про прочуу мелечевку. А тут про САМОГО Камболова новость мирового масштаба. И как мы до этого жили?! Не понятно.
anatolr 18 марта 2018 | 06:47
Как все наверное помнят, самая главная задача сборной России на Чемпионате мира по футболу... выйти из Лужников! :-)) А с Кокориным или с Камболовым, да какое это имеет значение!
Anatoлий
apels 18 марта 2018 | 07:53
Вместо??? Защитник вместо нападающего? Самим не смешно?