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06:33, 18 марта 2018

Активность хакеров накануне президентских выборов возросла, утверждают в Ростелекоме

По словам главы компании Михаила Осеевского, накануне, в частности, были атакованы сайты Роскомнадзора и Ленты.ру. При этом Осеевский выразил уверенность, что сегодня, в день голосования, сбоев не будет, передаёт РИА Новости.

Комментарии

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igor20012 18 марта 2018 | 06:37

Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, грудинин, титов, собчак ..».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !

ura_123 18 марта 2018 | 06:39

igor20012: "Волк и 86% козлят"...

ura_123 18 марта 2018 | 06:48

А то что роскомпозор сам постоянно атакует другие сайты,с этим как?

pmasel 18 марта 2018 | 07:07

ura_123: Ростело как всегда. Странно что не заявили об американских хакерах.

ura_123 18 марта 2018 | 07:38

pmasel: Подождите,это для вечерних сказок с Д.Киселёвым и И. Зейналовой )))

ostanovka 18 марта 2018 | 07:02

Нормальные хакеры в день выборов атакуют сайты ЦИК, а не роскомпозора.
Так что рашки сами себя разоблачили.

cereo 18 марта 2018 | 07:05

мне интересна католония, но блять не россия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

antimrakobes 18 марта 2018 | 07:28

И, конечно, пропутинские боты тут никоим образом не замешаны. Только пятые колонны и агенты госдепа!

ura_123 18 марта 2018 | 07:40

antimrakobes: "Спящие"...
;-)
Пробудились)))

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