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06:32, 18 марта 2018

Парламент Китая переизбрал на второй срок премьера Госсовета Ли Кэцяна

Голосование состоялось этим утром. Также переназначен председатель Верховного народного суда.

Комментарии

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ura_123 18 марта 2018 | 06:37

ВладимВладимыч Мугабе тоже сегодня переназначится ...

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