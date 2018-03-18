06:32, 18 марта 2018
Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцяна
Голосование состоялось этим утром. Также переназначен председатель Верховного народного суда.
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Голосование состоялось этим утром. Также переназначен председатель Верховного народного суда.
Комментарии1
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ura_123 18 марта 2018 | 06:37
ВладимВладимыч Мугабе тоже сегодня переназначится ...