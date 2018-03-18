06:33, 18 марта 2018
Активность хакеров накануне президентских выборов возросла, утверждают в Ростелекоме
По словам главы компании Михаила Осеевского, накануне, в частности, были атакованы сайты Роскомнадзора и Ленты.ру. При этом Осеевский выразил уверенность, что сегодня, в день голосования, сбоев не будет, передаёт РИА Новости.
Комментарии9
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igor20012 18 марта 2018 | 06:37
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, грудинин, титов, собчак ..».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
ura_123 18 марта 2018 | 06:39
igor20012: "Волк и 86% козлят"...
ura_123 18 марта 2018 | 06:48
А то что роскомпозор сам постоянно атакует другие сайты,с этим как?
pmasel 18 марта 2018 | 07:07
ura_123: Ростело как всегда. Странно что не заявили об американских хакерах.
ura_123 18 марта 2018 | 07:38
pmasel: Подождите,это для вечерних сказок с Д.Киселёвым и И. Зейналовой )))
ostanovka 18 марта 2018 | 07:02
Нормальные хакеры в день выборов атакуют сайты ЦИК, а не роскомпозора.
Так что рашки сами себя разоблачили.
cereo 18 марта 2018 | 07:05
мне интересна католония, но блять не россия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
antimrakobes 18 марта 2018 | 07:28
И, конечно, пропутинские боты тут никоим образом не замешаны. Только пятые колонны и агенты госдепа!
ura_123 18 марта 2018 | 07:40
antimrakobes: "Спящие"...
;-)
Пробудились)))