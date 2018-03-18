06:31, 18 марта 2018
Сразу несколько движений принимают сегодня сообщения о нарушениях на выборах президента
Среди них «Голос», «Гражданин Наблюдатель» и «Сонар». Им, в частности, можно передать сведения о принуждении к голосованию. В случаях, когда за отказ голосовать работодатель грозит увольнением или неприятностями на работе, заявления должны принять полиция, прокуратура и Центризбирком. Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа».
Комментарии5
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igor20012 18 марта 2018 | 06:35
Спешите видеть ! Наш цирк-шапито открывается !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, грудинин, титов, собчак ..».
Совершенно неожиданный конец ! Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный !
etofeasko 18 марта 2018 | 07:28
Все на выборы!!!
Избрали президента США, изберем и президента России!
ura_123 18 марта 2018 | 07:50
etofeasko: Избрали вы президента США и в ответочку он вам ещё санкций. Давай теперь президента РФ и получишь контрсанкций...
Тебе даже пальмовое масло заменят на машинное,причём отработку)))
Москва 2042,там описано твоё будущее.
ura_123 18 марта 2018 | 06:35
А смысл? Самовыдвиженец уже самопереизбрался,только официально ещё не объявили.
Россия "Вперёд,в прошлое!",по мотивам "Назад,в будущее"...
igor20012 18 марта 2018 | 06:46
ura_123: Не "назад-в будущее" а "вперед, в прошлое !" . Посмотрите: все современные фильмы-о достижениях прошлых веков. А это-вектор направления движения общества.