Сразу несколько движений принимают сегодня сообщения о нарушениях на выборах президента

Среди них «Голос», «Гражданин Наблюдатель» и «Сонар». Им, в частности, можно передать сведения о принуждении к голосованию. В случаях, когда за отказ голосовать работодатель грозит увольнением или неприятностями на работе, заявления должны принять полиция, прокуратура и Центризбирком. Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа».